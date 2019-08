"Hubo algunos momentos en que vi la posibilidad de gobernar Santander"

José María Fuentes-Pila, portavoz regionalista en Santander, nunca estuvo más cerca que en junio de formar parte de un equipo de gobierno que cambiara el tradicional signo político de la capital de Cantabria e incluso de ser alcalde, como él mismo reconoce en la entrevista. Junto a Unidas por Santander y PSOE, el PRC se quedó a un puñado de votos del concejal que les hubiera dado la mayoría absoluta (14). En la negociación posterior con Ciudadanos, se estuvo a punto de cerrar un acuerdo en el que se llegó a barajar la posibilidad de que Fuentes-Pila fuera regidor, pero la formación de Javier Ceruti cumplió las directrices dictadas desde Madrid y finalmente optó por pactar con el Partido Popular. Ahora, el candidato del PRC no descarta que haya cambios a lo largo de la legislatura ante la "fragilidad" del pacto del equipo que preside la alcaldesa Gema Igual (PP).

Usted encabezó una candidatura en las últimas elecciones que obtuvo 17.000 votos. Son más de los que ha obtenido nunca el PRC pero lejos todavía de la mayoría del PP.

Yo estoy sin embargo satisfecho -dentro de la frustración que te queda al haberte quedado a 127 votos del sexto concejal- del grupo de personas que en Santander consolida el proyecto regionalista. Santander debe ser motor productivo y espejo en el que se mire Cantabria. Eso se ha conseguido en términos orgánicos a través del compromiso del Comité Local y de la militancia que han obtenido el mejor resultado de la historia del PRC en la capital.

¿Se sintió respaldado, apoyado por la dirección regional durante la campaña?

Siempre me he sentido apoyado. De hecho la legitimidad a la candidatura la da la asamblea, el comité local, la dirección regional, la da la propia ejecutiva, que es la que avala finalmente las candidaturas. Miguel Ángel Revilla ha tenido una notable presencia en Santander. Ha sido una campaña difícil porque veníamos de una campaña de elecciones generales en la que estuve muy satisfecho de la cobertura que pudimos darle al candidato José María Mazón.

¿Por qué hay disparidad en el voto al PRC en las elecciones nacionales, en las autonómicas y en las municipales?

Es verdad que nuestro candidato regional tiene un gran peso específico. Miguel Ángel Revilla ha tenido un gran resultado en Santander en estas últimas elecciones y nuestro margen de diferencia creo recordar está en torno al 36% con respecto a la candidatura general. Es verdad que el regionalismo en Santander ha tenido dificultades en su permeabilidad durante años y eso hace que el voto conservador haya tenido mucha presencia. Pero seguimos generando permeabilidad, lo que nos ha permitido aumentar nuestro porcentaje de voto.

¿Se ha sentido frustrado cuando no han podido erosionar todo lo que esperaban el voto del PP?

No puedo hablar de frustración porque el votante habla y expresa y toma sus decisiones. Algo bien habremos hecho, habremos cometido errores, pero hay que reconocer que el PP y la candidata [por Gema Igual] consiguió mantener una posición que no esperábamos por todos los conflictos que se habían generado durante la legislatura. La candidata del PP ha aguantado mejor en términos de pérdida de votos que Íñigo de la Serna en 2015. Todavía hay una visión conservadora significativa en Santander, pero nosotros no perdemos voto, sino que lo vamos incrementando. El regionalismo late también en la capital de Cantabria.

Estuvieron a punto de armar un gobierno de coalición junto a socialistas y Unidas por Santander con el potencial apoyo de Ciudadanos. ¿Se vio como alcalde en algún momento?

Después de quedar al borde del cambio de gobernabilidad en Santander, que daba los números entre IU, PSOE y nosotros [13 concejales, a uno de la mayoría absoluta], sí que la negociación fue extraña porque el PRC se reunió dos veces con el PP y solo una vez con Ciudadanos [dos concejales] y otra con el Partido Socialista [siete concejales]. En algún momento tuve esperanzas de que se diera un golpe de timón que permitiera el cambio. Hubo algunos momentos en que vi la posibilidad de gobernar Santander, vi la posibilidad de formar un equipo de gobierno vinculado al cambio.

Se está refiriendo como alcalde...

Yo dije en su momento en que lo más importante es que tuviéramos un acuerdo de gobernanza para Santander que firmáramos los grupos políticos dispuestos al cambio y hay que recordar que en el centro-izquierda eran 15 los concejales potenciales que promovían el cambio, una mayoría absoluta significativa. Esa posibilidad sí la vi. Yo claramente expresé que las condiciones del pacto con Ciudadanos eran perfectamente recogidas por nosotros porque llevamos años con criterios de conservación medioambiental, participación ciudadana, grandes proyectos... Me hizo gracia que entre los puntos de acuerdo de Javier Ceruti [portavoz de Cs] estaba la cubierta de parques infantiles, ya que este era un proyecto que el PRC trajo al Ayuntamiento. Hubo un momento en que vi ese destello de cambio, que se frustró el jueves 13 de junio.

Con la intervención de la dirección nacional de Ciudadanos.

Efectivamente. Yo creo que fue una orden y se cerró la puerta al cambio real.

¿Y ya está todo hecho o todavía puede haber novedades? ¿Ve al equipo de gobierno sólido?

Creo sinceramente que tenemos que ser conscientes de que en este momento está en minoría. Son 13 concejales y hablamos de una situación en la que habrá que ver el grado de credibilidad que tiene el discurso de cambio que Ciudadanos ha establecido para Santander. Es cierto que nosotros seguimos dispuestos al cambio. Creemos que el cambio es posible con propuestas claras y rotundas, a través de la fiscalización del equipo de gobierno y de la capacidad de expresar nuestros proyectos. Habrá que ver cuál es la actitud de unos socios de gobierno que tendrán que demostrar si tienen afinidades o si las afinidades son las de sus direcciones nacionales.

¿No le ve futuro entonces?

Lo que percibo es fragilidad. Veremos hasta dónde llega y dónde están los compromisos y programas y cómo cosen o se abren las costuras del pacto. No estamos ante un gobierno sólido con un proyecto compacto.

¿Dónde está el cambio del que presume Ciudadanos?

Esto es lo que sí que no me creo. Es un equipo continuista. Entiendo que Ciudadanos quiera establecer una marca diferencial para justificar el pacto, pero no creo que sea el pacto del cambio. El pacto del cambio era de 15, no de 13.

Fuentes-Pila va a reclamar al Gobierno de Cantabria inversiones en Santander. | ANDRÉS HERMOSA

El PRC está gobernando en Cantabria y puede haber intervenciones que afecten a Santander. ¿Qué proyectos hay para la capital?

Indudablemente se va a ver la mano regionalista. Vamos a establecer las premisas por las que nos dirigiremos a cada uno de nuestros consejeros para presentar las prioridades para Santander. Cada Consejería tiene un compromiso. Presentaremos el programa de regeneración urbana 'Recupera Santander' a la Consejería de José Luis Gochicoa; presentaremos la protección del Parque Norte Litoral al consejero Guillermo Blanco y seguiremos buscando la figura de Paisaje Protegido a la ensenada de La Magdalena; presentaremos nuestro Plan de Acción Turística a Marina Lombó; y desde luego habrá apuestas como las de Rucandial, los 650.000 metros cuadrados frente al Pctcan para el desarrollo de una ciudad empresarial por la que insistiremos en que se ejecute un PSIR para tener coherencia entre el I+D+i del Pctcan y el desarrollo productivo enfrente. Es imprescindible junto a la ampliación en 73.000 metros cuadrados del Parque Científico y Tecnológico pero siempre bajo cláusula tecnológica.

Ahora mismo el Pctcan es un contenedor variopinto...

Lo que mejor redefiniría su futuro es la actividad empresarial. Los elementos productivos frente al Pctcan marcarían la pauta de los objetivos de este. El PP ni siquiera cumplió cuando calificó como productivos aquellos terrenos.

¿El desarrollo empresarial es la respuesta a la pérdida de población?

Es una importante respuesta. Tener capacidad para ser tractor de empresas medioambientalmente sostenibles, ajustadas también al ámbito tecnológico. Tenemos una Universidad puntera que requiere escenarios productivos en los que traducir el talento.

¿Tiene constancia de que haya demanda de suelo productivo?

El suelo industrial en Cantabria se satura. Incluso podemos ser selectivos a la hora de definir qué diseño queremos para que complemente de forma competitiva un mercado tecnológico. Tenemos la posibilidad de establecer elementos de gran potencia en el ámbito logístico como el polígono de La Pasiega.

¿Que está vinculado al desarrollo del Puerto de Santander?

El Puerto necesita pulmón. Hablamos de un gran centro logístico del que ya hablábamos en 2015, con una extraordinaria red de comunicaciones. Eso permitiría descongestionar terrenos portuarios y considerar qué relación queremos que exista entre el Puerto y la ciudad de Santander. Es importante para la evolución urbanística de la ciudad.

¿Espera algún tipo de colaboración con el Gobierno Revilla y el Ayuntamiento?

Nuestro proyecto de Rucandial lleva esperando muchos años y espero suficiente sensibilidad para empujar todos en la misma dirección. Es un hecho de responsabilidad que se ahonde en un cambio real impulsado por el PRC.

¿Qué espera del próximo Plan General?

Vamos a procurar, desde la oposición, la protección de los cuatro millones de metros cuadrados del Parque Norte Litoral. Buscaremos también una acción integradora del Frente Marítimo. Creemos fundamental la regeneración urbana del centro. Y los corredores verdes, que se vinculan a qué queremos hacer con La Remonta y la segunda fase del Parque de las Llamas. Queremos una ciudad que invite a vivir a propios y extraños.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, va a pilotar ese nuevo Plan General. ¿Cree que podrá hacerlo?

Tengo muchas dudas porque el Partido Popular ha pilotado realmente el urbanismo de la ciudad y creo sinceramente que van a tener que consensuar un modelo de ciudad, que ahora no sé cuál será el de Ciudadanos. Ese diseño será el que tengan que confrontar con los vecinos.

¿Cree necesario crear una Mesa Integral de la Bahía?

Está en nuestro programa electoral (ríe). Queremos playas pero hay que tener en cuenta dos cosas: la bahía de Santander es un ecosistema natural abierto de enorme importancia paisajística y productiva; en segundo lugar, ya ha sido tocado por la acción humana por los propios dragados de la canal, los rellenos sucesivos, incluso la intervención con el muelle Raos 9... La acción humana genera unas tensiones y hay que seguir observando cómo evoluciona esa inestabilidad estable. No se puede pretender una estabilidad inquebrantable que es lo que se pretende con los espigones [de La Magdalena]. Tenemos una ciudad portuaria y una ciudad con bahía y ese maridaje es el que tenemos que conseguir optimizar de forma respetuosa con el entorno. Es Plan Integral ha de establecerse en una Mesa altamente participativa con todos los actores que tengan algo que decir. Debe ser un objetivo de legislatura tanto autonómico como intermunicipal.

¿Qué le parece la reelección del presidente del Puerto, Jaime González?

La gestión del Puerto ha dado claridad a los objetivos logísticos. Es un hombre que ha sido capaz de apostar por los objetivos que el Puerto debe tener y su continuidad es relevante para conseguirlos. Ha hecho un gran trabajo y ese liderazgo dentro del Puerto debe ser favorable para conseguir los objetivos como los trenes a Bilbao y Madrid, las necesidades ferroviarias asociadas a mercancías y con el desarrollo del centro logístico de La Pasiega.

¿Se retirarán las escolleras de La Magdalena?

Hay un pacto en el que el propio PP ha corregido y donde dije 'Vivan las escolleras' ahora dice que las quiten. Es una cuestión de confianza en el pacto [PP-Cs]. Tengo dudas razonables sobre la disposición del PP para retirar las escolleras. Es importante plantear la retirada de las escolleras ya, empezar a plantear cuáles son las necesidades para estabilizar las playas anualmente, saber qué rellenos o redistribución de arena existente necesitamos... para intervenir sobre el sistema de manera medida y comedida. Lo que hace falta es una mirada respetuosa a la bahía y actuar. Quitar el espigón es dar un respiro a la bahía.

La negociación de presupuestos, ¿será una prueba de la fortaleza de los grupos?

Será un momento político importante. Ciudadanos se va a encontrar de frente con la política presupuestaria del equipo de gobierno y como consecuencia veremos el grado de tensión y cohesión que existe. Nosotros revisaremos en profundidad la propuesta presupuestaria y decidiremos si establecemos o no enmiendas parciales al mismo. Nosotros, en 2009, le apoyamos los presupuestos al Partido Popular. Le salió baratísimo porque no cumplió ninguna de las cinco enmiendas que propusimos. El señor Ceruti se va a encontrar un gran cajón de sastre. Tendrá que ver la ejecución de los presupuestos previos para ver cómo ejecuta y presupuesta su socio de gobierno. Ya veremos si son los presupuestos del cambio.

¿Qué opina de la presencia de Vox en el Ayuntamiento?

Es indicadora del fenómeno de la inclusión de partidos de ultraderecha. El concejal [Guillermo Pérez-Cosío] es un hombre facilitador de negociaciones en cuanto a funcionamiento municipal. En el último pleno aprobó una moción de Izquierda Unida y otra del Partido Socialista. Veremos qué papel juega Vox en el sudoku presupuestario y veremos si hay un acuerdo a tres para aprobar el presupuesto.