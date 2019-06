Sol Cultural celebra el día más largo y la noche más corta del año con música, teatro y cine

La asociación Sol Cultural recibirá el verano con un variado programa de propuestas gratuitas pensadas para toda la ciudadanía de este 17 al 23 de junio. Con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa (FSC), el programa de estas fiestas, que se celebran desde hace una década, desplegará estos días en la calle del Sol y varios espacios de la zona, talleres, conciertos, proyecciones, concursos, charlas, exposiciones y teatro.

El solsticio de verano es motivo de celebración para la asociación, que trabaja para acercar la cultura a la gente a través de distintas iniciativas y a lo largo de todo el año. En esta ocasión, la programación recordará, por una parte, el cincuenta aniversario de la llegada del hombre a la luna, en 1969, y al mismo tiempo, conmemorará el legendario festival de Woodstock, aquel fin de semana de agosto de 1969 que reunió a emblemáticas bandas de la época y juntas se manifestaron con su música en favor de la paz en Bethel, Nueva York.

Las propuestas abarcan disciplinas como la música, el cine, la literatura, las artes escénicas, las plásticas y la fotografía. En total, medio centenar de actividades repartidas en la calle del Sol, el callejón Carlos Salomón y espacios de la zona como la librería Roales, Eureka y Espacio Espiral.

Desde este lunes 17 de junio

Las actividades comenzarán este lunes -17 de junio- con la exposición 'Recuerdo a José Luis Hidalgo', pintor y poeta cántabro, en el escaparate de la librería Roales. El martes 18, el Rvbicón acogerá una muestra fotográfica que recogerá algunas de las imágenes más representativas de los diez años de vida del colectivo. La exposición se inaugurará a las 20.00 horas.

A esa hora en Espacio Espiral, Guillermo Zaballa y Neila Campos, de la Agrupación Astrocantabria, ofrecerán una conferencia bajo el título 'El gran paso de la humanidad'. Más tarde, a las 21.00 horas, se celebrará en el Rvbicón una nueva sesión de 'El diván del poeta', un encuentro entre poetas y cantautores donde recitarán y cantarán algunos de sus poemas y canciones. Después, el micrófono se abrirá a todas las personas que deseen participar.

El miércoles 19, se proyectará en Espacio Espiral a las 20.00 horas la película 'Operación Avalancha', de Matt Johnson, una cinta que cuenta las aventuras de dos agentes de la CIA que descubren que la Nasa no tiene los medios necesarios para enviar a sus astronautas a la luna. Podrá verse en versión original subtitulada. La música llegará al Rvbicón gracias a la propuesta de 'The Boogies & The Bugas', que actuarán a las 21.30 horas.

Con una cuidada estética al estilo pin up de los años cincuenta, la banda se caracteriza por sus originales arreglos que otorgan frescura y originalidad a los temas que interpretan. Las proyecciones se reanudarán el jueves 20 en Eureka a las 20.00 horas con el documental 'Woodstock, 3 días de paz y música', de Michael Wadleigh, reconocido con el Oscar al mejor documental en 1970 y considerado una referencia audiovisual del festival de rock más importante de la historia. Se proyectará en versión original con subtítulos.

El grueso de la programación se desarrollará durante el fin de semana del 21 al 23 de junio. Así, este viernes 21 a las 19.00 horas tendrá lugar el taller 'Retratos a la manera de Maichak Tamanaco', una cita para los amantes de la fotografía que se prolongará este sábado 22 en la calle del Sol de 10.00 a 14.00 horas y este domingo 23 de 11.00 a 13.00 horas. Este sábado 22 a las 11.00 horas, Gerardo García impartirá un taller de cerámica junto a la librería Roales.

Blues y percusión

La música ocupará un lugar esencial en las fiestas. El viernes habrá dos conciertos en el escenario que se instalará en la calle gracias a bandas como 'Tranky y los Palos de Blues' a las 20.30 horas y 'Los Blues Mornings Singers' a las 22.00 horas. A media noche habrá cine en el callejón Salomón. Se proyectará 'Dr. Dolittle en África', de Lotte Reiniger, con sonorización electrónica en directo de Paco Arráez.

Gran parte de las propuestas se instalarán en la calle del Sol este sábado 22. Desde las 09.00 a 13.00 horas tendrá lugar la décima edición del Concurso de Pintura Rápida que organizan junto al colectivo de artistas cántabros Siglo XXI. Las inscripciones se realizan en Espacio Espiral. Además, a partir de las 10.00 horas, se pondrán a la venta libros de segunda mano en la librería Roales y se realizará una demostración de juegos de tablero con la asociación Estela Octarina en el callejón Salomón. Este mismo colectivo coordinará una partida de Rol a las 12.00 horas.

Se entregarán los premios del concurso de pintura rápida a las 13.45 horas y la tradicional comida popular comenzará a las 15.00 horas. El escenario se preparará para el concierto de 'Jaguayano', compositor de música reggae, rumba y pop playero. Será a las 14.00 horas.

La música regresará a la calle a las 20.30 horas con 'Percusiones', a cargo de Kepaké y para los más pequeños habrá juegos y talleres a las 12.30 y las 16.00 horas. También habrá espacio para el teatro gracias a las micro-representaciones de Espacio Espiral, que interpretará 'La Candidata' a las 18.00 horas y a Ábrego Teatro con 'Punto final' a las 18.30 horas. Ambos espectáculos podrán verse en el callejón.

La entrega del Pin recaerá este año en Marcos Díez, poeta y director de la Fundación Santander Creativa (FSC) hasta hace tan solo unos días. Cerrará la programación del sábado 'Alice & The Wonders', que actuarán en el escenario a las 22.00 horas. Una formación con unas bases muy definidas que bebe principalmente de la música negra de mitad del siglo XX.

Boris Vian y talleres para los más pequeños

La celebración del solsticio finalizará este domingo 23 con otra tanda de actividades. La venta de libros de segunda mano continuará en la librería Roales a las 10.00 horas. Una hora más tarde, a las 11.00 horas, comenzará la muestra de artesanía. También se celebrará la quinta edición del torneo de ajedrez con la colaboración de la Federación Cántabra de Ajedrez a partir de las 10.30 horas.

A las 13.15, Marc Torrents dirigirá en el callejón el taller infantil 'Jugando a ser payaso'. Malabaracirco, por su parte, mostrará su propuesta 'Dos en una son tres', a las 13.00 horas. Por la tarde, a las 17.00 horas, Aroa Gómez y Marina Ruiz compartirán 'La Guerra de los cuentos' en ese mismo espacio. El sonido de Tai Tabú llegará a las 14.00 horas en el escenario de la calle del Sol, al que se subirán los Tricky Brothers para ofrecer la 'Woodstock Experiencie' a partir de las 17.30 horas.

Los alumnos del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, dirigidos por Toño Gutiérrez, actuarán a las 16.15 horas junto al escenario. El domingo habrá una comida popular a cargo del restaurante UMMA a las 15.00 horas. También, a lo largo del día, tendrá lugar un recorrido en homenaje a Boris Vian, una artista inabarcable de cuya muerte se cumplen ahora sesenta años. El punto de partida de esta actividad denominada 'Lobo-hombre en el Sol' arrancará desde el número 26 de la calle del Sol a las 13.15 horas.