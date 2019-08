Ceruti e Igual quitan hierro a sus diferencias y escenifican su satisfacción por la evolución del pacto de gobierno

La representación de ciudadanos en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) es la mayor diferencia que mantienen a día de hoy los socios de gobierno en el Ayuntamiento, cuyos representantes, Gema Igual, por el Partido Popular, y Javier Ceruti, por Ciudadanos, valoraron satisfactoriamente el cumplimiento del pacto de gobernabilidad.

La alcaldesa Gema Igual, y el concejal de Urbanismo y portavoz de Cs, Javier Ceruti, mantuvieron esta mañana la primera de las reuniones mensuales que se han acordado para el seguimiento del pacto. En el encuentro desarrollado en la Alcaldía estuvieron presentes también el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, César Díaz (PP), y la concejala de Cultura, María Luisa Sanjuán (Cs).

Igual y Ceruti se han mostrado conformes con el pacto en líneas generales, aunque en el día a día haya roces en el desarrollo de los puntos del acuerdo. "De verdad que no entiendo en base a qué se puede ver esa amenaza de fisuras, ruptura o diferencias. Las diferencias son hasta necesarias", ha dicho la regidora 'popular', que ha hecho una valoración "satisfactoria" del pacto al igual que el portavoz de Ciudadanos, aunque éste sí que ha hecho hincapié en algunos asuntos en los que PP y Cs no piensan igual.

Igual y Ceruti hicieron un esfuerzo por minorar las diferencias que mantienen, resaltando la viabilidad del acuerdo de gobierno. Ambos informaron que los principales puntos del pacto están desarrollándose, lo que no impide que existen diferencias. Para Igual, las discrepancias pueden ser hasta positivas, en el sentido de reflejar distintos puntos de vista. Para Ceruti, las discrepancias se solventan con diálogo.

Los principales puntos del pacto de gobierno, aparte del reparto de responsabilidad, son la retirada del carril-bus y de las escolleras de La Magdalena, así como el desarrollo de un nuevo Plan General. En todos ellos se trabaja, han dicho ambos. Pero el punto más espinoso, "diferencia notoria" en expresión de Ceruti, es a día de hoy la representación del municipio en el Consejo del Puerto. Ceruti quiere sentarse en él, en vez de César Díaz, que es a quien votó la Junta de Gobierno Local con el voto en contra de Cs. A Ceruti no le vale sentarse en otros órganos que trabajen sobre la relación Puerto-Ciudad y no comparte como dijo la alcaldesa ayer, que haya de ser el concejal de Fomento quien tenga la representación en el Consejo por ser quien más proyectos relacionados tiene en marcha. Para Ceruti, los proyectos son Urbanismo y por lo tanto ha de estar en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS). Precisamente, a mediodía de hoy, el concejal mantuvo un encuentro con el presidente de la APS, Jaime González.

Para la alcaldesa, Ceruti formará parte, también junto a Díaz, de la Mesa de Trabajo Puerto-Ciudad, por lo tanto "sí tiene representación y voz", ha dicho la regidora, a quien le parece "bien" la "reivindicación" del edil "pero eso no quiere decir que no esté en la decisiones".

Carril-bus y escolleras

Se trabaja en la retirada del carril-bus del fallido proyecto de Metro-TUS, analizando los tramos afectados y las alternativas compensatorias, ha explicado el portavoz de Cs.

Con la retirada de las escolleras de La Magdalena se siguen los trámites también, aunque la entrevista que va a mantener la alcaldesa en Madrid con el Ministerio de Transición Ecológica ya ha hecho surgir otro roce, ya que Ceruti quiere estar presente. Igual considera que quien suele acudir a estas citas, solo, es el regidor, y que si ha de ir acompañado de alguien en este caso es por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Pero lo cierto es que Ceruti quiere estar en la reunión en donde se adoptará una decisión sobre la exigencia de retirar los espigones y a día no estará, aunque la alcaldesa no se cierra en banda y afirma que ambos van a "seguir hablando".

Por otro lado, Ceruti ha quitado hierro a sus declaraciones de ayer sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya elaboración prácticamente vuelve a la casilla de salida. "No es una sacudida de alfombra", ha dicho, considerando que su filosofía para la elaboración del nuevo planeamiento no echa por tierra los trámites que ya tenía avanzados el PP, como los pliegos para la contratación del equipo redactor. Sí que ha insistido en que el cambio es que habrá, tal y como está recogido en el pacto de gobierno, un proceso de participación previa que "debe ser determinante" ya que de él saldrán unas directrices que tendrán que estar en el PGOU. Ante ello, ha dicho que "no hay objeción" por parte de Alcaldía. De hecho, la alcaldesa afirma que sobre este asunto no hay novedad sobre lo ya pactado.