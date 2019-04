El Thunder Bitch Action Weekend Festival se adentrará estos días en los sesenta gracias a nueve reconocidas bandas de rock

Reconocidas bandas de la escena rock independiente internacional y nacional actuarán este fin de semana en varios espacios de la ciudad durante el 15 Thunder Bitch Action Weekend Festival, una iniciativa organizada por la asociación Soporte Cultural Cantabria, en la que se darán cita grupos llegados de Reino Unido, Francia y varios puntos de España. El abono del festival, que tiene un precio de 25 euros en venta anticipada, se puede adquirir online, aunque solo quedan 20 disponibles.

"Esta es quizás la edición más ambiciosa del Action Weekend, que celebra su decimoquinta entrega", asegura Carlos Espejo, responsable y creador del evento. "Un evento donde el garage, el punk, el beat, el pop, el rhythm and blues y la psicodelia se darán de la mano con absoluta naturaidad".

Las propuestas arrancarán este viernes, 5 de abril, a las 20.30 horas en la Sala BNS. Allí podrá verse a The Scaners, los representantes del nuevo panorama del garage francés. También a los británicos King Salami and The Cumberland Three, considerados los reyes del rhythm & punk. Esa misma noche, actuará Juana Chicharro, una banda de punk con influencia flamenca y Ojo Pipa, un joven dúo de Torrelavega. La entrada de este día tiene un precio de 18 euros y se puede comprar en taquilla.

Los conciertos se reanudarán el sábado, 6 de abril, en la Black Bird a partir de las 13.30 horas. Allí se subirán al escenario Las Jennys de Arroyoculebro, una banda bailable de sonidos punk. Y en la terraza de este espacio se desarrollará la feria de sellos discográficos, de entrada libre hasta completar aforo. Aunque por las noches, en la BNS, también se instalarán varios expositores con información de las compañías y de algunos de los sellos discográficos que participan.

Además de los británicos State Records y los franceses Ave The Sound, intervendrán FOLC Records, Bickerton Records, Croydon Records, Family Spree y Action Weekend Records. A la programación hay que añadir una decena de DJs. Entre ellos, el francés Hellvis, el británico Mole, el gallego Álex Lorenzo, la leonesa Elena Flecha o el mallorquín Óscar Salmerón. Los cántabros Retro Espectre, Lucy Klimister, Fer Payno, AW, Marta Swain y Antonio Urchaga también forman parte de las sesiones de pinchadiscos.

Por la noche, en la BNS, a partir de las 20.30 horas, el público podrá escuchar a los franceses Shaky Things y a dos grupos de referencia en la escena española del indie garage pop. Se trata de la banda catalana Mujeres y de los madrileños Terrier, ambos han publicado sus trabajos en la discográfica y editorial independiente fundada en Madrid en 2014, Sonido Muchacho.

Del mismo modo, la BNS acogerá el directo de The Embrooks, un trío ardiente de freakbeat, un género de música rock que también tuvo su mayor apogeo en los sesenta. La entrada a estos conciertos tiene un precio de 18 euros pero existe un abono para todo el festival que se puede adquirir en taquilla y que cuesta 30 euros.

Desde 2002

Esta iniciativa nació en 2002 con el objetivo de acercar la música de la década de los sesenta a través de distintas propuestas. Además de los habituales conciertos, se han ido sumando otras actividades a la programación como por ejemplo proyecciones audiovisuales, sesiones de pinchadiscos e incluso ferias de discos.

En todo este tiempo, han pasado por el certamen más de setenta bandas. Algunas internacionales como los franceses Les Playboys, los chilenos Chicos de Nazca o los holandeses The Skywalkers. Otras nacionales como Malcolm Scarpa y Fumestones y otras formaciones locales como Los Tupper, Soul Gestapo o The Puzzles. Según los organizadores, cada año han pasado por el festival unas doscientas personas.

Pero en esta nueva entrega, para la que cuentan, entre otras colaboraciones, con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC), el Santander Music y Black Bird culture music i club, esperan superar el número de espectadores. Así, en total, actuarán nueve de las mejores bandas de la escena rock independiente internacional y nacional, más de diez DJs y como actividad paralela, se celebrará la primera feria de sellos discográficos.

Amplia presencia femenina

Esta edición, aparte de ser la más internacional, cuenta con una amplia presencia femenina. Los organizadores quieren premiar así al público que ha asistido a la cita todos estos años y además, llegar a espectadores jóvenes para asegurarse la renovación y el crecimiento del festival. Del mismo modo, el Thunder Bitch Action Weekend pretende actuar como dinamizador de la escena cultural santanderina y potenciar sinergias, intercambios y nuevos descubrimientos musicales.