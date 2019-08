Rozalén y David Otero abren este viernes la segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega

La segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega arrancará este viernes 9 de agosto con los conciertos de Rozalén y David Otero, que protagonizarán la primera jornada de un evento musical que se celebrará hasta el próximo lunes 12 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera e incluirá las actuaciones de grupos y artistas como Iván Ferreiro, La M.O.D.A o Tequila, además del espectáculo ‘Love the 90’s. Vive la fiesta!’, en el que participarán OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sensity World, The Jumper Brothers y Fernandisco.

Por segundo año consecutivo, el festival Vive la Feria se celebrará en la capital del Besaya con el objetivo de dinamizar las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, ya que coincide con el arranque de La Patrona y está concebido con la idea de acercar a la ciudad a grandes artistas nacionales e internacionales a precios populares.

Las puertas del recinto abrirán este viernes a las 20.30 horas y el evento arrancará a partir de las 21.30 horas con el concierto de David Otero, que saltó a la fama como compositor y guitarrista de El Canto del Loco, una de las bandas españolas de pop más relevantes del siglo XXI. Durante esa primera etapa, el grupo logró vender más de un millón de discos hasta su separación en 2010, además de obtener numerosos premios nacionales e internacionales, como el MTV Europe Award al mejor álbum en español.

Tras la disolución de El Canto del Loco, Otero comenzó su carrera musical en solitario como ‘El Pescao’, un alias inspirado en una canción compuesta por él mismo y que aparecía en el disco ‘Zapatillas’. Tras varios álbumes y giras por España y Latinoamérica, el artista madrileño dio un paso adelante en su trayectoria, empleando como nombre artístico el suyo propio, David Otero, y emprendiendo un nuevo rumbo en la búsqueda de sonidos distintos.

El pasado año regresó a los escenarios con ‘1980’, un álbum con el que el cantante y compositor mostró su gran versatilidad musical, con un equilibrio entre los sonidos revival y el pop moderno y que deja hueco a su vez para las canciones más introspectivas, como mostrará durante su actuación en el festival Vive la Feria de Torrelavega.

A continuación, a partir de las 23.30 horas, llegará el turno de Rozalén, una de las voces más reconocidas de la canción de autor en español. Con tres trabajos producidos por Ismael Guijarro, titulados ‘Con derecho a’, ‘Quién me ha visto’ y ‘Cuando el río suena’, la cantante y compositora manchega ha cautivado a público y crítica a partes iguales.

En su haber acumula distinciones tan importantes como dos Discos de Platino y un Disco de Oro o el reconocimiento al ‘Mejor álbum del año’ concedido por Apple Music. Actualmente es una de las artistas de mayor éxito en directo, congregando a miles de seguidores en cada uno de sus conciertos. Durante su última gira ha actuado en los principales festivales de música del país, desde el Arenal Sound al Sonorama o el Starlite.

Además, Rozalén es una importante activista social, defendiendo con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Sobre el escenario siempre está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. De esta manera defiende un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

Rozalén presentó hace casi dos años ‘Cuando el río suena’, un álbum precedido por la canción ‘Girasoles’ y que alcanzó el número 1 en la lista de ventas española. Además, sumó dos nominaciones a los Grammy Latinos en las categorías de ‘Mejor disco del año’ y ‘Mejor canción del año’ por ‘La puerta violeta’, segundo single extraído del mismo. Con este trabajo, la cantautora emprendió una gira de gran éxito tanto en España como en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, Rozalén ha colaborado o ha cantado en directo con artistas de todos los estilos, desde Alejandro Sanz o Carlos Rivera hasta ToteKing, Bebe, Vanesa Martín o David Otero, con quien ha interpretado uno de sus últimos temas y que, además, compartirá escenario en la jornada del viernes en el festival Vive la Feria 2019.

'Love the 90’s. Vive la fiesta!'

Además, el recinto ubicado en La Lechera se convertirá el sábado 10 de agosto a partir de las 21.30 horas en una pista de baile para todos los públicos. Tras el éxito de las giras ‘Love the 90’s’ y ‘Love the Tuenti’s’, que el año pasado reunieron a casi 200.000 espectadores por toda España, sus promotores han preparado para este verano un nuevo show bautizado ‘Viva la fiesta!’ que llegará a Cantabria por primera vez este fin de semana.

Este espectáculo reunirá en la capital del Besaya sobre el escenario del festival Vive la Feria a bandas y solistas icónicos de los 90, que interpretarán en directo sus temas más míticos en un concierto amenizado por el DJ Fernandisco y en el que el público bailará al ritmo de sus grandes éxitos.

Se trata de un concierto que se plantea como una auténtica fiesta en la que los asistentes recordarán los mejores momentos de su vida y en el que no dejarán de bailar ni un minuto. Es un show que, además, cuenta con un ritmo non stop, un escenario especial, la animación de distintos DJs, efectos visuales y de iluminación y coreografías espectaculares.

Iván Ferreiro, La M.O.D.A. y Gimnástica

Vive la Feria 2019 continuará el domingo 11 de agosto y los encargados de abrir esta tercera jornada serán los componentes de Gimnástica, cuyo concierto está previsto para las 21.00 horas. El grupo alicantino nació en 2012 con la grabación de su primer disco, ‘Paracaidismo’, con el que empezaron a cosechar diversos premios y a participar en festivales.

Tras un cambio en la formación y su segundo trabajo discográfico en el mercado, titulado ‘Montaña’, dieron un salto hacia un sonido más puro, electrónico y contundente, que ha llevado a la banda por gran parte de la geografía española, colgando sold outs y presentando sus canciones en grandes eventos musicales como el Sonorama Ribera, San San Festival, Granada Sound o el Festival de los Sentidos, entre muchos otros.

Actualmente, Gimnástica son Juanma (voz), Lucas (guitarra y coros), Luis (guitarra y teclados), Miguel (bajo) y Frank (batería), y llegarán a Torrelavega para presentar en directo su tercer disco de estudio, ‘Líquido’, que destaca por ser una aproximación más madura, cruda y directa al pop-rock que ha caracterizado al grupo a lo largo de su trayectoria.

Tras este primer directo, el segundo protagonista de la noche, a partir de las 22.00 horas, será Iván Ferreiro, compositor y pianista que durante los años 90 lideró a Los Piratas, una de las bandas de rock más representativas de la década. El artista gallego atesora algunos de los mejores álbumes del fin de siglo y es responsable a su vez de algunos de los himnos preferidos de toda una generación de aficionados a la música.

Tras publicar cinco trabajos en solitario cargados de éxitos, el cantante se sumergió en una nueva aventura musical hace un par de años. Primero lanzó un disco con un sonido abrumador como único andamio. 'Casa', que así es como se llama, se asocia con lo mejor de Iván Ferreiro a lo largo de toda su carrera. Posteriormente sacó al mercado ‘Cena recalentada’, un disco de homenaje a Golpes Bajos, con versiones de las canciones de esta banda.

Pondrá el cierre de la jornada, a partir de las 00.00 horas, La M.O.D.A., acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Formada por siete componentes, esta banda burgalesa combina instrumentos poco habituales como el acordeón, el saxofón, el banjo, la mandolina o el clarinete, con influencias del folk, country, punk y rock and roll, dando lugar a una propuesta única cuyo punto fuerte reside en el directo.

Durante su breve pero intensa trayectoria, La M.O.D.A. ha ido ganándose una base sólida de seguidores gracias a una ética de trabajo que podría resumirse en tres palabras: pasión, honestidad y carretera. A sus espaldas, un puñado de trabajos, tres discos de estudio y uno en directo, además de considerables giras, actuaciones en los principales festivales del país y presentaciones en Irlanda, Inglaterra, México, Francia o Italia.

Tras un año fuera de los escenarios, el septeto reapareció con un nuevo LP titulado ‘Salvavida (de las balas perdidas)’, trabajo autoeditado en el que el grupo dibuja nuevos horizontes musicales sin perder la identidad que, según crítica y público, les ha llevado a hacerse un hueco en el panorama de la música nacional de los nuevos tiempos.

Despedida de Tequila

Además, la gira de despedida de Tequila, mítica banda de rock and roll liderada por Ariel Rot y Alejo Stivel, llegará a Cantabria el lunes 12 de agosto como colofón al festival Vive la Feria 2019 con un concierto solidario en favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT), entidad a la que irá destinada la recaudación del evento.

Tequila fue uno de los grupos más populares en nuestro país desde su nacimiento hasta su disolución en los años 80. Su carrera está repleta de éxitos como ‘Salta’, ‘Dime que me quieres’, ‘Quiero besarte’ o ‘Rock and roll en la plaza del pueblo’, canciones que, a día de hoy, siguen suponiendo un hito de la música en castellano y forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

La formación llegó a lo más alto poniendo la banda sonora a una España que despertaba, a una época de especial ebullición en lo cultural, en lo social y en lo político. Su célebre trayectoria dejó cuatro álbumes repletos de himnos que han permanecido vivos a lo largo de los años, con un rock fresco, vibrante y desenfadado que, según los propios integrantes de la banda, bebió de influencias como Chuck Berry o The Rolling Stones.

Ariel Rot y Alejo Stivel regresaron a los escenarios en 2008 con su disco y DVD ‘Vuelve Tequila!’. Desde entonces, el grupo no había vuelto a girar hasta ahora, que han reaparecido de nuevo juntos sobre el escenario para despedirse definitivamente de su público con la gira ‘Adiós Tequila Tour’.

El concierto de Tequila, que pondrá fin a la segunda edición de Vive la Feria, está previsto que comience a partir de las 22.30 horas. Previamente, desde las 21.00 horas, abrirá esta última jornada del festival el grupo cántabro Manera de Vivir, que interpretará un repertorio de versiones con algunos de los temas más emblemáticos del pop-rock en castellano.

Objetivo solidario

Aunque las invitaciones para el concierto de despedida de Tequila se recogen gratuitamente en distintos puntos de la ciudad, el acceso al recinto para presenciar el directo de la banda de Ariel Rot y Alejo Stivel se realizará mediante un donativo mínimo de dos euros que irá destinado íntegramente a la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano.

AMAT es una entidad sin ánimo de lucro fundada hace más de tres décadas por un grupo de familias afectadas por el problema de la drogodependencia y que sintieron la necesidad de dar respuesta a un problema tan emergente en la sociedad como carente de recursos.

Declarada de utilidad pública en 1993 y reconocida como Centro de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias, tiene su principal ámbito de actuación en Cantabria y desarrolla programas que van desde la información y acogida al apoyo e inserción de los enfermos o la asistencia a los familiares y la concienciación social.

El concierto de Tequila, cuya recaudación se destinará a impulsar estos objetivos, cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de El Buen Pastor y el apoyo especial de la Obra Social “la Caixa” y Parte Automóviles.

Entradas y abonos a la venta

Las entradas de día y los abonos para el festival Vive la Feria están disponibles en la web oficial del evento y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus propios establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

También se pueden comprar en distintos puntos físicos de Cantabria. Así, pueden adquirirse en los locales de Telepizza (Santander, Maliaño y Torrelavega), las librerías Estvdio (Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna), Discos Cucos y Siboney en Santander, Manuel Muñoz en Torrelavega, París Texas en Reinosa, Cafetería Riviera en Laredo, Arson Sony en Castro Urdiales y Hotel Astuy en Isla, además de en la taquilla situada en el exterior del recinto en los días de concierto.

Los precios oscilan entre los 15 y los 25 euros para la entrada general o los 40 y 45 euros para la entrada VIP, que da acceso a la zona VIP, con carpas en altura, catering, precios especiales en barras y pulsera conmemorativa. Además, los abonos que permiten acudir a todos los conciertos durante los cuatro días en la zona general tienen un precio de 40 euros si se adquiera de forma anticipada.

También, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Vive la Feria 2019 cuenta de nuevo con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio reducido de dos euros para ida y vuelta y con tres rutas por una docena de municipios, que está a punto de agotar todas las plazas disponibles.

El festival está organizado por la empresa cántabra MG Producciones, que cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega o el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Parte Automóviles, San Miguel, Schweppes, Aldro, Alsa o Negrita.