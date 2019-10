La cantante Gaby Moreno actuará este martes en el CASYC

La artista Gaby Moreno actuará en el CASYC este martes 29 de octubre. La cantante, ganadora de un Grammy Latino en 2013, ya acumula cinco discos y es una de las cantautoras guatemaltecas más reconocidas en Estados Unidos, donde vive desde el año 2000.

Su música viaja entre el blues, el rock y la bossa nova. Moreno ya ha compartido escenario con artistas como Ani Difranco, Van Dyke Parks o Andrea Bocelli. En el caso de Bocelli, fue él mismo quien en 2013 la invitó a cantar con él. También ha salido de gira con artistas como el actor Hugh Laurie y ha grabado con Ricardo Arjona. Además, la composición del tema de la serie de televisión 'Parks and Recreation' la hizo candidata al Emmy.

La cantante guatemalteca fue, durante más de un año, invitada especial en la gira mundial del pianista Hugh Laurie -actor que interpreta al doctor House-. También puso voz a 'Toast to Freedom' para conmemorar el cincuenta aniversario de Amnistía Internacional, primero con Kris Kristofferson en 'The Tonight Show with Jay Leno' y después en Dublín con Angelique Kidjo y Bono (U2).

El concierto, que tendrá lugar este martes 29 de octubre a partir de las 20.30 horas, se desarrollará en el CASYC y el precio de las entradas es de 17 euros.