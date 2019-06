Santander Music presenta la distribución de los conciertos de su undécima edición

Los días 1, 2 y 3 de agosto Santander Music vuelve a tomar la capital cántabra. Tres días que llenarán de música el verano santanderino, no solo en el maravilloso y único recinto en la península de la Magdalena donde tienen lugar los conciertos del festival, si no en toda la ciudad gracias al afán integrador del certamen, que intenta llegar a todos los rincones de Santander cada verano.

El jueves 1 de agosto arrancará Santander Music en la Campa de la Magdalena con las actuaciones de Carolina Durante, Bad Gyal, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Amatria y La Plata y el dj set de We Are Not Djs.

El viernes 2 de agosto, Santander Music comienza las exitosas Vermú sessions donde estará actuando Kokoshca. El recinto de la campa vibrará el viernes con la actuación de Kaiser Chiefs. Los de Leeds estarán acompañados de bandas nacionales como Second, Morgan, Mastodonte o Cupido, además del dj set de Bitches Deejays.

La última jornada de Santander Music 2019 el sábado 3 de agosto, comenzará con Sierra y Confeti de Odio en el horario vermú. Las actuaciones de Fuel Fandango, Zahara, Carlos Sadness y Tote King pondrán el broche final a la undécima edición del festival. En esta última jornada también contaremos con los dj set de ElyElla y de Virginia Díaz de Radio 3.

El encuentro musical cántabro por excelencia desarrolla una programación que es continua a lo largo del año teniendo sus días más intensos en el comienzo de agosto en la ciudad de Santander, con un espacio como la Península de la Magdalena que actúa como escenario principal y núcleo central todas las actividades que se localizan por toda la ciudad: Desde las sesiones vermú, conexiones con el arte o la literatura a través de la muestra ArteSantander, convierten la ciudad en un lugar de encuentro que cada verano atrae a miles de jóvenes a Cantabria para disfrutar de estos días.

Surf, Skate y Paddle Surf

Life Skatepark, joven empresa nacida de la dedicación y pasión al mundo del skateboarding desde hace mas de veinte años y asentada en Santander hace cinco como la primera de Cantabria, acercará a los santanderinos y turistas esta modalidad deportiva en el marco de este festival. La actividad consiste en una clase de 13.00 a 15.00 horas y material incluido (15€)

Por su parte, la Escuela Cántabra de Surf Quiksilver & Roxy, que se creó en 1991 y se encuentra entre las mejores escuelas de surf de Europa, quiere hacer de uno de los principales reclamos turísticos de la Bahía de Santander una experiencia inolvidable. La actividad consiste en una clase de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, material incluido (25 €).

Finalmente, Black Ball Surf, tienda y escuela dedicada para todos los amantes del surf y paddle surf que abrió sus puertas en el año 2003, ofrecerá alquileres de material con y sin monitor para realizar esta actividad.