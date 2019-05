Promesas fiscales y llamadas al voto útil: la debacle electoral en las generales hace saltar todas las alarmas en el PP cántabro

La debacle electoral del pasado domingo ha hecho saltar todas las alarmas en el PP cántabro. Pasar de primera fuerza con 140.000 votos y dos diputados a segunda con 78.000 apoyos y un representante en el Congreso ha puesto en jaque a esta formación acostumbrada a ser hegemónica en la Comunidad.

La lectura tras conocer los resultados, siguiendo con la llevada a cabo por el partido a nivel nacional -que también ha sufrido un tremendo descalabro-, se centró en la fuga de votos a Ciudadanos y Vox para explicar el indeseado escenario que dejaron las urnas para el PP.

Así pues, su presidenta y cabeza de lista al Parlamento de Cantabria ha centrado desde entonces sus esfuerzos en llamar al voto útil para que el 26M "no se vuelva a fragmentar". "La división del voto se ha demostrado que no ha funcionado y el experimento del pasado domingo solo ha servido para llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa y para beneficiar a quien esta región no quiere", ha subrayado María José Sáenz de Buruaga.

De esta forma, en el acto de presentación de los 102 candidatos municipales, la número uno del PP cargó contra Vox para frenar la hemorragia de apoyos que se fueron a esta formación el 28A, calificándolo de "partido cohete -que sube, explota y desaparece-" y poniendo en valor "la moderación y centralidad de su partido" para marcar diferencias con la extrema derecha.

Bajada de impuestos

No obstante, la estrategia para conseguir una épica remontada en menos de un mes ha llevado a Buruaga a anunciar una batería de promesas fiscales aprovechando el revuelo generado tras conocerse los planes de Pedro Sánchez en materia impositiva. Así pues, la presidenta popular ha señalado este viernes que bajará todos los impuestos que, según ha dicho, "la coalición de Revilla con el PSOE ha subido en estos cuatro años y que han convertido a Cantabria en un infierno fiscal".

En este sentido, la reforma fiscal planteada por el PP, incluida en su programa de Gobierno, incluye la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y una rebaja del tramo autonómico del IRPF, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, Buruaga, tal y como ha hecho su líder nacional, Pablo Casado, ha criticado la subida de impuestos -a pesar de que está dirigida a grandes empresas y a las rentas de más de 130.000 euros- que prevé el Ejecutivo de Sánchez, asegurando que su reducción fiscal "es posible, justa, y más necesaria que nunca". "Alguien tiene que pagar la fiesta, porque después de los viernes sociales, llegan los lunes fiscales", ha remarcado.

No obstante, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está suprimido para familiares directos en Cantabria (está 100% bonificado para los grupos I y II), ya que fue una de las condiciones que le impuso Ciudadanos al bipartito PRC-PSOE para apoyar sus Presupuestos de 2019. Y sobre el tramo autonómico de IRPF, Buruaga no ha precisado a qué tipo de rentas irá destinada la rebaja.

A pesar de la pérdida de más de 60.000 votos respecto a 2016, el PP augura "otra gran victoria" el 26M, un escenario que ya se antojaba complicado antes de los resultados que arrojaron las urnas el domingo, como consecuencia de la debilidad con la que afronta el partido estos comicios tras la guerra fratricida que ha padecido y que todavía sigue sobrevolando la sede de Joaquín Costa.