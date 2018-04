Los holandeses The Tibbs proponen una intensa sesión de soul y funk en directo

La banda holandesa The Tibbs, una big band de la vieja escuela que se mueve en la escena del soul y el funk, protagonizará una nueva cita musical dentro de la programación de invierno del festival Santander Music 2018. El concierto, organizado por Los Huesos de Portobello, se celebrará este jueves 12 de abril en El Almacén de Little Bobby a partir de las 21.00 horas.

"The Tibbs se presentan como discípulos del northern soul y verdaderos conocedores de la época dorada del funk, algo que queda más que acreditado en su discografía", explican desde la organización. En 2014, tan solo dos años después de su formación, el grupo de Amsterdam publicó su primer single en el sello Tramp Records, titulado 'Footprints in the Sand'. Ese mismo año lanzaron una demo que propiciaría su fichaje por Record Kicks en 2016.

El prestigioso sello italiano, que cuenta entre sus filas con artistas como Hannah Williams, Martha High o Calibro 35, lanzó al mercado 'Takin Over', exitoso primer disco con el que la prensa especializada se rindió a la banda. "The Tibbs son unos verdaderos animales de escenario", subrayaron los críticos.

Junto a la vocalista Elsa Bekman, The Tibbs cuenta con una sección de vientos compuesta por Berd Ruttenberg (saxo barítono), Coen de Vries (saxo tenor) y Siebe Posthuma de Boer (trompeta), y una engrasada base rítmica conformada por Michael Willemsen (bajo) y Bas de Vries (batería), a los que se une el hammond de Paul Jonker y la guitarra de Henk Kemkes.

El Almacén de Little Bobby (Calle del Sol, 20) abrirá sus puertas este jueves a las 20.30 horas y está previsto que el directo de The Tibbs comience a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 15 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 18 euros en taquilla el mismo día del evento.