El rock llega a Santander esta semana con Dog'n'Style y Seeking Sickness

Los franceses Dog'n'Style y los locales Seeking Sickness actuarán este jueves 17 de octubre a las 20.30 horas en la sala Rock Beer the New de Santander. Ambos grupos mezclarán, durante sus respectivas actuaciones, temas propios y versiones de reconocidos grupos de rock como Kiss o The Strockes. El coste de la entrada es de seis euros.

La banda local Seeking Sickness surgió hace dos años con Jaime como cantante y guitarra y con Pablo como batería. Sin embargo, no fue hasta la incorporación de Abel como bajo y de Ernesto (ex-Street Vipers) a la guitarra principal cuando el grupo se consolidó. A pesar de que comenzaron su trayectoria tocando versiones de bandas como the Strokes o Kiss, en los últimos años se han en trabajar a fondo los temas propios de la banda. Con un estilo hard rock clásico que a veces se alterna con un rock más alternativo, la banda debutó este año en Torrelavega con el objetivo de grabar un EP y llevar su música allá donde tuvieran la oportunidad.

Desde Francia, el grupo de heavy rock Dog'N'Style ya ha visitado 12 países de Europa desde sus inicios en 2013, acumulando así alrededor de 250 conciertos en su bagaje musical. Han tocado con bandas como Nashville Pussy, Mass Hysteria y No One is Innocent, entre otras muchas, pero no fue hasta 2015 cuando grabaron un EP. No obstante, aunque en 2016 lanzaron su primer álbum, ya están a punto de presentar su tercer disco 'Only Stronger', producido por Rudy Lenners (ex baterista de Scorpions).