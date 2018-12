"En los ayuntamientos no hay ideologías ni colores, la gente te vota por cómo gestionas los recursos"

Teresa Noceda marcó un antes y un después en el Ayuntamiento de Comillas. Su llegada en el año 2003 al Consistorio de la mano de su partido, el PRC, y su pacto con el PSOE, logró arrebatar la Alcaldía a los populares que en ese momento pasaban por sus horas más bajas. La especulación urbanística comenzaba a destacar en un municipio conocido hasta entonces por sus playas, sus fiestas y sus veraneantes, los famosos 'papardos'.

Hoy en día la construcción ha pasado a un segundo plano y la villa tiene otras prioridades. Noceda, la 'culpable' de este cambio, volverá a presentarse a las elecciones de 2019 para volver a ser alcaldesa tras cuatro legislaturas en el cargo: "Sigo muy motivada, tengo ganas de trabajar", indica. Y a pesar de ese argumento sea cierto, tampoco hace falta que confiese el otro motivo por el que se presenta al cargo: es una "enamorada" de su pueblo.

Es alcaldesa desde 2003 y los vecinos siguen estando, de forma mayoritaria, satisfechos con su gestión. ¿Cómo lo hace?

Desde el primer momento quería cambiar la dinámica que llevaban las políticas en mi pueblo y he puesto mucha ilusión, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que creo que ha sido eso. Mi única pretensión, porque no tengo más ambiciones, es que la villa de Comillas cada día esté mejor y conseguir más calidad de vida para todos los vecinos del municipio.

Por otro lado, creo que en la gestión municipal no hay ideologías ni colores. Tengo votantes de todas las ideologías y me votan porque ven una buena gestión de los recursos, donde para nada intervienen las ideas del partido. Solo pretendo y busco el bienestar de todos los vecinos.

Interpreto que estas elecciones volverá a presentarse. ¿Ha tenido dudas?

Por supuesto. Esta vez pensaba que iba a ser la última, pero tengo mucha ilusión y muchas ganas. La verdad es que estoy muy motivada y tengo muchos objetivos por cumplir que me marqué desde que empecé de alcaldesa. Por eso me presento, porque me gustaría verlos terminados. Pero no me pongo fecha límite porque nunca se sabe, aunque creo que con esta legislatura completaré un ciclo. Además, hay concejales muy buenos que están trabajando estupendamente, así que siento que puedo pasar el testigo. Eso sí, en política nunca se puede decir que no te vas a presentar, así que mejor no lo digo muy alto.

Tiene que ser complicado gestionar un Ayuntamiento que fluctúa tanto en lo que respecta a la población. ¿No es así?

Muy complicado, mucho. Y eso solo lo sabemos los municipios de Cantabria que tenemos afluencia turística en verano. Porque claro, con el presupuesto que tienes debes dar una respuesta satisfactoria al aumento de población que, en el caso de Comillas se multiplica por siete o por ocho. Nosotros pasamos de los 2.500 habitantes que tenemos 'fijos', a más de 17.000 en el auge del verano.

La verdad es que me felicitan muchos veraneantes por la limpieza del pueblo y por intentar dar respuesta a todas las demandas. Aunque muchas veces no se llega, sobre todo en la recogida de basuras, pero hacemos virguerías para conseguirlo y tirando de corporaciones locales del Gobierno de Cantabria o incluso de empresas externas lo conseguimos la mayor parte de las veces. El que viene a comillas vuelve, porque además de una villa limpia, ofrecemos de todo, vivimos del turismo y tenemos que conseguir que el visitante esté contento para que repita y para que haga de promotor turístico con su entorno.

¿Comillas sigue creciendo cada verano o ya tiene un ritmo más estable?

Sigue creciendo, por eso tenemos que seguir haciendo cada día mejores infraestructuras, porque es un pueblo que reúne tantos elementos positivos… ¡Es que tiene de todo! La crisis frenó un poco la construcción, pero ahora está viniendo gente que se está comprando fincas o está arreglando viviendas otra vez. Esto va a más y cada vez viene más gente, y además los veraneantes de Comillas se corresponden con un turismo de calidad y con un perfil de clase alta.

Hay que cuidar el turismo porque eso trae riqueza al pueblo y me enorgullezco enormemente de haber conseguido, junto a todos mis compañeros de equipo de Gobierno, quitar la fama que tenía Comillas de especulación urbanística. Afortunadamente esa idea se ha roto y hoy en día Comillas es un sitio de veraneo ideal... Bueno, y para pasar el invierno.

Las fiestas del Cristo, uno de los sellos de Comillas, han pasado por periodos con menor afluencia. ¿Cree que están volviendo a repuntar?

Sin duda. Los últimos años han tenido un subidón de gente tremenda, y no me extraña, porque cada día se hacen mejor. Una novedad es que como eran tantísimas personas, hemos conseguido reunirlas en dos espacios diferentes, y ahora una parte se queda en el Corro Campíos y otra en la Campa de Sobrellano, así cada uno elige según su estilo de música y sus preferencias. Este año había unas 10.000 personas y, si hay algo de lo que me siento orgullosa, es de que no hubo ningún incidente en las fiestas, ningún problema de gravedad. Eso sí... Recuperar el pueblo nos cuesta una semana, pero la gente tiene que divertirse y el Cristo es una de nuestras marcas.

Una de las polémicas que más han rodeado esta legislatura es la aplicación de la OLA. ¿Se ha arrepentido en algún momento de haber tomado esa decisión?

En absoluto, y lo único que sentimos todos es no haberlo hecho antes. El mantenimiento de la playa es carísimo, pasamos de los 100.000 euros entre limpieza, servicios de Cruz Roja, Salvamento… Y todos queremos una playa en condiciones, así que tenemos que pagarla. Además, la realidad es que ahora mismo en cualquier pueblo o ciudad de Cantabria hay que pagar OLA, y pagar dos euros por estar todo el día en la playa a mí me parece normal.

Por otra parte, hemos conseguido aparcamiento ordenado y regulado porque antes era un lío, se hacían unas colas inmensas y la gente llegaba a insultar al personal del Ayuntamiento que cobraba en el aparcamiento que teníamos. La verdad es que no sé por qué ha habido tanta polémica si es algo normal y que, por el momento, solo está en la playa y los aledaños. Aunque tampoco pensamos ampliarlo.

Recientemente, Comillas se batió en duelo con Puebla de Sanabria en un concurso... ¿fue decepcionante quedar en segundo lugar?

Cuando uno pierde no es agradable, pero ya se sabe como son estos concursos. Lo que nos molestó fue que nos habían dicho desde la organización que los resultados se sabrían un lunes por la mañana, y las personas de Puebla de Sanabria ya lo sabían desde antes y la organización no nos había llamado a ninguno. Llamé al alcalde de Puebla de Sanabria para felicitarlo y me dijo que allí lo supieron porque algún hotel lo filtró a la prensa. Nos sentó muy mal por seguir a la espera cuando ellos ya sabían el resultado y porque además teníamos claro que íbamos a ganar.

Puebla de Sanabria es muy bonito, pero no es tan bonito como Comillas. Eso sí, aunque nos ha ganado nos gustaría saber los porcentajes de votos, y los hemos pedido pero no nos los han dado. Aunque mirando el lado positivo, nos ha servido para crear mucha ilusión y para publicitar al pueblo… Quedar el segundo es un buen puesto. Cuando hablé con el alcalde me comentó que estaban orgullosísimos de haber competido con nosotros, porque para ellos era como si un equipo de Tercera jugara con el Real Madrid. Y yo le contesté que en este caso el equipo de Tercera ganó al Real Madrid... Pero seguimos con la conciencia de que tenemos el pueblo más bonito a pesar de que hayamos perdido [Ríe].

¿En qué quedó la retirada de la estatua del marqués de Comillas de Barcelona? ¿Ada Colau le contestó a su petición?

Me contestó con el mismo razonamiento que aplicó cuando retiró la estatua. Me dijo que la guardarían en un museo donde los barceloneses podrían visitar a las personas que habían formado parte de la historia de la ciudad... Y fue papel mojado, porque sé por barceloneses que vienen a Comillas a veranear que está en un almacén junto a la estatua de Franco, medio tirada. Y nos ofendió mucho porque Barcelona es Barcelona gracias al marqués de Comillas. Él era el hombre más rico de su época e invirtió gran parte de su dinero en engrandecer Barcelona, y ese legado es impagable.

Muchos dicen que fue esclavista, pero si nos ponemos a revisar la historia del siglo XIX, tendrían que quitar cantidad de calles porque lo practicaban muchos indianos. Además, él no vendía y compraba esclavos, sino que los transportaba, lo que era perfectamente legal. Nosotros le estamos muy agradecidos porque si no llega a ser por él Comillas sería una villa maravillosa, pero una villa más.

Teresa Noceda ejerce también como diputada en el Parlamento de Cantabria.

Hace unos meses se anunció que desde el Ayuntamiento se estaba estudiando realizar una circunvalación que permita atravesar el centro urbano, ¿hay avances?

Pues esta famosa variante que hubiera sido la solución para Comillas fue frenada por asociaciones ecologistas. Nos denunciaron porque había murciélagos y la echaron para atrás. Fue un gran disgusto, porque pasar por el centro del pueblo en verano es un agobio. Ahora hemos presentado otra solución ante el consejero de Obras Públicas y nos ha dado el visto bueno. Se trata de unas rotondas de Rovacías que bajarán por la rotonda de Puente Portillo, pero de momento no hay nada seguro, solo hemos pasado el primer trámite.

¿Qué balance hace de la legislatura?

Muy positivo. Primero, porque hemos trabajado todos en el mismo sentido sin desavenencias, y me refiero tanto al socio de Gobierno como a la oposición. Se ha trabajado muchísimo en todas las concejalías y la verdad es que se ha hecho tanto que no entraría en la entrevista, pero destacaría que nos hemos preocupado mucho de todas las personas con políticas sociales muy importantes. Tanto es así, que en lo referido a niños, hemos obtenido una certificación de Unicef de Ciudad Amiga de la Infancia. Además, hemos realizado un plan pionero en el que llevamos a los usuarios de Comillas a Sierrallana y a las consultas de Torrelavega a través de un servicio de taxis, y tenemos más de 1.000 usuarios.

En lo que a infraestructuras se refiere, destacaría el campo de hierba artificial o el parking de Solatorre. Pero la actividad cultural ha seguido siendo una de nuestras grandes apuestas, siendo equiparable a la que se tiene en Santander, aunque nosotros con mucho menos presupuesto. También hemos creado una red de municipios indianos y somos la sede de cinco municipios de distintas regiones. En lo que respecta al futuro, p róximamente se va a hacer un paseo de Casasola a Puente Portillo y ya hemos establecido las bases del nuevo polígono industrial que habrá cerca de la cooperativa.

Ha sido una legislatura en la que hemos podido hacer muchas cosas porque el Gobierno nos ha ayudado. En la anterior legislatura no nos dieron ni agua y salimos adelante, pero estos cuatro años han servido de mucho. Y además gozamos de buena salud económica y no debemos nada a nadie. Cerramos el ejercicio con superávit, pero todavía queda mucho por hacer porque además de los proyectos pendientes irán surgiendo cosas nuevas.