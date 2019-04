UGT defiende el convenio de Nestlé y niega que sea "una oportunidad perdida" para fijos discontinuos y temporales

La sección sindical de UGT en la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria) defiende el nuevo convenio colectivo y rechaza las críticas de CCOO, que considera el documento "una oportunidad perdida" para mejorar y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores fijos discontinuos y temporales.

En un comunicado, en el que recuerda que el convenio se firmó el pasado 22 de marzo, UGT se "sorprende" de que CCOO se "autodefina" como el "único sindicato que dignifica el empleo de estos trabajadores".

En este sentido, apunta que ya existe un acuerdo sobre los fijos discontinuos que será revisado, tal y como se han comprometido los firmantes del nuevo convenio colectivo, que "de por sí ya incluye significativas mejoras para el personal temporal".

"Nos vuelve a sorprender CCOO porque este sindicato fue el único que planteó que el citado acuerdo de los fijos discontinuos y su inmediata modificación y mejora se desligara del convenio colectivo, aunque algo ha debido de pasar para que ahora recrimine a los que han rubricado el convenio por todo lo contrario".

Además, la sección sindical de UGT precisa que el nuevo documento rubricado para la factoría cántabra de Nestlé ya incluye el paso de 25 trabajadores temporales a personal fijo mediante contrato de relevo en las jubilaciones parciales y el límite hasta ahora "inédito" de que la contratación eventual por circunstancias de producción no exceda "bajo ningún concepto" el 10% de la plantilla media en el cómputo anual.

"Tras meses de negociación con las dificultades propias que surgen de la misma, no tenemos duda alguna que el convenio colectivo suscrito es un buen acuerdo que mejora las condiciones laborales, sociales y salariales de todos los trabajadores, con independencia de su modalidad contractual", señala UGT, que rechaza también las críticas de CCOO sobre una supuesta pérdida de poder adquisitivo que implica el nuevo convenio colectivo.

En este sentido, puntualiza que el acuerdo estipula incrementos salariales por encima del 3% con cláusula de revisión, además de "notables" aumentos de diferentes pluses remunerativos.

Recuerda, además, que "en 20 años" el sindicato CCOO "sólo firmó un convenio colectivo, precisamente el que condenó a los trabajadores temporales a cobrar entre cuatro y cinco niveles menos de la tabla salarial de un fijo discontinuo en las mismas tareas productivas".

Así lo apunta la sección sindical de UGT tras señalar que "en los tres últimos años se ha alcanzado un 4% más de incremento salarial en comparación al IPC". Por eso, dicen sus representantes, "no comprendemos qué entiende CCOO por pérdida de poder adquisitivo".

Para finalizar, UGT admite que cualquier sindicato es "libre" de firmar o no un convenio colectivo, aunque "no es aceptable que se justifique no suscribirlo, tratando torticeramente de defender a un colectivo de trabajadores a los que luego no defiende donde hay que hacerlo, en las mesas de negociación".