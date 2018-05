Santander Photo abre su sexta edición con la proyección de 'Home movie'

Santander Photo, festival orientado a la difusión de la fotografía a través del formato multimedia, celebra su sexta edición entre los días 3 y 13 de mayo en la capital cántabra.

La programación, que arrancará con 'Home movie', del estadounidense Mark Ostrowski, incluye proyecciones y charlas abiertas al público, además de talleres sobre temas específicos destinados a aficionados y profesionales de la fotografía que quieran conocer materias como el diseño de exposiciones, el desarrollo de trabajos documentales o las técnicas de la serigrafía y el collage.

El precio de las actividades formativas oscila entre los 30 y los 90 euros y las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.santanderphoto.es, informa la Fundación Santander Creativa.

La presente edición se abrirá con la proyección de la citada 'Home movie', el jueves 3 de mayo a las 20.00 horas en Casyc Up. Esta película documental, que ha cosechado numerosos premios internacionales, relata la vida y trayectoria de su autor a partir de fotografías y películas familiares.

El polifacético autor, afincado en Asturias desde hace dos décadas, compagina labores de escritura y traducción con la gerencia de la tienda de material fotográfico FOTO-R3 especializada en el procesado analógico.

La película será la carta de presentación de Ostrowski, quien el sábado 12 de mayo ofrecerá en el Mercado de Miranda una charla en torno a 'La relevancia de la fotografía analógica en el siglo XXI', en la que disertará sobre el papel de la fotografía analógica en plena era digital.

Durante su charla, repasará el estado de los materiales disponibles en la actualidad y los valores intrínsecos de un medio que se resiste a desaparecer.

Otras citas

El viernes 4 de mayo a las 20.00 horas, Paco Gómez hablará, en el centro Cultural Doctor Madrazo, del proyecto 'Los Modlin' (ed. Fracaso Books). Un montón de fotografías encontradas en la basura llevaron al autor a investigar quiénes eran las personas retratadas: una peculiar familia llegada a Madrid, donde sus integrantes viven inmersos en una misteriosa serie de circunstancias. Realidad o ficción, el libro ilustrado con parte de esas fotografías, se convirtió en un fenómeno editorial que va ya por su 5ª edición.

Además de esta charla, Paco Gómez impartirá el taller 'Criterios del diseño expositivo' que se desarrollará en Enclave Pronillo durante el primer fin de semana del mes de mayo (sábado 5 de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, y domingo 6 de mayo de 10 a 14 horas).

La actividad está dirigida a alumnos interesados en adquirir los conceptos necesarios para disfrutar de una exposición como espectadores y a todos aquellos que quieran situar convenientemente sus propios proyectos en espacios tridimensionales.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Paco Gómez nunca ejerció su profesión. Desde 1996, se dedica al mundo de la imagen y actualmente compagina su labor de fotógrafo con la realización de documentales, la escritura y el comisariado y diseño de exposiciones.

Durante nueve años trabajó de positivador en el laboratorio de Castro Prieto en Madrid donde tuvo un contacto directo con los maestros de la fotografía española. Ha participado en las fundaciones de la República No Fotos, de la edición de proyecciones digitales PROYECTA y del colectivo NOPHOTO.

Entre sus premios destacan el premio de fotografía INJUVE 2001, el fotógrafo revelación PhotoEspaña 2002 y el premio revelación al colectivo NOPHOTO en PhotoEspaña 2006.

Laura Escallada y Alexandra G. Nuñez serán las encargadas de impartir otro de los talleres de esta edición de Santander Photo, dedicado, en este caso, al trabajo directo con imágenes creadas para generar otras nuevas.

Bajo el título 'Collage y serigrafía', la actividad está orientada a todas aquellas personas interesadas en la imagen y las artes, sin necesidad de tener conocimientos técnicos de ninguna disciplina.

Se trabajará con imágenes existentes (revistas, periódicos, bancos de imágenes) sobre los que se enseñarán recursos metodológicos del collage para realizar composiciones, que podrán intervenir con serigrafía a partir de pantallas e imágenes ya procesadas. El taller se realizará el domingo 6 de mayo en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.

Laura Escallada es artista plástica y gestora cultural de proyectos interdisciplinares y Alexandra G. Núñez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y directora de Espacio Alexandra, donde imparte cursos de manera regular.

Las propuestas formativas de esta sexta edición se completan con la masterclass de Álvaro Laiz 'A pulso. Desarrollo de un estilo propio en la fotografía documental' que se celebrará en Enclave Pronillo el sábado 12 de mayo en horario de 10 a 14 horas. El objetivo de este taller es ayudar al alumno a identificar y enfrentar las distintas fases del proceso de elaboración de un proyecto.

Laiz recorrerá los puntos clave de las fases de pre-producción, producción y difusión, al tiempo que planteará una reflexión sobre la importancia de la autoría y la coherencia entre el tema y los recursos elegidos para narrarlo.

El domingo 13, Laiz realizará una revisión individual de porfolios dirigida a aquellos autores que requieran orientación sobre proyectos en proceso de desarrollo, trabajando sobre el material fotográfico y las líneas de trabajo en curso.

Álvaro Laiz es un fotógrafo y artista español en cuyo trabajo confluyen la cultura tradicional, la naturaleza y el desarrollo industrial. Desde 2014 se ha comprometido a explorar los vínculos entre nuestro pasado lejano y nuestro futuro inmediato, a través de un estudio multidisciplinar de poblaciones de cazadores-recolectores, que revela la profunda conexión entre nosotros y el mundo natural.

En 2017 publicó su primer libro 'The Hunt' (Dewi Lewis/RM 2017), una reconstrucción de la historia protagonizada por un hombre contra el depredador más temible y eficiente de la jungla boreal: el tigre siberiano. Fue presentado en Les Rencontrès de Arlès 2017 y seleccionado por el British Journal of Photography como 'Best of 2017'.

El trabajo de Laiz ha sido reconocido por varias instituciones como Magnum & Ideas Tap Foundation, Burn Photography, Visura, Photolucida o Center Santa Fe. En 2016 fue galardonado con una beca National Geographic Explorers por su proyecto 'The Edge', un viaje tras los pasos de las poblaciones paleo-siberianas que terminarían convirtiéndose en los primeros pobladores de América.