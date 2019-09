Santander readjudica el proyecto para Cortiguera sin disponer del edificio

Existe un convenio con el Ministerio de Fomento, un proyecto arquitectónico de reforma y un proyecto museográfico para el Palacio de Cortiguera en Santander, lo que no está claro por el momento es cómo va acceder actualmente el Ayuntamiento de la capital a un edificio que no es de su propiedad ni se ha reformado todavía.

La Junta de Gobierno Local acaba de readjudicar esta semana el proyecto museográfico de lo que se pretende sea un foro cultural, la sede de la Fundación Santander Creativa y un centro de interpretación de la ciudad. Mientras, los acuerdos alcanzados con Fomento en enero de 2018 siguen sin desarrollar: la reforma del edificio no ha empezado.

El Ministerio de Fomento se comprometió por convenio a renovar el edificio con un proyecto ya seleccionado, mientras que paralelamente se aprobaba el proyecto museográfico, pero Santander tendría que llevarlo a cabo en un edificio que no es suyo, sino del Estado, y que todavía tiene pendiente las obras de reforma.

En 1998, Patrimonio del Estado se hizo con la titularidad del inmueble, que cuatro años después fue cedido al Ministerio del Interior. Tras un fallido intento de rehabilitación, el Ayuntamiento de Santander comenzó a interesarse por el inmueble, hasta alcanzarse un acuerdo de cesión con el Ministerio de Fomento, cuyo titular en 2018 era el exalcalde de la ciudad Íñigo de la Serna. Sin embargo, el Estado ha denegado una cesión gratuita del edificio, es decir, quiere venderlo.

Nuevo adjudicatario

El equipo de gobierno ha anunciado la adjudicación a la empresa STOA Propostes Culturals I Turistiques S.L. la redacción del proyecto museográfico y museológico para la creación de un centro de interpretación de la historia de la ciudad en el palacete por 17.545 euros. Esta empresa presentó recurso contra la adjudicación inicial de la redacción del proyecto a Decoración y Paisaje S.A (DYPSA), recurso que ha sido estimado por el Consistorio.

El recurso se basó en que DYPSA no había acreditado las especialidades técnicas del equipo redactor, tal y como se establecía en la invitación para participar en el procedimiento de contrato menor. La ganadora presentaba un equipo con casi nula vinculación con Cantabria y con especialidades que no guardaban relación con el objeto del contrato. La recurrente incluye en su equipo expertos en museografía y profesores de la Universidad de Cantabria. Como la empresa recurrida no presentó alegaciones, se ha adjudicado el proyecto al recurrente.

Preguntado el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti, por esta adjudicación cuando el Estado aún no ha cedido el edificio a la ciudad ni tampoco se ha vuelto a saber nada de su rehabilitación por parte del Ministerio de Fomento, el edil ha dicho que "en la Administración como no des el primer paso nunca das el segundo" y por ello desde el Ayuntamiento se empieza a trabajar en el proyecto.

Proyecto de reforma

Un equipo liderado por el Premio Nacional de Arquitectura César Portela fue el ganador del concurso convocado por el Ministerio de Fomento para la rehabilitación del palacete. La propuesta ganadora, denominada 'Oculto', fue la mejor valorada por el jurado que se encargó de evaluar los 23 proyectos presentados al concurso.

El proyecto de rehabilitación supone una inversión de alrededor de 1,1 millones de euros y tiene un plazo de ejecución, cuando empiece, de unos seis meses. En los presupuestos del Estado para este año, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo destina 100.000 euros a la reforma del edificio, equivalente a la destinada a la reforma del MAS (Museo de Arte Contemporáneo).

Construido en 1888 como vivienda para la familia Cortiguera, el palacete fue utilizado posteriormente como Cámara de la Propiedad Urbana de Santander y, en la actualidad, es propiedad del Estado y figura en el Plan General de Ordenación Urbana como elemento protegido, por lo que las obras requerirán de un ajuste del planeamiento urbanístico. El edificio cuenta con una superficie total construida de 611,33 metros cuadrados distribuidos en planta baja, primera y segunda ático.