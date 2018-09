Cruz Viadero, candidato de PSOE a Alcaldía de Torrelavega, quiere "completar" la "importante gestión" de esta legistura

El alcalde de Torrelavega y el que será candidato del PSOE a revalidar este cargo en las elecciones de 2019, José Manuel Cruz Viadero, quiere "completar la importante gestión" que, a su juicio, se ha realizado esta legislatura y se marca como "objetivo fundamental" la mejora del empleo, la recuperación económica y también las políticas sociales.

"En 2015 me propuse llevar adelante un proyecto para la ciudad como alcalde y la militancia me respaldó. Ahora he decidido continuarlo y si me vuelve a brindar su apoyo seguiré otros cuatro años. Quiero completar la importante gestión que se ha hecho esta legislatura", ha dicho Cruz Viadero.

Y es que, a su juicio, a Torrelavega "siempre le ha ido bien cuando hemos gobernado los socialistas". En esta legislura, el Ayuntamiento está gobernado por un bipartito PSOE-PRC.

Así lo ha señalado tras haber presentado su candidatura en el proceso de primarias abierto a los militantes que el PSOE de Torrelavega ha convocado para elegir quién será su próximo candidato a la Alcaldía de la ciudad y al que solo ha concurrido él.

Cruz Viadero ha reivindicado la "mejora" experimentada, según ha dicho, en la actividad económica y el empleo, pero ha señalado que su "objetivo fundamental" es "seguir impulsado" esta recuperación "en todos los frentes".

Además, ha defendido que en esta legislatura las políticas sociales en Torrelavega se han visto "potenciadas y ampliadas".

"Vamos a seguir ocupándonos de la gente que más necesidades tiene, de los colectivos sociales que dependen de las políticas municipales, y seguir trabajando para que los torrelaveguenses puedan disfrutar de su derecho a la educación, la sanidad, la cultura, el deporte y el medio ambiente en las mejores condiciones en esta ciudad", se ha comprometido.

Cruz Viadero decidió someterse a la confianza de los militantes pese a que en municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por el PSOE no es necesario abrir el proceso de primarias.

Pese a ello, el alcalde manifestó su renuncia a acogerse al artículo 226 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales y ha querido que se celebren primarias para que decida la militancia quién encabezaba la candidatura socialista a la Alcadía de Torrelavega, si bien ha sido el único candidato.