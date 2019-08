El Puerto mantiene su proyecto de subestación eléctrica tras la fallida ampliación de Coated Solutions

El Puerto de Santander mantiene su proyecto de construcción de una subestación eléctrica, actualmente en ejecución, independientemente de la fallida ampliación de la fábrica de Coated Soutions, dado que consideran que las necesidades futuras de la insfraestructura portuaria lo requieren y no descartan que la empresa finalmente cumpla con su compromiso de instalar en suelo portuario un proyecto alternativo.

Las obras de la subestación se iniciaron en noviembre de 2018, cuando todavía Coated Solutions no había descartado la ampliación. Entonces se esperaba que la obra estuviera terminada a lo largo de este semestre. En las obras trabajan un centenar de personas, ya que además de la subestación, se construye una línea eléctrica subterránea para su conexión con las subestaciones de Cacicedo y Nueva Montaña.

Según fuentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), la subestación fue creada para dar suministro a la ampliación de la fábrica de Santander Coated Solutions, ampliación que finalmente no prosperó, pero que no ha hecho cambiar los planes. De hecho, la instalación está a punto de concluirse. La razón de que continuara el proyecto estriba en que el puerto tiene una expectativa de desarrollo que justifican los 17 megavatios que suministrará Viesgo y que en ese horizonte no se descarta que Santander Coated Solutions acabe instalando un proyecto alternativo, tal y como se comprometió.

La subestación eléctrica que sufragan el Gobierno de Cantabria y Electra de Viesgo cuesta ocho millones de euros, de los que el Ejecutivo aporta un millón de euros. Su construcción vino determinada por el plan de Coated Solutions de ampliar su actual fábrica por lo que se pedía un suministro de dos líneas de alta tensión de 55 kilovoltios.

Caído el proyecto de la empresa, debido según su versión a la poca agilidad de la Administración autonómica a la hora de conceder los permisos, tanto el Gobierno de Cantabria como el Puerto confían en que llegue un proyecto compensatorio con una inversión equivalente (100 millones de euros) y una generación de puesto de trabajos directos similares (250) a los de la ampliación que finalmente la matriz del holding (Network Steel Resources) decidió llevarse a León.

Existen 291 concesiones en el Puerto y la subestación tendrá una superficie de 1.803 metros cuadrados, a los que se suman otros 440 de subsuelo para las líneas subterráneas, que tendrán una longitud aproximada conjunta de seis kilómetros.