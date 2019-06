Rubén Méndez, voz de Senártica: "Se echa en falta esa preocupación por lo que hacemos los grupos de Cantabria"

Senártica es un grupo de rock formado por cinco jóvenes de Cantabria que acudirán a Torrelavega este miércoles 3 de julio para abrir el festival Música en Grande a las 20.15 horas. En marzo de 2019 sacaron su segundo álbum, 'Incendia', retomando así un nuevo rumbo con la suma de un integrante en la guitarra, un estilo diferente y un nuevo nombre, tras dejar atrás Nebraska.

El grupo nace en 2015. ¿Cómo fueron los procesos por los que tuvieron que pasar hasta llegar a vuestro primer concierto en Santander?

Nace todo de una manera bastante orgánica. Eramos todos amigos y quedábamos para tocar de vez en cuando. En un momento dado, decidimos formalizarlo todo y nos metimos en el local de ensayo durante tres o cuatro meses. Después, empezamos a tocar. Había mucha compenetración dentro del grupo.

¿Qué es lo que cantaban en los bares y escenarios de Cantabria y Euskadi en esos primeros compases?

Cantábamos temas de lo que sería nuestro primer disco, 'Origen', y alguna canción más que teníamos. La mayoría de nuestro repertorio era propio. Entonces, fue todo muy natural y llegó un momento en el que sentíamos que teníamos temas suficientes para hacer un disco, queríamos hacer un disco. Era un paso más a nivel de evolución de grupo.

¿Cómo fue el proceso de grabación?

Fueron pocos días pero muy efectivos. Estuvimos allí con Nando, guitarrista de La Fuga, que se portó muy bien con nosotros y estuvimos muy a gusto. Es por eso que, lo que es el proceso, se desarrolló de una manera natural, es decir, todo fue saliendo y lo que tenía que estar, estaba. Estábamos bastante cómodos y la ayuda de Nando nos vino muy bien.

En septiembre de 2018 empezaron a girar por toda España y fue entonces cuando se plantearon un cambio de nombre, la incorporación de un nuevo integrante e incluso un nuevo enfoque en su estilo. ¿Cuál es la razón de dicho cambio?

Fue un cambio que nosotros llevábamos experimentando por dentro mucho más tiempo de lo que luego realmente se vio. Teníamos la necesidad de endurecer un poco el estilo y de redirigir el rumbo del grupo. Cuando sacamos la canción 'Zero', tomamos la decisión de que ese era el camino que queríamos seguir. Había determinados cambios por hacer y una de ellos era desprendernos de la parte más suave de Nebraska, introducir un nuevo miembro que aportase solidez y el cambio de nombre a Senártica para dar una imagen renovada y consistente.

El cambio de nombre, de Nebraska a Senártica, ¿fue voluntaria?

Estuvimos obligados por unas circunstancias ajenas a nosotros. Había dos opciones: mantenerse cabezotas con conservar un nombre que ya no nos representaba tanto o afrontar una nueva etapa con optimismo y muchas ganas. Así lo hicimos finalmente.

¿Por qué eligieron el nombre de Senártica?

Porque no significa nada. Queríamos eso, que no existiese. Que fuese algo nuevo para la gente, que tuviese que aprenderse y fuera algo que solo nos representase a nosotros.

En marzo han sacado un nuevo álbum llamado 'Incendia'. ¿Cuál es la idea general que quieren reflejar con el disco?

Queríamos representar nuestra nueva etapa y, como decía antes, dar un puñetazo en la mesa y reivindicarnos a nosotros mismos diciendo: "Estamos aquí, no nos hemos ido y ahora venimos más fuertes que nunca". Entonces, tomamos las medidas necesarias para demostrarlo y para que el sonido fuera lo más contundente posible.

Durante el proceso de grabación, ¿hubo alguna canción en la que pusieran especial énfasis?

Todas. Al final, fue algo que teníamos dentro, lo teníamos que sacar y lo hicimos con muchas ganas. Todas las canciones representan bastante la pasión que teníamos y que seguimos teniendo.

Decidieron realizar un proyecto de crowdfunding para financiar el nuevo disco. ¿Hay más de una razón para ello?

La principal razón es que no teníamos dinero para sacar disco ni para nada. Veníamos de una época en la que habíamos comprado merchandising nuevo del nombre antiguo. Entonces, de la que quisimos hacer el cambio no teníamos dinero porque, además, somos todos estudiantes. Así que pensamos que, ya que nos habíamos cambiado el nombre, el crowdfunding era una buena manera de difundir y de hacer saber a la gente sobre nuestro trabajo nuevo y, a la vez, que pudiesen aportar.

Son un grupo joven, pero, ¿tienen ya algún momento con el grupo que piensen que van a recordar toda la vida?

El concierto de presentación del disco en la sala Black Bird de Santander. Salir allí presentado 'Incendia' y, de repente, después de haber cambiado el nombre y el estilo, encontrar que la sala está llena hasta arriba… la gente apoyando y aplaudiéndote desde el momento en el que no te has puesto ni a tocar… se me pone la piel de gallina.

Serán los encargados de inaugurar el festival Musica en Grande de Torrelavega, en una noche en la que comparten cartel con Quique González, Carlos Tarque y Sidecars. ¿Qué se siente al ser el único grupo local que acudirá al evento?

Mucho orgullo, con muchísimas ganas de ir allí y de hacerlo lo mejor que podamos. También mucho agradecimiento porque es un festival al que siempre habíamos acudido nosotros como aficionados a la música y poder estar en un escenario tan grande nos parece un privilegio.

¿Cree que las bandas locales reciben apoyo suficiente para aumentar su visibilidad o llegar más al público?

Depende. Últimamente se están haciendo iniciativas que son bastante buenas. Sí que se echa en falta un poco esa preocupación por lo que hacemos muchos grupos de aquí, de Cantabria. A parte de lo nuestro, tenemos compañeros que están haciendo cosas que sí que merecen la pena y que deberían visibilizarse más.

¿Querría destacar algún grupo de Cantabria?

Sí. Creo que las chicas de Repion están haciendo un trabajo tremendo y nosotros somos fans de ellas. Por ejemplo, bandas como Stock, Menos lobos, Poetas de Botella… al final son compañeros con los que coincidimos en bares y conciertos y creo que todos nos apoyamos y hacemos una escena musical cántabra bastante sana.