El festival Raqueros del Jazz finaliza este domingo con las actuaciones de The Boogies and The Bugas y Jazztedigo

El pasado 2 de septiembre arrancó en Santander un festival solo apto para amantes del jazz. Este domingo 16 y después de diez conciertos, el ciclo Raqueros del Jazz concluirá con su programación pero no lo hará sin antes despedirse por todo lo alto. Jazztedigo y The Boogies and The Bugas amenizarán una jornada de domingo en la que, además de disfrutar de dos estilos diferentes, se podrá aprender de los orígenes de este género musical.

De esta forma, Jazztedigo ocupará la calle del Sol desde las 13.30 horas y demostrará lo apasionante que es la historia del jazz y de otros estilos como el swing o el blues. Baladas, música más bailable, clásicos... El trío que conforma este grupo tocará toda clase de canciones haciendo gala de la originalidad que les caracteriza pero sin perder las raíces de la tradición.

En la misma calle pero unas horas más tarde -desde las 19.00 horas- The Boogies and The Bugas trasladarán al público al estilo pin up de los años 50 tanto en la escenificación como en los sonidos. Este proyecto, surgido en 2017, está formado por tres cantantes y tres músicos que harán de 'guías' en este viaje musical que reflejará a la perfección la escena musical americana después de la posguerra.

Los dos conciertos serán completamente gratuitos y se enmarcan dentro de la Fiesta de Otoño organizada por Sol Cultural.