El Centro de Arte Faro de Cabo Mayor acoge la primera Bienal Mini Print

El centro de arte Faro de Cabo Mayor de Santander acogerá desde este martes, 21 de agosto, hasta el 30 de septiembre la primera Bienal Internacional de Miniprints, en la que se mostrarán más de 200 obras llegadas de todos los continentes sobre 'el Mar y los Faros'.

Se trata de una propuesta organizada por la Autoridad Portuaria de Santander y SM Pro Art Circle, que el pasado abril realizaron esta convocatoria. El Puerto considera que, a la vista del número de obras participantes, se ha obtenido "una extraordinaria respuesta".

Abierta a todas las disciplinas de la gráfica, la temática propuesta ha sido el 'Mar y los Faros' sin que esto implique que la obra deba ser figurativa, admitiéndose todo tipo de lenguaje estético, con la única limitación de que la imagen y el papel no sobrepasen los 20 x 20 cm.

La entrega de los premios, tras la deliberación del jurado, se realizará el 7 de septiembre, y se editará un catálogo digital con las obras seleccionadas y premiadas.

Conferencia Multidisciplinar de Gráfica Impact 10

Este concurso/exposición se realiza en el marco de la celebración en Santander de la Conferencia Internacional Multidisciplinar de Gráfica, Impact 10, un evento internacional entre los artistas, profesores, catedráticos e investigadores en grabado que tendrá lugar del 1 al 9 de septiembre y que organiza SM Pro Art Circle bajo mandato de la University of the West of England.

Nacida esta primera edición del concurso al abrigo de Impact 10, la intención es que permanezca como un evento Bienal continuado dentro de la ciudad de Santander, según ha explicado el Puerto.

El objetivo es, según el Puerto, que aprovechando la atención que este evento recibirá en el mundo de la gráfica internacional, crear un evento dinámico y altamente expositivo que conecte con facilidad a artistas de todo el mundo.

"Se trata de situar a la ciudad en el calendario internacional de gráfica, favorecer una nueva corriente de arte en Cantabria y lograr un mayor reconocimiento de la ciudad en los circuitos del arte internacional vinculados a la gráfica", ha explicado.