Santander acogerá una exposición artística sobre los derechos de los animales

Quique Ortiz inaugura este martes 16 de julio, a las 19.00 horas, su exposición de pintura 'ALF. Yet he is Lord of all animals' en la sala de la planta baja del Centro Cultural Doctor Madrazo, donde se podrá acceder de forma gratuita y permanecerá hasta el martes 6 de agosto.

Quique Ortiz vive y trabaja en Santander, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y titulado en Máster de Producción e Investigación Artística por la Universitat de Barcelona (UB).

El activista plasma en 'ALF. Yet hi is Lord of all animals' un manifiesto sobre los derechos de los animales a través de la pintura y el dibujo de forma figurativa, con colores que crean espacios muy realistas, marcado, en su mayoría, por escenas nocturnas.

Durante los últimos años, sus proyectos artísticos pretenden expresar una cierta disconformidad o critica social y hacer del arte un medio de acción. Sus obras recogen diversas acciones llevadas a cabo por el Frente de Liberación Animal (FLA) -en inglés Animal Liberation Front (ALF)-, formado por colectivos activistas por los derechos de los animales que usan la acción directa no violenta para liberar animales.

Además, estuvo en Barcelona en el año 2013 para presentar individualmente la exposición 'Zoomorfiza a tus humanos'. De forma colectiva, Ortiz ha participado en numerosas exposiciones y eventos como 'Meet Me in Arts' en la Sala Bretón de El Astillero y 'Retrospectiva / tres años en El Sol' en Inter Espacio de Santander este año.