Ceruti ve "magnífico" recuperar sucesos de la represión franquista, pero reivindica que se haga también con la republicana

El portavoz del equipo de gobierno PP-Cs en Santander, Javier Ceruti, considera una iniciativa "magnífica" que La Magdalena sea escenario este viernes de una reconstrucción histórica de su pasado como campo de concentración. Para el también portavoz de Ciudadanos, han de apoyarse las iniciativas que recuperen los hechos históricos de la represión franquista, pero también los vinculados a la República y las milicias, algo que considera insuficientemente difundido.

Entre 250 y 300 voluntarios se colocarán simbólicamente un traje de presidiario en el patio de las Caballerizas del Palacio de la Magdalena para recuperar la memoria de lo que fue campo de concentración franquista tras la toma de Santander por las tropas italianas en 1937.

La performance en la que se reproducirá la foto de los presos haciendo ejercicio en el patio de Caballerizas se tomará a partir de las 19.00 horas, en una iniciativa organizada por el colectivo La Vorágine, con la que pretende dar inicio a una nueva edición de La Surada Poética con un claro contenido antifranquista. Apoyan la iniciativa la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación Santander Creativa (FSC), dependiente del Ayuntamiento de Santander.

"Mi postura en cuanto a la memoria histórica es clarísima: quiero que se conozca todo lo que pasó y eso es una parte de lo que pasó y por lo tanto es magnífico que se sepa y que se conozca la historia de la ciudad. Lo que yo reivindico muchas veces es que se conozca todo, porque hay muchas otras cosas que preguntas a la gente y no sabe lo que ocurrió en la represión por el otro bando. No quiero entrar en el juego de balanzas, de buenos y malos, sino de que se conozca lo que es una guerra civil y de la capacidad que tiene de convertir en monstruos a las personas", ha dicho este martes el portavoz del equipo de gobierno.

"Me parece estupendo que la gente lo sepa. Yo he sabido hace no tanto tiempo que (por La Magdalena) fue un campo de concentración como lo fue también Tabacalera y la Plaza de Toros, o como lo fueron los buques-prisión antes de que ocurriera esto", ha añadido en referencia a la represión durante la etapa previa a agosto de 1937.