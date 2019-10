Los conserjes no desisten y mantendrán sus movilizaciones en noviembre dirigidas ahora contra el PRC

La revuelta de los conserjes de Educación sigue en marcha. Tras cerrar la puerta el presidente Miguel Ángel Revilla a una mejora de sus complementos salariales, y vincular la consejera Marina Lombó la misma a la adopción de un convenio, la plataforma que aglutina a los subalternos ha decidido proseguir con sus movilizaciones, que tendrán su próxima etapa ante la sede del Partido Regionalista, en donde se concentrarán.

La última movilización de los subalternos de Educación se produjo el sábado de la pasada semana semana cuando se concentraron ante la sede de Presidencia en la calle Peña Herbosa, de Santander. Allí no fueron recibidos por el presidente, tal y como pretendían. El pasado lunes, los regionalistas, de quien depende Educación, les dijeron dos cosas: el presidente, que no había capacidad presupuestaria para subirles el sueldo en torno a 200 euros; y la consejera, en el Pleno del Parlamento, que las mejoras debían estar supeditadas a la adopción de un convenio.

Hoy la plataforma de subalternos ha hecho público que continuará con las movilizaciones, al tiempo que considera que su equiparación con otros subalternos de la Administración regional es más una decisión política que económica. Recuerda, a este respecto, los 16 nuevos altos cargos que se incorporaron recientemente al Ejecutivo, lo que a su entender desmonta el argumento de que no hay capacidad financiera para atender sus reivindicaciones,

Ante la negativa de Revilla, los subalternos consideran que "no cabe mayor desvergüenza política. Recordamos que su Ejecutivo cuenta con una Consejería más que el anterior y sus consejeros disponen de dieciséis altos cargos más que sus antecesores. Además se han nombrado decenas de asesores, cargos de confianza y directivos de empresas públicas cuya principal virtud, en la mayoría de los casos, reside en contar con el carnet del partido político del presidente o con el de su socio de gobierno. Toda esta gente, cuyo mérito y capacidad son más que dudosos, nos cuesta a los cántabros un ojo de la cara, sin que del fruto de su trabajo se obtengan ventajas destacables para nuestra sociedad. Desde luego, ninguna de estos cargos se lleva a fin de mes para casa 900 euros como muchos conserjes de Educación. Para todos estos nombramientos 'digitales' no ha habido impedimento económico alguno", señalan en un comunicado.

En el Pleno del 28 de octubre la Consejera confirmó su intención de no habilitar la partida económica necesaria en los Presupuestos 2020 con la que se abonaría el demandado complemento no estructural de Jornada Prolongada (2.676 euros anuales). Manifestó la necesidad de negociar un nuevo convenio como única salida para poder abordar alguna mejora económica. "Esta maniobra dilatoria de Marina Lombó solo busca ganar tiempo para seguir sin atender nuestra reivindicación", valoran los subalternos, quienes consideran que no hay necesidad de negociar ningún convenio.

"Con la artimaña de la innecesaria negociación de un nuevo convenio la consejera pretende ahorrarse, a nuestra costa durante varios ejercicios, los poco más de 500.000 euros anuales que importaría nuestra reivindicación", señalan, añadiendo que hay precedentes en el pasado de mejoras de otros subalternos sin necesidad de convenio.

"No existe, en estos momentos, ningún grupo de laborales subalternos del Gobierno de Cantabria que no gane, al menos, 223 euros mensuales más que nosotros. Con esos grupos, entre los que se encuentran nuestros compañeros de Educación que trabajan en la sede de la Consejería, es con quienes queremos equipararnos ya desde el próximo año", han explicado.

Los conserjes de Educación van a seguir movilizándose, ahora frente a la sede del PRC. "Como quiera que la solución a nuestro problema es únicamente política, no económica como se nos quiere hacer creer, es por lo que vamos a concentrarnos dentro de unos días frente a la sede del partido al que pertenecen los miembros del Gobierno de Cantabria que siguen sin atender nuestra justa reivindicación", han concluido.