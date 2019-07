El fotoperiodista Heriberto Paredes presentará en La Vóragine el "paraíso" mexicano

El fotoperiodista mexicano Heriberto Paredes presentará este miércoles, a partir de las 20.00 horas, en La Vorágine su proyecto '¿Por qué vivimos en el paraíso? Retrato de una comunidad nahua en su lucha por la vida' que narra la "refundación" de Santa María Ostula (México).

Esta comunidad de la zona costera de Michoacán, fundada en 1531, vive en estos momentos "una refundación contra el crimen organizado y la corrupción política", una lucha que Paredes ha pretendido recoger a través de un trabajo documental basado en la fotografía.

Según relata, el proyecto comenzó hace diez años "como parte de una cobertura periodística de un levantamiento armado en dicha comunidad, pero conforme voy trabajando, me doy cuenta de que hay más cosas que documentar". "Siento que la visión que se tiene sobre México no es positiva. Está llena de informaciones de violencia, asesinato o desaparecidos y me interesa mucho dar a conocer que, además de estas cosas, también existe otra vida", enfatiza.

"Conozco su territorio, he visto las playas que tienen, los campos de cultivo, muchas cosas lindas y entonces, les pregunté cómo consideran su territorio y contestaban que, para ellos, es el paraíso", explica. "Lo que pretendo desarrollar son las características de este paraíso", revela.

La exposición que se presentará en la librería santanderina es un "pedacito del proyecto de investigación" en el que se muestran 24 fotografías divididas en cuatro ejes temáticos, los cuales son: la defensa del territorio, la lucha de las mujeres, la cosmovisión de la comunidad nahua y las riqueza natural de la zona.

El fotoperiodista cree importante que la gente que esté interesada en conocer este proyecto vengan a la exposición con "los ojos bien abiertos" para que puedan ver "no solo la transición de un gobierno, sino de procesos mucho más complejos que hablan de otras alternativas".

Por último, el fotoperiodista además de inaugurar su exposición, participará en un seminario sobre la recuperación de las formas de autogobierno en esta zona de Mexico. El mismo tendrá lugar en doble jornada, viernes y sábado.