IU critica que la Universidad de Cantabria dedique su centro de empleo a "formar precarios sumisos"

Izquierda Unida ha reprochado a la Universidad de Cantabria (UC) que esté dedicando los recursos del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) a "ofrecer bochornosos consejos para la vida laboral con el único fin de formar a trabajadores que además de precarios sean sumisos y dóciles".

En un comunicado, IU se ha referido a una lista de consejos que el COIE ha difundido a través de redes sociales con "impresentables" mensajes, según dice, en los que "insta a los trabajadores a no quejarse, a no decir que algo no sea 'justo' o 'no me pagan lo suficiente', entre otros, hasta sumar trece consejos "que más parecen un manual para adaptarse al modelo económico desrregulado y esclavista que tratan de implantarnos las grandes empresas".

Imagen del contenido compartido por el COIE en sus redes.

Según IU, tras las críticas recibidas, el tuit, que reproducía el mensaje de una universidad mexicana, ha sido eliminado, algo que a su juicio, "no es suficiente" porque "lo que hace falta es que la Universidad se disculpe".

El partido de izquierdas recuerda que la UC es una universidad pública que se financia con fondos públicos, y que, en consecuencia, "no puede difundir filosofías empresariales que son claramente contrarias a la mayoría de la sociedad y que solo benefician a quienes prefieren un mundo sin derechos laborales".

Además, para IU, en las empresas "la relación entre trabajadores y dirección se canaliza a través de los delegados sindicales, por lo que instar a un empleado a no quejarse por sus horarios o salarios es algo que, simple y llanamente, va contra las normas y la práctica del mundo del trabajo en España".

En su opinión, la UC "debe mostrar un compromiso claro en la lucha contra la precariedad" que "debería plasmarse no sólo en la renuncia al bochorno que ha causado con estos mensajes", sino, además, en "unas condiciones de trabajo dignas para sus propios trabajadores y el personal investigador".

Además, ha pedido al COIE que "si quiere difundir mensajes sobre el mercado laboral, sea valiente y firme un Pacto contra la Precariedad" por medio del cual se "abstenga" de medidas en las que incurre como, por ejemplo, ofrecer contratos de prácticas para estudiantes en los que las condiciones no incluyan remuneración económica u horarios dignos.

"La UC no está para aprovecharse de los estudiantes y convertirlos en mano de obra gratis. Si va ser intermediaria entre empresas y universitarios, no puede hacerlo compitiendo con las ETTs a la baja y que lo que le diferencie sea la ausencia de sueldo en lugar de unos sueldos dignos", ha concluido.