La legislatura en el Ayuntamiento de Camargo ha sido una de las más duras que se recuerdan en el municipio. La misma noche electoral comenzaron unos problemas que no han hecho más que agravarse desde ese momento, con tres años de insultos, descalificaciones, subidas de tono, expulsiones y rupturas políticas entre las distintas formaciones que han provocado que, a falta de algo más de un año para que los vecinos vuelvan a ser llamados a las urnas, la situación parezca insostenible.

Ante una Corporación ingobernable, sin mayorías claras, concejales no adscritos, presupuestos prorrogados y un equipo de Gobierno integrado por PSOE y PRC, la alcaldesa socialista, Esther Bolado, ha decidido enfrentarse directamente a la oposición y plantear una cuestión de confianza. De ser superada, sus cuentas para el ejercicio de 2018 saldrían adelante. Si sale perdedora, como la aritmética parece indicar, el resto de grupos tendrá un mes para presentar un nuevo presupuesto y un candidato alternativo a través de una moción de censura.

"Es la única salida que nos han dejado. Hay que ser valientes y actuar con responsabilidad. El Partido Popular pretende que sigamos con un presupuesto prorrogado, después de aceptar todas sus propuestas, solo para tenernos amarrados a su antojo. No vamos a aceptar chantajes, que es lo que pretende hacer una y otra vez el PP con este equipo de Gobierno", advierte Bolado en conversación con eldiario.es.

Según explica, está "tranquila" y "sin miedo" a perder la Alcaldía de Camargo, aunque sea una posibilidad que esté sobre la mesa actualmente. Reconoce que PSOE y PRC no están dispuestos a seguir a merced de una oposición que califica de "destructiva". "Es una decisión que está meditada, que contábamos con que iba a ser necesaria, y creemos que es lo mejor para los vecinos", reflexiona.

"Yo siempre he dicho que estoy en política porque creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y porque creo que puedo aportar, pero nunca estaré por un sueldo o para aferrarme al cargo. Creo que con esto demostramos que los vecinos son lo más importante para nosotros", recalca. A su juicio, con esta decisión anteponen las necesidades de los ciudadanos a cualquier interés personal o partidista, ya que el objetivo es aprobar unos presupuestos que eviten "males mayores".

Bolado insiste en que "siempre han estado abiertas las vías de diálogo, incluso en una legislatura tan complicada, en la que hemos sufrido descalificaciones constantes e insultos personales", y considera que su equipo de Gobierno "nunca ha cerrado las puertas a negociar con la oposición".

"Lo que pase fuera del Ayuntamiento, a nivel personal, no puede influir en la vida política. Lo que no se pueden aceptar son imposiciones. Este equipo de Gobierno no va a aceptar chantajes. Eso no vamos a tolerarlo. Hablar y dialogar, siempre. Ayer, hoy, mañana y cuando sea posible, porque los acuerdos en política son fundamentales. Detrás de todo esto están los vecinos y tenemos que pensar en ellos, pero los acuerdos están siendo imposibles con esta actitud", opina la alcaldesa.

La líder socialista, que reconoce que le gustaría acabar la legislatura ostentando el bastón de mando para llevar a cabo los proyectos que ha puesto en marcha en el municipio, pide a los concejales de la Corporación camarguesa que "cada uno que se retrate y se posicione en el lugar que quiera estar".

A pesar de ello, es consciente de que los votos del PSOE y del PRC no son suficientes para sacar adelante esta moción de confianza y los ediles del PP y de Izquierda Unida -también está el concejal no adscrito Marcelo Campos, expulsado de Ganemos, que comenzó la legislatura integrando el equipo de Gobierno y que ahora está fuera- ya han mostrado su disposición a votar en contra.

"Lo que ha pasado en Camargo es que no se ha asumido el resultado de las urnas. El Partido Popular no ha aceptado que, a pesar de los votos que sacó, que fueron muchos, el anterior alcalde, al que le faltaba un concejal, haya sido incapaz de articular una alternativa. Ese es el gran problema de la legislatura, que siguen diciendo que esto les pertenece", subraya Bolado sobre la actitud que ha mantenido a lo largo de la legislatura el exregidor Diego Movellán y el grupo municipal del PP.

Sin embargo, y con todas las sombras que acechan su día a día en el Ayuntamiento, Bolado se muestra "realmente contenta, muy satisfecha, a pesar de que han sido tres años muy duros a nivel personal por esos insultos constantes que no considero que sean tolerables".

"A pesar de todo, hemos demostrado que tenemos otra forma de gobernar, mucho más cercana con los vecinos, Estoy orgullosa, sobre todo, de haber hecho un Ayuntamiento de puertas abiertas, cercano y útil para todos", asegura, al tiempo que enumera algunos de sus logros, como el reciente convenio para cubrir las vías en el casco urbano de Maliaño, la gratuidad de los libros de texto para los niños del municipio o las importantes aportaciones económicas en áreas tan sensibles como los Servicios Sociales.

"Movellán cree que es el mesías"

Mucho más duro en su discurso se muestra el concejal de Economía y Hacienda, Héctor Lavín. El portavoz regionalista señala directamente al diputado nacional del PP cántabro, Diego Movellán, que mantuvo su acta en el Ayuntamiento tras perder la Alcaldía y su marcha al Congreso como sustituto de José María Lassalle.

Culpa a Movellán del clima de crispación que se ha instalado en la localidad "desde el minuto cero de la legislatura", que arrancó con "un escrache" protagonizado por decenas de militantes del PP durante la toma de posesión de Esther Bolado como alcaldesa.

"Llevamos aguantando tres años de insultos continuos del Partido Popular, de sufrir su incapacidad y su falta de trabajo, de no hacer nada porque Diego Movellán cree que es el mesías, el salvador. Si nosotros lo hacemos tan mal, aquí tiene su oportunidad de ponerse al frente", señala el edil del PRC sobre la moción de confianza que abordan esta semana.

A su juicio, "lo que se ha hecho en Camargo por parte del PP no es política" y apuesta por "ser responsables desde el equipo de Gobierno con la decisión adoptada y demostrar a los vecinos, desde el respeto, el trabajo, el tesón y la templanza, quién tiene la razón y qué tipo de personas somos unos y otros".

"Creemos que este es el mejor presupuesto que podía tener Camargo, el presupuesto más social de los últimos 30 años, y ante la impresionante e increíble pinza y situación de bloqueo propiciada por Izquierda Unida y el Partido Popular, nosotros tenemos claro que el municipio debe evitar una serie de problemas en cuanto a inversiones o nóminas de los funcionarios que no estamos dispuestos a tolerar", justifica el encargado de redactar esas cuentas.

Ante la improbable decisión del PP de presentar una moción de censura que acabe con el mandato de Bolado y devuelva al poder a Movellán, el portavoz del PRC reclama al también diputado nacional que "deje de poner palos en las ruedas y de bloquear la situación política" del Consistorio.

"Entienden que esto es su cortijo y los demás estamos aquí para servirles. Eso es lo que no han sabido aceptar, ni entender, ni acatar. Están actuando con muy malos modos y de una forma muy, muy, muy bellaca. Han sido unos auténticos fariseos. Han dado verdaderas cuchilladas y han hecho y dicho de nosotros absolutas barbaridades", lamenta.

Sin embargo, ante el decisivo pleno que se desarrollará este miércoles, no muestra dudas de la actitud a seguir por parte de PRC y PSOE: "Tenemos claro que esta es la decisión más valiente, honrada y honesta que se podía tener con todos nuestros vecinos. Ahí está todo nuestro trabajo, nuestro resultado económico y las inversiones que se han hecho en el valle, y cada uno tendrá que retratarse", concluye Lavín.