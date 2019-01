Solicitantes del Fondo de Suministros protestan porque el Ayuntamiento de Torrelavega "sigue sin responder"

Algunos solicitantes de las ayudas procedentes del Fondo de Suministros Básicos del Ayuntamiento de Torrelavega han vuelto a concentrarse esta mañana frente al edificio municipal de la plaza Baldomero Iglesias para protestar porque el Consistorio todavía "sigue sin responder" a los expedientes abiertos.

Así lo ha indicado en declaraciones a la prensa la portavoz de los afectados, Soraya Pérez, quien ha explicado que existen 95 expedientes "medio resueltos" y que en su caso "falta un papel interno" del Ayuntamiento.

Asimismo, ha recordado que antes de finalizar el año ya había 801 peticiones de ayudas y que el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, recibió a varias de las personas que protestaron la semana pasada frente a las oficinas municipales, recogió las quejas y afirmó que iba a solucionar el problema.

Sin embargo, ha lamentado que "enero pasa volando y aquí nadie da la cara", ya que poco después del encuentro Cruz Viadero manifestó en una entrevista de radio que él "no se podía meter en esta batalla", según ha contado Pérez. "Si no nos resuelve, que dimita" y que "no nos engañe" porque "si venimos aquí es porque necesitamos el dinero", ha sentenciado.

Además, ha señalado que la asistencia a la concentración es poca porque han pegado más de 200 carteles y en Torrelavega y "quedan tres pegados" y porque "la gente tiene miedo" porque "el día de mañana tienes que volver".

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Portilla, ha respondido a preguntas de la prensa previas a la concentración que hay "muy pocas" novedades en la tramitación de ayudas con respecto al viernes de la semana pasada.

Por otro lado, en cuanto a la presencia de los trabajadores sociales en sus puestos de trabajo, ha indicado que actualmente hay dos técnicos de baja, mientras que los que estaban de vacaciones ya se han reincorporado y el servicio se está prestando "con total normalidad" en lo referido al personal.