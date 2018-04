El informe del Ayuntamiento constata ocho graves deficiencias de seguridad en las instalaciones de Escenario Santander

El informe del Ayuntamiento que señala la ausencia de un plan de evacuación de emergencias en Escenario Santander constata la existencia de ocho graves deficiencias de seguridad en las instalaciones de este espacio, que de no solucionarse, según los propios técnicos, "debería cerrarse". El documento contradice la versión que difundió en un comunicado el concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda (PP), en el que aseguraba que el espacio de espectáculos incluye "las medidas de evacuación y los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias o riesgos de todo tipo".

Asimismo, una inspección de trabajo posterior apunta irregularidades en la utilización de los pasillos de evacuación y en el emplazamiento de vehículos de carga en el techo del edificio. La concejala tránsfuga ex de Ciudadanos, Cora Vielva, ha comparecido en rueda de prensa para criticar las declaraciones y la actuación del equipo de Gobierno a cuyos concejales acusa de "irresponsables e incompetentes".

El día 5 de marzo de 2018 el sindicato USO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por constatar "graves deficiencias" en las instalaciones de Escenario Santander en materia de seguridad y prevención, tal y como ha relatado Vielva. El sindicato, según ha señalado la edil, comunicó al director de la Banda de Música Municipal, que ensaya en estas instalaciones, la presentación de esta denuncia.

Posteriormente, el 6 de marzo se presentaron en las instalaciones el jefe de Bomberos, la subjefa de Bomberos, un tercer mando de Bomberos y el jefe de prevención del Ayuntamiento de Santander y, ese mismo día, emitieron un informe en el que se recogen "claramente las graves deficiencias de estas instalaciones", sostiene Vielva.

Por un lado, el documento, que también señala las soluciones a estas deficiencias, apunta que "no hay establecidas medidas de emergencia y evacuación" y que la situación es "peligrosa por la organización o los recursos inadecuados" referidos a la anulación de alarmas "de forma frecuente", por "cierre inadecuado" de las puertas anti-pánico al tener averiado el mecanismo de retención para su correcto funcionamiento, por avería en algún manómetro de las BIES (bocas de incendio equipada) -que también es necesaria su revisión y mantenimiento-, y por "falta de información-formación de los trabajadores" respecto a las instalaciones y medios de protección contra incendios.

A ello hay que añadir, según constata el informe, que la evacuación es "dificultosa" en caso de incendio o emergencia por deficiente colocación de señalización de salida en la sala de ensayos, en caso de incendio o emergencia en la manilla de puerta de salida de la sala de ensayos, así como en caso de incendio y emergencia en las cabinas individuales de ensayo, por estar aisladas acústicamente y no percibir los sonidos de las alarmas.

Cora Vielva en rueda de prensa.

Por otra parte, en el momento de la visita de la inspección de trabajo que se llevó a cabo el 15 de marzo, ante la denuncia del sindicato USO, los profesionales percibieron "dos situaciones y les cuentan una tercera que son muy llamativas, a la vez que alarmantes", explica Vielva en su comparecencia. En los pasillos de evacuación para los casos de incendios, "están situados camareros preparando un lunch con sus respectivas mesas y los canapés que dificultaría la salida en caso de una emergencia", ha expuesto.

Por otro lado, verificaron la existencia de vehículos de carga en el techo de Escenario Santander cuando "hay una prohibición de circular mediante una señal vertical, algo que sucede de forma habitual desde hace tiempo", ha afirmado Vielva. En el tercer caso, trabajadores municipales presentes en este espacio "contaron a la inspección de trabajo que durante un largo periodo de tiempo había estado viviendo o pernoctando una persona en este espacio municipal", según ha explicado esta edil.

Nalda "no dice la verdad"

Ante esta situación, Vielva se pregunta "qué control ha llevado durante estos años el Ayuntamiento hacia estas instalaciones para no ver las deficiencias y problemáticas existentes". Ha asegurado que ha pedido información al propio Nalda y que en la última comisión del área le manifestó que abrirán a la empresa concesionaria Delfuego Booking "un expediente sancionador". "De palabra, no sé si se va a cumplir o no", ha reconocido Vielva.

"No ha contestado a todas mis preguntas y me ha derivado a la próxima comisión que puede ser el mes que viene o dentro de dos o tres meses, ya que la fecha de las comisiones futuras las fija el equipo de gobierno", ha reprochado esta concejala ex de Ciudadanos.

Al mismo tiempo, ha denunciado que Nalda "no dice la verdad en sus declaraciones". "Tampoco lo hizo en la comisión en la que le pregunté a este respecto ya que sus palabras textuales fueron que 'el Ayuntamiento tiene los deberes bien hechos', lo que queda desmentido por el informe de los técnicos municipales", ha argumentado. Además, ha recriminado al concejal del PP que parece "no saber distinguir entre un plan de evacuación y plan de autoprotección",y le acusa de "desviar la atención" para no entregarle la documentación que le ha solicitado.

"No es la primera vez que el Ayuntamiento no hace nada hasta que ocurre una desgracia o un incidente", ha afirmado recalcando que su labor es "poner todas las medidas necesarias para prevenir que estos hechos no ocurran", ha concluido.