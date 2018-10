"No quiero hacer un disco político, pero el hombre ha de mirarse a sí mismo, cambiar y transformarse"

Paolo Latrónica regresa a su "hogar", Santander, con un concierto en el Palacio de Festivales este miércoles 31 de octubre. A partir de las 20.30 horas, presenta su nuevo trabajo, 'Hombres de Madera', un disco que responde a 'Mujeres que saben a mar', su proyecto anterior. "Yo quise hacer un disco de género y me salieron dos discos feministas", señala el cantautor uruguayo afincado en Cantabria que, por primera vez, protagoniza un show junto a su hermano, Francisco.

Latrónica describe su proceso, "una transformación hacia un hombre más cercano a las cosas importantes, los sentimientos y las relaciones humanas". De ahí surge, precisamente, el nombre del disco: "La madera es el material del cambio, se puede transformar y moldear".

El músico no puede evitar hacer referencia "al proceso, muy especial, que están pasando las mujeres a nivel social" y su disco no es ajeno a ello. También, ha incluido una canción de la cantautora Ana Prada que Latrónica canta en femenino. "No quiero hacer un disco político", aclara, al tiempo que defiende que "el hombre ha de mirarse a sí mismo y tiene que cambiar y transformarse".

La música es, para el uruguayo, un trabajo en equipo "siempre que haya público y una conciencia que desdobla dentro de ti mismo y mira lo que estás haciendo". A la hora de trabajar, eso sí, considera que es mucho más "enriquecedor" trabajar en grupo, aunque hacerlo solo, como ha hecho en alguna ocasión, "agiliza todo". En esta ocasión trabaja con su hermano, "una persona infinitamente creativa que me renueva el alma", señala el cantautor.

Aunque Paolo Latrónica viva en Cantabria desde hace muchos años, en este disco vuelve a "cosas muy uruguayas y, también, universales". Se trata de transmitir el "localismo uruguayo" de una forma que todo el mundo pueda entender para hacer comprender que, al final, "todos somos lo mismo, lo importante es igual para todos los seres humanos".