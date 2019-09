Verónica Samperio se hizo hace cuatro años con el bastón de mando del Ayuntamiento de Piélagos de la manera más inesperada, tras una votación de investidura cuyo resultado dio la Alcaldía a la cuarta fuerza de la Corporación. No obstante, la regidora socialista llegó para quedarse, puesto que en esta legislatura ha revalidado el cargo ya sin sorpresas, gracias a un pacto con el PRC y AVIP que le otorga mayoría absoluta y con el que espera continuar con el trabajo realizado en el mandato anterior.

Sin embargo, la alcaldesa es consciente de "las limitaciones económicas" que tiene el municipio por la problemática urbanística de los derribos, a la que espera poder dar solución. Así todo, reconoce que el tema está judicializado y pone el foco en el caso del Alto del Cuco, por el que el Consistorio debe pagar los 3,7 millones del derribo en los próximos diez años. No obstante, Samperio señala que están a la espera del recurso presentado por la constructora a la sentencia que exime al Ayuntamiento de pagar los 68 millones por responsabilidad patrimonial. "Como nos caiga la sentencia de 68 millones por el Alto del Cuco hay que dar la llave del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda porque no podemos pagarlos", asegura.

¿Cómo ha arrancado la nueva legislatura?

La legislatura supone una continuación del trabajo que llevábamos en la anterior. Ha arrancado con los mismos temas que nos preocupaban entonces, como por ejemplo, los derribos.

En 2015 consiguió la Alcaldía tras un resultado inesperado en la votación del Pleno de investidura. Ahora la ha revalidado, esta vez sin sorpresas, gracias a un pacto que les permite tener mayoría absoluta en la Corporación. ¿Se lo toma como un reconocimiento a la gestión de estos cuatro años?

Creo que sí. A la anterior legislatura llegué con tres concejales de 21. Los resultados fueron justitos y en esta hemos conseguido más que duplicar el número de votos. No llegamos al séptimo concejal por poquito, pero los resultados han sido mucho mejores.

¿Qué supone para usted haber conseguido afianzar al PSOE en el Gobierno municipal de un Ayuntamiento que ha sido hasta hace cuatro años un bastión del PP?

Supone un reconocimiento al trabajo. No ha sido fácil gobernar en minoría. Teníamos siete concejales de 21 sumando con el PRC, y han sido cuatro años en los que nos hemos encontrado muchísimos problemas guardados en el cajón, de forma que tuvimos que abrir puertas y ventanas para empezar a ventilar el Ayuntamiento. Esto ha supuesto que en esta legislatura toque continuar con ese trabajo, y esas puertas y ventanas que habíamos comenzado a ventilar terminen por dar solución a los problemas, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad.

¿Cuáles son los principales frentes que tiene por delante el Ayuntamiento en esta legislatura?

El tema urbanístico. Piélagos necesita un Plan General y dar solución al tema de los derribos para bien o para mal. No podemos tener otros 20 años a los afectados en las mismas condiciones. Ese es el objetivo número uno, porque el urbanismo rige la vida del Ayuntamiento. Además, Piélagos es un municipio muy disperso, pero hay que dar solución a los intereses de todos los vecinos, que nos son los mismos los de la zona norte que los de la sur. Por tanto, hay que trabajar en ese sentido, pero teniendo claro que estamos en un mismo municipio, que es el de Piélagos. Esa unidad sigue siendo a día de hoy una asignatura pendiente porque no existe demasiada relación entre los vecinos de una zona y otra, y eso hay que abordarlo. Por otro lado, hemos realizado una apuesta por introducir energías renovables en edificios públicos que quiero culminar. Quiero dejar todos los edificios públicos preparados para el futuro y no con instalaciones de 30 años de antigüedad. Lo mismo ocurre con el alumbrado público y con la red de abastecimiento de agua, este última que data de 1981, impulsada por un gobierno socialista para el que se pidió un crédito de mil millones de pesetas, y en la que hasta ahora no se había hecho ninguna renovación. Queremos acometer esas reformas para situar a Piélagos donde se merece, a la altura de lo que es, uno de los municipios más grandes de Cantabria. Todo eso sabiendo que tenemos unas limitaciones económicas marcadas por el tema urbanístico.

¿Qué medidas concretas plantea para abordar el problema de los derribos?

Vamos a ser claros. Ese problema está ahora mismo judicializado. El PGOU es un instrumento, pero no supone la legalización. Por otro lado, se había planteado la mediación, para lo que estamos esperando a la respuesta de la Sala. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Ir preparando un fondo de contingencia que no existía y que no es que nos vaya a suponer la solución definitiva, pero al menos no estaremos a cero como nos encontramos hace cuatro años. Así que todos los años en el Presupuesto hay que retirar una cantidad de dinero, tanto para seguir pagando el monte del Cuco, que como digo yo, lo estamos pagando en cómodos plazos pero lo estamos pagando, como para el tema de los derribos. Si al final la salida no supone la demolición de todas las viviendas habrá que hacer un pequeño esfuerzo adicional porque estamos hablando de cantidades de dinero inasumibles para un ayuntamiento que tiene 18 millones de euros de presupuesto. Y ya no hablo de la responsabilidad patrimonial del Alto del Cuco que, como todo el mundo sabe, ganamos en primera instancia pero que como la constructora ha recurrido estamos a la espera. Siendo totalmente sincera, como nos caiga la sentencia de 68 millones de euros hay que dar la llave del ayuntamiento al Ministerio de Hacienda porque no podemos pagarlos.

¿Empezarán el año con nuevos presupuestos?

De cara a 2020 tienen que estar aprobados los presupuestos en diciembre. Siempre hemos ido con un poco de retraso y este año todavía más por las elecciones y porque estábamos pendientes de los PGE, pero tampoco podemos depende de ello. Tenemos que contar con los nuestros y funcionar con ellos. Por tanto, estamos trabajando para que en diciembre podamos llevar a aprobación los presupuestos del año que viene, con la vista puesta en el tema urbanístico que, como te digo, nos marca todo.

A diferencia de la pasada legislatura, son tres y no dos las fuerzas que integran el equipo de gobierno. ¿Prevé que haya buena sintonía entre ellas?

De momento la está habiendo. Con el PRC no tengo que confiar nada porque son concejales que ya estaban en la pasada legislatura y estoy muy orgullosa de la relación que hubo. Nos olvidamos de los colores y funcionamos como un equipo de gobierno. La unión entre PSOE y PRC fue absoluta. Esta nueva legislatura se ha incorporado AVIP y tengo que decir que de momento está siendo igual que la pasada, con más comodidad, porque pasamos de 7 a 11 concejales. Y el ambiente en el equipo está siendo muy bueno.

No obstante, este nuevo escenario ha supuesto que se haya disparado el gasto político respecto al de hace cuatro años. Serán más de 300.000 euros anuales frente a los 140.000 de entonces. ¿Cómo justifica la necesidad de este incremento?

Se ha incrementado porque en la anterior legislatura se bajó muchísimo. Yo misma me bajé el sueldo un 31%. De hecho, mi sueldo actual de alcaldesa son 43.000 euros brutos que aún sigue siendo inferior al sueldo que tenían los concejales del equipo de gobierno 2011-2015, que cobraban 46.000. Entonces, se ha incrementado respecto a la anterior, pero si tiramos de hemeroteca y echamos cuentas con las legislaturas del PP, el gasto en concejales no ha aumentado.

¿Cree que en esta legislatura existirá la coordinación necesaria con el Gobierno autonómico para impulsar el Polígono de La Pasiega?

Se ha intentado dar una imagen del Ayuntamiento de Piélagos con la cual no estoy absolutamente de acuerdo. ¿Quién puede estar más interesado que el Ayuntamiento en que se instalen empresas dentro del municipio? Y más aún en la situación en la que estamos, que traería riqueza. Lógicamente nosotros. Pero también es cierto que existen unas leyes y unos requisitos que cumplir que tenemos que hacerlo todos. Así que estamos inmersos en un Plan General y hay varias administraciones que informan sobre el mismo. Y la calificación de los terrenos de esa zona no viene porque el Ayuntamiento haya decidido ponerla así porque le guste, sino porque han sido administraciones del Gobierno regional las que exigen que se ponga esa calificación. En el momento que a nosotros nos llegue un informe que nos diga que esa calificación no es la adecuada y que hay que modificarla, estaremos encantados de hacerlo, pero no lo vamos a hacer por nuestra mano mayor.

A nivel autonómico, ¿qué opina de los resultados electorales del PSOE?

Los resultados del PSOE a nivel autonómico han sido buenos. Quizá veníamos de un ambiente en el partido por el que algunos ámbitos esperaban un mejor resultado, pero yo considero que ha sido bueno y que el PSOE se afianza y sigue teniendo la presencia que merece en la región.

¿Qué espera de la relación con el nuevo Gobierno autonómico?

Espero que siga existiendo la misma relación que en la anterior legislatura, en la cual nos ayudó muchísimo a todos los niveles, económica y administrativamente.

¿Y cree que seguirá en la misma línea aunque la dirección regional de uno de los dos socios, en este caso la del PSOE, haya cambiado?

Creo que no debería de cambiar porque es bueno para Piélagos y para el Gobierno regional que exista coordinación entre ambas administraciones.