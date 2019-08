El concierto solidario de Tequila cierra este lunes la segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega

La gira de despedida de Tequila, la mítica banda de rock and roll liderada por Ariel Rot y Alejo Stivel, llegará a Cantabria este lunes 12 de agosto, con un concierto solidario en favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) que se celebrará en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera como cierre de la segunda edición del festival Vive la Feria de Torrelavega.

Tequila fue uno de los grupos más populares en nuestro país desde su nacimiento hasta su disolución en los años 80. Su carrera está repleta de éxitos como ‘Salta’, ‘Dime que me quieres’, ‘Quiero besarte’ o ‘Rock and roll en la plaza del pueblo’, canciones que, a día de hoy, siguen suponiendo un hito de la música en castellano y forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones en España y Latinoamérica.

La formación llegó a lo más alto poniendo la banda sonora a un país que despertaba, a una época de especial ebullición en lo cultural, en lo social y en lo político. Su célebre trayectoria dejó cuatro álbumes repletos de himnos que han permanecido vivos a lo largo de los años, con un rock fresco, vibrante y desenfadado que, según los propios integrantes de la banda, bebió de influencias como Chuck Berry o The Rolling Stones.

Ariel Rot y Alejo Stivel regresaron a los escenarios en 2008 con su disco y DVD ‘Vuelve Tequila!’. Desde entonces, el grupo no había vuelto a girar hasta ahora, que han reaparecido de nuevo juntos sobre el escenario para despedirse definitivamente de su público con la gira ‘Adiós Tequila Tour’.

El concierto de Tequila, que pondrá fin a la segunda edición de Vive la Feria, está previsto que comience a partir de las 22.30 horas. Previamente, desde las 21.00 horas, abrirá esta última jornada del festival el grupo cántabro Maneras de Vivir, que interpretará un repertorio de versiones con algunos de los temas más emblemáticos del pop-rock en castellano.

Objetivo solidario

Aunque las invitaciones para el concierto de despedida de Tequila se han repartido gratuitamente en distintos puntos de la ciudad, el acceso al recinto para presenciar el directo de la banda de Ariel Rot y Alejo Stivel se realizará mediante un donativo mínimo de dos euros que irá destinado íntegramente a la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano.

AMAT es una entidad sin ánimo de lucro fundada hace más de tres décadas por un grupo de familias afectadas por el problema de la drogodependencia y que sintieron la necesidad de dar respuesta a un problema tan emergente en la sociedad como carente de recursos.

Declarada de utilidad pública en 1993 y reconocida como Centro de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias, tiene su principal ámbito de actuación en Cantabria y desarrolla programas que van desde la información y acogida al apoyo e inserción de los enfermos o la asistencia a los familiares y la concienciación social.

El concierto de Tequila, cuya recaudación se destinará a impulsar estos objetivos, cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de El Buen Pastor y el apoyo especial de la Obra Social “la Caixa”, Parte Automóviles y Aldro.

El festival Vive la Feria de Torrelavega, organizado por la empresa cántabra MG Producciones, cerrará de esa forma su segunda edición, que ha acogido los conciertos de grupos y artistas como Rozalén, David Otero, Iván Ferreiro, La M.O.D.A o el espectáculo ‘Love the 90’s. Viva la fiesta!’, en el que participaron OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sensity World, The Jumper Brothers y Fernandisco.