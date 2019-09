La Vorágine alerta de las consecuencias de que "partidos totalitarios entren en las instituciones", en alusión a Vox

"Una formación minoritaria de ultraderecha presenta una moción al pleno del Ayuntamiento de Santander pretendiendo limitar la libertad de expresión en el sector cultural a cambio de subvenciones. Desde la asociación cultural La Vorágine Crítica queremos manifestar nuestra preocupación por las consecuencias que ya se pueden sentir en las instituciones públicas por la entrada de partidos minoritarios de ultraderecha".

De esta forma ha contestado la Asociación Cultural La Vorágine a la moción de Vox que debatirá el pleno de Santander este jueves y en la que se propone prohibir las subvenciones a aquellas actividades culturales "de corte político o ideológico".

El concejal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, arremete en su moción contra la política cultural del Ayuntamiento de Santander y más en concreto contra la Asociación Cultural La Vorágine y se produce tras la recreación fotográfica del primer campo de concentración franquista que organizó esta hace 10 días en La Magdalena.

El acto contó con el patrocinio de la UIMP y la Fundación Santander Creativa y en él participaron 300 personas de forma voluntaria en recuerdo de las víctimas de la represión franquista. Vox también cuestiona la financiación pública de alguna de las exposiciones de La Vorágine en su librería de la calle Cisneros, así como la política editorial de la asociación cultural.

"Hemos podido conocer una moción presentada por la formación Vox al pleno del Ayuntamiento de Santander en la que se dedican varias páginas a una especie de 'juicio sumario' a la legítima actividad de cultura crítica que esta asociación lleva impulsando durante seis años y medio con 920 eventos realizados hasta el día de hoy a los que han asistido cerca de 29.000 personas", señala un portavoz de este colectivo, quien recuerda que "nuestro trabajo fue reconocido por los expertos en el último Observatorio de la Cultura Nacional y nos ubicó como la sexta institución cultural más influyente en Cantabria".

La Vorágine considera que la iniciativa de Vox es un esfuerzo totalitario" que pretende "cercenar la libertad de expresión". "Queremos alertar sobre el esfuerzo totalitario de esta formación por definir qué es cultura y qué no es cultura, por vaciar de contenido 'político' la cultura como si todo acto en la vida y, por lo tanto, en la cultura no fuera un acto político", explica La Vorágine en un comunicado de respuesta a Vox. "Nos utiliza como disculpa en su proyecto para cercenar la libertad de expresión, para eliminar el disenso y homogeneizar una sociedad que es diversa, plural y libre".

Tras expresar su confianza de que ningún otro partido con representación en el plenario apoye esta "mascarada vergonzosa pero, ante todo, peligrosa", La Vorágine concluye con una cita de Ángela Figuera Aymerich, uno de cuyos poemas fue leído en la performance celebrada en el acto de Caballerizas en la Magdalena: "No quiero… que decreten lo que es poesía. / No quiero amar en secreto, / llorar en secreto / cantar en secreto. / No quiero / que me tapen la boca / cuando digo no quiero...".