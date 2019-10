Torrelavega solo ha licitado una obra en cuatro meses, denuncia ACpT

Después de cuatro meses desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno PRC-PSOE solamente ha licitado una obra, la mejora de accesos al barrio Covadonga, según una denuncia pública que ha realizado la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACpT).

Para Iván Martínez, portavoz de ACpT, la escasa actividad licitadora del equipo que dirige el regionalista Javier López Estrada "es un claro ejemplo de la parálisis que deambula de una forma constante y permanente por nuestro Ayuntamiento".

Proyectos como la reforma del Centro Cívico de Sierrapando, la zona deportiva de Ganzo, el aparcamiento en altura, el plan de asfaltado o el área de autocaravanas son proyectos que esperan salir a licitación, según ha enumerado ACpT.

Este partido considera que de fondo hay una infradotación del Servicio de Contratación municipal, falta de recursos que repercute en el ritmo licitador. "Lo peor de todo es que, políticamente, el equipo de gobierno no da ni un solo paso para solucionarlo", ha apostillado Martínez.

El Servicio de Contratación en un Ayuntamiento es de vital importancia, dado que cualquier obra, servicio u ocupación de vía publica tiene que pasar por él, y la falta de personal lo convierte en un cuello de botella, lastrando el día a día municipal.

"Venimos denunciando la falta de capacidad de gestión de este equipo de gobierno desde hace años", ha afirmado el portavoz. "No es algo nuevo de esta legislatura, de ahí el remanente de más de trece millones de euros que hay en los bancos, dinero que se está dejando de invertir en nuestra ciudad pese a la necesidad de inversión que tiene Torrelavega".

Hogar del Transeúnte

El Hogar del Transeúnte de Torrelavega cerrará sus puertas el próximo 31 de octubre sin que todavía se haya definido quién seguirá realizando su labor. Las cinco religiosas franciscanas que están al frente de la gestión del Hogar del Transeúnte de Torrelavega han anunciando su intención de dejar de gestionar este albergue municipal.

En febrero de 2018 se aprobó en el Pleno de la Corporación municipal y a iniciativa del equipo de gobierno una prórroga de la prestación del servicio que concluye el día 31 de octubre de 2019, período que se les solicitaba a las franciscanas para poder hacer una transición pasando del actual modelo a otro que tendría que definirse y sacarse a licitación.

En abril del presente año las religiosas recordaron al anterior alcalde, José Manuel Cruz Viadero, la proximidad del fin de la prorroga aprobada y que su intención era no continuar prestando dicho servicio.

Las alternativas que se están manejando desde el equipo de gobierno, según ha informado el Grupo ACpT, son las de realizar un convenio con Cruz Roja o Mensajeros de la Paz para la gestión del Servicio, "algo que en boca de los técnicos municipales puede ser un fraude de Ley por no decir ilegal, ya que un Servicio de estas características tiene que salir a concurso público, le guste o no al equipo de gobierno y lo que ellos están proponiendo no es más que una adjudicación a dedo, algo improcedente".

Además, "el equipo de gobierno no ha previsto en los presupuestos municipales aprobados inicialmente hace poco más de un mes y que aun ni siquiera están en vigor, una partida presupuestaria para hacer posible la continuidad del Servicio, destinando para este 2019 la misma cuantía que ejercicios presupuestarios anteriores, 80.000 euros".

Actualmente el equipo de gobierno está tramitando la construcción de un nuevo Hogar del Transeúnte, que tiene un presupuesto aproximado de 1,6 millones de euros. Según el anteproyecto redactado por los servicios técnicos municipales, se contempla la construcción de un Centro de Acogida, un Centro Cívico y Alojamientos en Régimen de Alquiler Temporal para situaciones de emergencia habitacional.