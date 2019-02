Urbanismos de derrumbe: Hotel Bahía 1992

"Tenía 20 años y había terminado mis estudios de COU. Había trabajado algunos veranos en la hostelería. Mi vida por aquella época era coger olas por el día y juerga los fines de semana. Mi padre, harto de esa situación, me dijo que me iba a meter a trabajar en el desescombro del hotel. Se había enterado de que necesitaban peones y pensó en mí. Cuando yo empecé, el trabajo ya estaba en marcha. No recuerdo el tiempo que hacía que habían empezado. Si no recuerdo mal yo solamente estuve trabajando tres días. Creo que empecé un miércoles y acabé la semana el viernes. Al lunes siguiente a primera hora ocurrió el desastre.

El recuerdo que tengo de los días que estuve trabajando es que éramos un grupo de unos 40 peones y el encargado. Creo que trabajábamos todos juntos de 8.00 a 17.00 con una hora para comer. El encargado era un hombre serio y estricto, pero muy correcto en el trato con nosotros. Todas las mañanas, a primera hora, cuando nos estábamos cambiando, nos recordaba la obligación de hacer uso de los EPI'S que nos proporcionaba la empresa, botas de seguridad, buzo, guantes y casco. Como viera a alguien sin casco...

El viernes, creo que a primera hora de la mañana, nos comunicó que a partir del lunes trabajaríamos en dos turnos. La mitad desde las seis a las dos de la tarde y la otra mitad de las dos a las diez de la noche. Como yo había sido el último en llegar, quedé englobado en el grupo de tarde. Creo que el plan era ir alternando semanalmente mañana y tarde. El trabajo que hacíamos allí era de desescombro. Había que dejar las plantas del hotel totalmente diáfanas, respetando la fachada y los pilares. Cuando yo empecé, ya no había ni decoración, ni lámparas, ni suelos, solamente tabiques. Unos operarios tiraban los tabiques, y otros, entre ellos yo, cargábamos el escombro con palas de mano en carretillas y lo trasportábamos hasta unos tubos de desescombro que unían la planta en la que estábamos trabajando con el nivel de la calle, donde los residuos quedaban depositados dentro de unas bañeras.

Creo recordar que se comentó, que alguno de los que se salvaron usó esos tubos para descender desde la planta hasta la calle. Con 20 años y allí metido, hacía mi trabajo lo mejor que podía y me iba para casa. No escuché nunca nada que me hiciera imaginar que la cosa estaba mal. En tres días solamente entablé relación con dos compañeros que estaban conmigo. Como anécdota, la mañana del derrumbe, yo estaba en la cama porque no entraba hasta las 14.00 horas. Una de mis hermanas, no recuerdo quien de las dos, al oír la noticia por la radio, entró en mi habitación a oscuras y se tiró sobre la cama para comprobar si yo estaba allí o me había ido a trabajar. Luego me vestí y bajé hasta el hotel con la intención de ayudar, como todos mis compañeros, pero no nos dejaron ni acercarnos por seguridad".

Testimonio de FH, trabajador de ASCAN, empresa constructora que desarrollaba las labores de reforma del Hotel Bahía, en enero de 1992.