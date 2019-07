La banda escocesa Texas abre la primera edición del festival Magdalena en Vivo

El festival Magdalena en Vivo, que celebrará su primera edición en la capital de Cantabria entre el 22 y el 27 de julio, arrancará este lunes con la Noche Solidaria que tiene como protagonistas a la banda escocesa Texas, al grupo británico Immaculate Fools y al dúo femenino Ella Baila Sola. Será un concierto a beneficio de la ONG Nuevo Futuro y que recaudará cerca de 25.000 euros que se destinarán íntegramente a la atención de niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Este evento musical, que tendrá lugar coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander, incluirá también en los próximos días las actuaciones de Manuel Carrasco, Juan Magán, Aitana, Víctor Magán, Juan de las Heras, ELE o Trapical Minds y se desarrollará en el recinto ubicado en la campa de La Magdalena, donde también se celebran este verano los festivales Hoky Popi Music, este 21 de julio, y Reggaeton Beach Festival, el próximo 28 de julio.

La primera jornada de Magdalena en Vivo será este lunes 22 de julio y la apertura de puertas está prevista para las 20.15 horas. El primer grupo en saltar al escenario, a partir de las 21.15 horas, será Ella Baila Sola. Su visita a Santander coincide con el lanzamiento al mercado de ‘Imanes en la nevera’, su nuevo álbum de canciones inéditas, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en las principales tiendas de música.

Durante más de una hora, el dúo repasará los grandes éxitos de su trayectoria musical, como ‘Lo echamos a suertes’, ‘Amores de barra’, ‘Y quisiera’, ‘Cuando los sapos bailen flamenco’ o ‘Despídete’, junto a sus nuevas producciones. Ella Baila Sola atesora siete Discos de Platino en España y numerosos Discos de Oro en Argentina, Chile o Colombia, así como millones de discos vendidos en todo el mundo. El grupo no ha parado de realizar conciertos desde que Marta Botía anunciara el regreso de la formación junto a Virginia Mos.

Además, a partir de las 22.45 horas llegará uno de los platos fuertes del festival en su primera edición con el concierto de Texas. El grupo capitaneado por la vocalista Sharleen Spiteri lleva más de tres décadas sobre los escenarios, acumulando más de 40 millones de discos vendidos y con una docena de álbumes en el mercado, que han llegado a lo más alto en las listas de ventas y en las radios de todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria han realizado giras en las que han recorrido prácticamente toda Europa y han protagonizado numerosos conciertos en Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, cosechando éxitos como los de sus temas más emblemáticos, ‘I don’t want a lover’ y ‘Say what you want’.

Texas, una de las bandas más emblemáticas del pop-rock mundial, aterriza en Santander para presentar su último disco, ‘Jump on board’, pero también para repasar lo mejor de su exitosa carrera musical. El estilo de los escoceses ha ido cambiando desde unos inicios con influencias sureñas en su primer disco al pop melódico más comercial de sus últimos trabajos.

Kevin Weatherill, cantante y fundador del grupo británico Immaculate Fools.

Después de Texas llegará el turno del grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde los años 80. Su actuación está prevista para las 00.45 horas y supondrá el cierre de la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo, un concierto que se celebra en colaboración con la Obra Social “la Caixa”.

Immaculate Fools saltó a la fama en 1985 con el sencillo homónimo y se mantuvo en activo hasta 1997, después de haber publicado seis álbumes de estudio. En 2016, el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro. La banda que inmortalizó canciones tan inolvidables como ‘Wish you were here’ o ‘Come on Jayne’ cerrará la primera jornada de Magdalena en Vivo.

Cartel del festival

Además, Juan Magán llegará a Magdalena en Vivo en la segunda jornada del festival, el jueves 25 de julio, con una colección de hits y colaboraciones con artistas como Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Belinda o Gente de Zona. Con cerca de dos millones de sencillos vendidos, cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Grammy y es un referente del electro-latino a nivel mundial.

Sus temas ‘Déjate llevar’, ‘Le encanta’ y su colaboración con McFioti en ‘Bum Bum Tam Tam’ alcanzan los primeros puestos de escucha en las plataformas de streaming internacionales y sonarán en el festival santanderino durante la Noche Aldro, donde estará acompañado por su hermano Víctor Magán y por el DJ José de las Heras, con entradas a la venta desde 12 euros en zona general y 75 euros en zona VIP.

El viernes 26 de julio llegará el turno de Manuel Carrasco, que desembarcará en Santander dentro de su gira ‘La cruz del mapa’, su tour más ambicioso hasta la fecha, con una puesta en escena muy cuidada. Está previsto que, además de sus grandes éxitos, el músico andaluz interprete los temas de su último álbum, que da título a la gira y que toma el relevo de ‘Bailar el viento’, con el que se convirtió en el músico español que más entradas vendió para sus conciertos durante dos años consecutivos.

Carrasco compartirá el escenario de Magdalena en Vivo con la cantante, compositora y pianista Elena Iturrieta, más conocida como ELE, en lo que se ha bautizado como la Noche de El Diario Montañés. Las entradas para este concierto tienen un precio de 30 euros en zona general y las de zona VIP están agotadas desde hace días.

La última jornada del festival se celebrará el sábado 27 de julio y tendrá como cabeza de cartel a Aitana, que saltó a la fama en 2017 cuando formó parte de la novena temporada de Operación Triunfo. Obtuvo el segundo puesto en el concurso musical de TVE, siendo una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018 con ‘Arde’, en solitario, y ‘Lo malo’, en dueto con la también concursante Ana Guerra.

Desde su salida del programa, Aitana comenzó a trabajar en lo que se ha convertido en su primer trabajo discográfico, un éxito sin precedentes, que rompió récords y llegó a lo más alto de las listas de ventas y plataformas de streaming en España. De hecho, su single ‘Teléfono’ se colocó entre lo más visto de YouTube en solo 24 horas y acumula más de 75 millones de reproducciones.

Su primer álbum, ‘Tráiler’, es el segundo mejor estreno de un EP en la historia de Spotify España, consiguiendo más de dos millones de escuchas en un día y llevando a cuatro de sus temas al Top 10. Hasta el momento acumula diez Discos de Platino y tres Discos de Oro y es la artista más vista y escuchada en digital de 2018.

Aitana estará acompañada en la Fiesta Regma por el grupo colombiano Trapical Minds, formado por Lalo, Yera y el dúo Skinny Happy, que hace una música con sonidos que se inclinan por las nuevas tendencias urbanas. Las entradas para esta noche tienen un precio de 30 euros en zona general y 75 euros en zona VIP.

Entradas y transporte

Las entradas de día y abonos para la primera edición del festival Magdalena en Vivo están disponibles en la web oficial del evento, www.magdalenaenvivo.com, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222. Además, la taquilla estará abierta los días de concierto en horario de 18.00 a 00.00 horas.

También están a la venta en distintos puntos físicos de Cantabria. Así, pueden adquirirse en los locales de Telepizza (Santander, Maliaño y Torrelavega), las librerías Estvdio (Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna), el punto de venta de la plaza del Ayuntamiento, Discos Cucos y Siboney en Santander, Manuel Muñoz en Torrelavega, París Texas en Reinosa, Cafetería Riviera en Laredo, Arson Sony en Castro Urdiales y Hotel Astuy en Isla.

El abono para acudir a las cuatro jornadas de conciertos tiene un precio de 55 euros si se adquiere de forma anticipada, aunque existen distintos descuentos y precios especiales para los socios del Racing o para aquellos que dispongan del Carné Joven Europeo o el Bono Cooltura Joven.

Además, desde la promotora del evento se ha puesto en marcha un servicio de transporte público para los asistentes, con diferentes rutas que harán paradas en una decena de municipios, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que puedan acudir a Santander con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento. Se trata de una acción encaminada a fomentar el transporte público, permitiendo ofrecer a la población, especialmente a los más jóvenes, un transporte alternativo al vehículo privado, más seguro, sostenible y socialmente más barato.

Para ello, la organización ha establecido tres rutas en total. La primera de ellas saldrá de Castro Urdiales y parará en Laredo, Colindres, Santoña y Noja. La segunda, con inicio en Reinosa, hará parada en Los Corrales de Buelna y Torrelavega. En el tercer caso, la ruta arrancará en Solares y efectuará parada en Astillero y Maliaño.

La parada final de las rutas diseñadas será el exterior del recinto en el que se celebra el festival, en la campa de La Magdalena de Santander, con tiempo suficiente para acceder a la zona de conciertos. Desde ese mismo punto saldrá de nuevo cada autobús de vuelta a sus destinos, 30 minutos después de la finalización de la última actuación de cada noche.

El billete para los asistentes a los conciertos que no dispongan de abono tendrá un precio único por el trayecto de ida y vuelta de dos euros, independientemente de la localidad de origen y destino. Se pueden comprar a través de la página www.alsa.es y toda la información sobre rutas y horarios está disponible en la web www.magdalenaenvivo.com/como-llegar/

El festival Magdalena en Vivo 2019 está organizado por la empresa cántabra MG Producciones y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Regma, Renault Vidal de la Peña, El Buen Pastor, Aldro, San Miguel o Alsa, y tiene a Fuerteventura como Isla Invitada.