La Vorágine, cada vez más cerca de la mudanza

Algo más de dos semanas le han servido a La Vorágine para hacerse con más del 75% del objetivo a alcanzar para poder mudarse y 10 días quedan para que finalice el plazo. Ese plazo que cerrará el crowdfunding llevado a cabo por la librería para realizar el traslado a un local más grande y sin humedades que les permita seguir ofreciendo charlas, debates y una gran oferta de libros.

Su idea, si todo marcha correctamente, es realizar la mudanza en el puente de diciembre para poder abrir el día 10. "Alcanzando el presupuesto mínimo ya realizaríamos el traslado ya que ese dinero es el que nos permitirá hacer toda la parte de la infraestructura", comentan desde la librería.

La posibilidad de que finalmente no se consiga el objetivo prefiere ni barajarse, y tal y como declaran, confían en la fortaleza de su comunidad. "Creemos que lo conseguiremos y la gente nos lo está confirmando con sus reacciones porque el que no puede aportar dinero nos ofrece lo que tiene. Está siendo muy bonito", indican.

Pronto se dieron cuenta de que muchos de los posibles 'cofinanciadores' no iban a optar por la donación vía goteo, por lo que desde hace unos días la donación también se puede realizar en la tienda. "Algunos no se fían del pago con tarjeta así que vienen aquí con dinero en efectivo. Otros lo hacen con los ordenadores que tenemos aquí y les ayudamos, pero todos cuentan con las mismas recompensas que el que lo hace en su casa", afirman.

Aunque la realidad que rodea a los crowdfundings es la siguiente: si no se alcanza el objetivo, se devuelve el dinero íntegro a los donantes. "Mucha gente no es consciente de la devolución, otra gente nos dice que no quiere que se lo devolvamos aunque no lleguemos al mínimo...", relatan emocionados.

A poco más de una semana de finalizar esta colecta, La Vorágine se ha encontrado con una enseñanza de la que difícilmente se olvidará. "Eso de que cada vez las personas somos más egoístas no es así. La gente es generosa. A ver si llegamos a más gente y lo conseguimos... Tenemos esperanzas", concluyen.