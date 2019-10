Consumo impone una sanción de 15.000 euros a los organizadores del fallido concierto de David Guetta en Santander

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado imponer una sanción de 15.025 euros a las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold por el fallido concierto de David Guetta, que tenía que haberse celebrado el 28 de julio de 2018 en la campa de La Magdalena y que se suspendió sobre la marcha por la incomparecencia del artista.

Tras el fracaso del evento, el Consistorio inició dos procedimientos, uno en base a la Ley de Espectáculos y otro por el incumplimiento eventual de la Ley de Consumo y, en este último, es a través del que se impone a las dos empresas la sanción de 15.025 euros por infracción muy grave y se les requiere la devolución del importe de un total de 130 entradas, que solo corresponden a las personas que reclamaron a través del Servicio de Consumo del Ayuntamiento, y que ascienden a 7.248 euros.

"Esa cantidad corresponde a los titulares que han podido probar que habían adquirido las entradas", ha detallado el portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP-Cs), Javier Ceruti.

No obstante, el Ayuntamiento ha determinado que no procede la indemnización por daños y perjuicios a los afectados por la cancelación del concierto que también reclamaron ante la administración local la devolución de gastos asociados a la asistencia al evento, como gastos de desplazamiento o alojamiento, porque "no han quedado acreditados suficientemente". "Pero tienen otras vías abiertas para reclamar estos gastos", ha indicado el edil.

Frente a la resolución aprobada por el Consistorio, Ceruti ha señalado que las empresas sancionadas pueden recurrir y, cuestionado por cómo espera el Ayuntamiento que Delfuego Booking y Heart of Gold Producciones paguen la sanción cuando ambas están en concurso de acreedores, el concejal ha apuntado que "será deuda en la masa concursal".