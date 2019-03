La velada 'No me gusta que me llamen poetisa' protagoniza esta semana la programación del Doctor Madrazo

El centro cultural Doctor Madrazo celebrará esta semana una nueva velada poética enmarcada en el ciclo 'Poesía en alta voz', que con el título 'No me gusta que me llamen poetisa' se celebrará el jueves, 14 de marzo, a partir de las 19.30 horas. Este centro municipal continúa así con la programación diseñada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las lecturas, que correrán a cargo de Rita Cofiño y Rosa Gil, se centrarán en una antología de autoras españolas e hispanoamericanas nacidas la mayoría en la primera mitad del siglo XX.

Los poemas, engarzados con reflexiones de otras tantas escritoras, introducirán una nueva mirada frente al esquema clásico de los lectores. La última parte del recital estará dedicado a lda Vitale, Premio Cervantes 2018, y Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras 2018.

Además, esta semana continúa el ciclo de conferencias 'Sobre una imagen de la mujer en la pintura de fin de Siglo XIX (1870-1914)', con una nueva cita que tendrá lugar este martes, día 12, a las 19.00 horas, con el profesor José Raya Téllez.

El ciclo, que concluirá el 18 de marzo con la tercera y última conferencia, busca incidir en la idea de que las obras de arte no pueden caer fuera del ámbito e influencias de los movimientos ideológicos dominantes de la época en que fueron creadas.

José Raya es catedrático y doctor en Historia del Arte y su interés por divulgar la cultura le ha llevado a impartir cursos y conferencias de carácter abierto en diversas entidades. Prosigue también el ciclo de cine 'Lo bello y lo siniestro', de La Llave Azul, con la película 'Puedes contar conmigo', que se proyectará el miércoles, a las siete de la tarde.

'Puedes contar conmigo' (Kenneth Lonergan, 2000) abrirá un nuevo bloque temático, el de las relaciones materno-filiales dentro del ciclo que la asociación comenzó el pasado mes de noviembre. Se trata de una joya del cine independiente, con un guion muy sólido y brillantes interpretaciones de sus dos actores principales.

Cuenta la historia de una madre soltera que vive en un pueblo de Nueva York, intentando educar sola a su hijo y cuyo mundo se tambalea el día que vuelve a aparecer en su vida su problemático hermano.

La película está protagonizada por Laura Linney, Mark Ruffalo, Mathew Broderick y Rory Culkin en sus principales papeles. Como en anteriores sesiones, habrá una breve presentación y un coloquio con el público asistente.

Por último, el centro Doctor Madrazo albergará el viernes, 15 de marzo, la conferencia 'Ornitología romántica', a cargo de José Ángel Vilas, enmarcada en el ciclo 'Sobre el Romanticismo', que organiza La Nave de Euterpe.

La sesión tratará sobre cómo las aves llamaron la atención de artistas y creadores en general, además del interés que despertaron como objeto de estudio científico. Todas estas actividades serán gratuitas hasta completar aforo.