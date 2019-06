The Boogies & The Bugas invaden el Bar Rvbicón al puro estilo 'pin up' de los 50

El sonido de los años 40 y 50 llega al Bar Rvbicón este miércoles 19 de junio, a las 21.30 horas, con The Boogies & The Bugas, que ambientarán el bar santanderino con su estética y música al puro estilo pin up que revolucionó Estados Unidos en los años 50.

El grupo formado por seis integrantes Oriana Carreña, Tatiana Ramírez y Patu Campos como voces; Rafael Santana al piano; Toño Gutiérrez con el contrabajo y, Rodri Irizábal como batería, hace arreglos originales a temas de hoy para llevarlos al estilo característico de los años 40 y 50. Además de realizar un 'viaje musical de ida y vuelta' entre las dos épocas siempre dentro de la estética y la sonoridad de la música de la posguerra americana.

Un concierto repleto de jitterbug, boogie woogie y mucho swing al que se podrá acceder pagando 5 euros de contribución para los músicos, donde disfrutar de un espectáculo repleto de energía en el que, según The Boogies & The Bugas, "dejar de mover los pies puede llegar a convertirse en algo complicado".