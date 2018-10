López Obrador genera revuelo por su definición de Cantabria: cenó con Revilla, "presidente de ese país autonómico"

"Cuando fuimos a Cantabria, en 2017, cenamos con Miguel Ángel Revilla, presidente de ese país autonómico". Así comienza el tuit que ha publicado este lunes el presidente de México junto a Ana Botín y que ha abierto un debate en las redes sociales por la inusual forma con la que se ha referido a la comunidad.

López Obrador ha grabado un vídeo con motivo de la visita de la presidenta del Banco Santander en el que describe el encuentro como "muy amable y en términos amistosos". AMLO, acrónimo por el que se le conoce en su país, ha puesto en valor la necesidad de inversión extranjera, además de la pública y privada nacional, y ha puesto de manifiesto su pretensión de crecer de un 2 a un 4%.

En este sentido, Botín le ha devuelto las buenas palabras y ha hecho alusión al programa de inversiones de su entidad en el país norteamericano sobre el que prevé que tenga continuidad. Pero la nota curiosa y llamativa la ha puesto el "país autonómico" donde el recién elegido presidente mexicano mantuvo un encuentro con Revilla, en una visita que lo llevó a Ampuero, el pueblo de su abuelo, y en el que terminó por fraguar una amistad entre ambos dirigentes políticos.

Entre los comentarios que se han vertido en las redes sociales destaca el del historiador y activista Marcos Martínez, quien ha agradecido a AMLO que califique a Cantabria de esa forma puesto que fue la "comúnmente utilizada en los periódicos de mayor tirada en Cantabria durante los años 30". Para ello, ha aportado tres editoriales del periódico 'El Cantábrico' durante la época de la Guerra Civil, el más leído por aquel entonces, según ha detallado.

Posteriormente, se han sumado al debate sobre región o país el también historiador Diegu San Gabriel y el periodista Guillem Ruisánchez. El primero critica y se muestra apenado porque se pierda la definición que hace AMLO ya que se "desnaturaliza lo que para nuestros mayores era lo normal". Por su parte, Ruisánchez asegura que evita decir región. " Apelo a mi condición de geógrafo para considerar que es tan incorrecto como país, para el territorio de la comunidad autónoma de # Cantabria", apunta.

Asimismo, recuerda que La Región fue un periódico, "de Malumbres y Matilde Zapata, tan comprometidos con nuestra tierra que fueron perseguidos, silenciados e injustamente olvidados". "Honestamente me cuesta percibir la denominación como algo negativo. La Región es inspiración", sostiene.

Martínez, finalmente, añade que "Región también era mayoritariamente utilizada en las reivindicaciones autonomistas de los 70". "A mí, ahora, me remite a definirnos como parte de algo en vez de como lo que somos por nosotros mismos", concluye.

Sin embargo, el tuit de López Obrador también ha despertado voces críticas que han mostrado su enfado por su definición de Cantabria. "Cantabria NO ES PAÍS, es una PROVINCIA de España y Santander es una CIUDAD", recalca otro usuario, a lo que le responden: "Te corrijo con todo el respeto del mundo. Cantabria no es un estado libre y soberano, pero si es un país, debido a las características que tiene. Algo así como el País Vasco. En España se les llama comunidades autónomas. Y se refiere al banco Santander, no a la ciudad".