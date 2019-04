La literatura como fuente de inspiración para el cine, eje principal de la Feria del Libro de Santander

La alianza de los libros con el cine y la literatura como fuente de inspiración cinematográfica serán los ejes principales de la 38ª edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria, que se celebrará en la capital cántabra del 26 de abril al 5 de mayo. La fiesta de los libros, organizada por Libreros Asociados de Cantabria con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, tendrá como lema 'Miradas que leen' y se ubicará, como el año pasado, en la Plaza de Alfonso XIII.

Muchas de las actividades programadas se articularán en torno al romance y la relación que mantiene el mundo literario con el séptimo arte. En este sentido, la Feria colabora por primera vez con la III Semana Internacional de Cine de Santander, de modo que ambas citas compartirán algunos de sus contenidos.

Esta colaboración permitirá, entre otras cosas, contar como invitado con el escritor, periodista y guionista Leonardo Padura. El autor cubano, conocido por su serie de novelas policíacas protagonizada por el detective Mario Conde y por su obra ‘El hombre que amaba a los perros’, que se llevará a la gran pantalla, firmará ejemplares de sus libros en la Feria el día 1 de mayo.

Padura, que será galardonado con el Premio de Honor de la Semana Internacional de Cine, ha recibido el Premio Nacional de Literatura de Cuba, el Premio Príncipe de Asturias y la distinción de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, entre otros.

En la edición de este año van a participar 14 librerías de la región, así como el Gremio de Editores de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. La Feria incluye como novedad la presencia del colectivo de editores independientes.

Las librerías participantes son: Nexus 4 (Santander), Lisaso (Renedo de Piélagos), Sancho Panza (Cabezón de la Sal), Campillo (Torrelavega), Gil (Santander), Estvdio (Santander), Costa Esmeralda (Laredo), Tantín (Santander), La Librería del Puerto (Santander), Centro Papelería (Reinosa), El Crucero (Revilla de Camargo), Utopía (Santander), La Vorágine (Santander) y Librería Infantil Unquera (Val de San Vicente).

El cartel de la Feria del Libro ha sido diseñado por la santanderina Claudia Barros Borrego, estudiante de la Escuela de Arte nº 1 de Puente San Miguel. La imagen representa, a través de una ilustración, un libro abierto del que emergen unas ramas, de las cuales 'florecen' unos ojos que a su vez leen el propio libro del que están saliendo.

La autora, que estudia actualmente el Grado Superior de Ilustración, asegura que trabajar sobre el lema de este año, 'Miradas que leen', no le ha resultado difícil. "He analizado la imagen de la Feria de ediciones anteriores para investigar la línea y el estilo de diseño. Llegar a la imagen final ha sido fácil. Me encanta el tema y tenía la idea final en mi mente desde el principio del proceso creativo".

La Escuela de Arte nº 1 de Puente San Miguel, único centro oficial de la región que imparte enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, colabora una vez más con la Feria del Libro. Selecciona directamente a uno de los alumnos que "por méritos propios" puede desarrollar la imagen de esta cita cultural y "realizar el trabajo de manera profesional".