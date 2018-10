Las Excavadas, en el ojo del huracán tres años después: "Están engañando, los trámites ni han empezado"

Han pasado más de tres años desde que el Ayuntamiento de Torrelavega hiciera explícita su intención de crear un nuevo polígono entre Tanos y Viérnoles. También han pasado cerca de tres años desde que gran parte de Cantabria comenzase a conocer la existencia de Las Excavadas, un área ignorada por cualquiera que no fuese vecino. También han pasado casi tres años en los que prácticamente no ha habido ningún movimiento en lo que al plan se refiere.

Alejandro Pérez, portavoz de la Asamblea en Defensa de Las Excavadas, admite que el asunto ha sido desde el principio "una cuestión política". "A día de hoy seguimos hablando de intenciones porque de momento no hay nada. Están engañando sabiendo que los trámites del PSIR ni han empezado", comenta. Y, aunque en multitud de ocasiones haya parecido que el proyecto podría arrancar, la realidad es que continúa totalmente parado: "No existe la comunicación oficial del proyecto ni a los propietarios", reitera.

La 'bomba' saltó la pasada semana con un informe de Medio Ambiente en el que se advertía de las "deficiencias" del proyecto y de una "aparente desviación" sobre el objetivo inicial de la actuación. El alcalde del municipio, José Manuel Cruz Viadero, anunció unos días más tarde, restando importancia, que Las Excavadas "no corrían peligro". Su segundo, el teniente alcalde, Javier López Estrada, también comunicó en una entrevista en eldiario.es, su intención de arrancar las obras a mediados del 2019.

El portavoz de asamblea, sin embargo, considera que este informe "es una buena noticia" por "constatar" muchos de los puntos que ya se denunciaron desde el colectivo. Cabe recordar que este está formado por grupos ecologistas, asociaciones vecinales y sindicatos ganaderos. "Cuando personal tremendamente cualificado hace un informe preliminar poniendo los puntos sobre las íes en muchos temas, el que no escucha es porque no quiere", alega.

Poco después, continúa: "Por desgracia esto no es garantía de que los que tienen el mando piensen o reflexionen, ellos siguen teniendo sus intereses y objetivos e intentarán pasar por encima del texto", afirma desesperanzado.

Lejos de dar una imagen de estabilidad sobre el proyecto, para Pérez, las actuaciones de los 'pro-Excavadas' de los últimos días están siendo "bochornosas". "Que López Estrada afirme que las obras van a comenzar el año que viene va al hilo de las estupideces que está diciendo Ildefonso Calderón sobre la moción en el Ayuntamiento y el Proyecto No de Ley presentado en el Parlamento", argumenta el portavoz de la plataforma.

Y es que el pasado lunes, el PP propuso en el Parlamento de Cantabria que se acelerase el Plan de Singular Interés Regional (PSIR) para que comenzase la construcción del parque empresarial. La votación concluyó con casi la unanimidad de la Cámara -Carrancio, del grupo mixto, votó a favor -en contra de la propuesta popular, con argumentos del equipo de Gobierno alegando la inviabilidad de iniciar el proyecto por motivos "jurídicos".

"Lo que se ha presentado el lunes es una auténtica sandez. No sé si el PP quiere desmarcarse del PSOE y del PRC ante una posible debacle del proyecto para quedar como el único partido que apostó por ello. Pero sé que es un texto impresentable y cualquier técnico lo puede verificar. Eso sí, aunque se hubiese aprobado, seguiría sin tener valor", concluye.

Concentración de protesta convocada por la plataforma.

La "obcecación" y los "posibles fines especulativos"

Alejandro Pérez es, además de portavoz de la asamblea, concejal de ACpT, un partido que desde el principio se mostró especialmente crítico con este asunto. "Hay dos motivos por los que ambos equipos de gobierno se han obcecado con este tema: el cortoplacismo político de creerse que serán recordados por dejar una infraestructura para la creación de empleo, aunque luego sirva para albergar plumeros, y los intereses especulativos", indica el edil torrelaveguense.

Esta no es la primera vez que, desde la agrupación se señala directamente a la posibilidad de que haya ciertos asuntos 'ocultos' que hayan producido que, aunque la ciudadanía se rebele, el plan siga adelante. "En los PSIR hay muchísima especulación con el suelo porque estos aumentan su valor. Estamos hablando de que algunas empresas tratarán de revalorizar y recalificar esos suelos para ganar dinero, y ahí los partidos de toda la vida, como el PRC, el PP o el PSOE, se mantendrán a su lado durante las maniobras porque siempre las han facilitado", denuncia Pérez.

Entre todo el caos y la polémica, lo cierto es que, hasta el momento, el plan no cuenta con la aprobación inicial y no parece de extrañar puesto que, tal y como comenta Pérez, la tramitación de los PSIR es "lenta y extensa". "Al final, hay un trámite administrativo que se tiene que hacer sí o sí y es relativamente complejo y largo. Pero vamos, que todavía ni ha empezado porque no han ido ni a la CROTU y ese es el primer paso. Y esto sí que no es político, es burocrático", argumenta.

Por último, el portavoz subraya que ellos no van a abandonar su labor. "Tenemos claro que esto se va a parar porque es una auténtica barbaridad. El polígono no se va a hacer porque vamos a poner todos los medios que tengamos a nuestra disposición y haremos todo lo que tengamos que hacer", concluye Pérez.