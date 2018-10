El PRC recibe con euforia la continuidad de Revilla como candidato electoral

La euforia ha invadido al PRC en las últimas horas. Aunque era un secreto a voces, el anuncio oficial de Miguel Ángel Revilla de que repetirá por décima ocasión consecutiva como cabeza de cartel en las elecciones autonómicas ha hecho pasar a los regionalistas del moderado optimismo que mantienen a lo largo de toda la legislatura al entusiasmo más notorio.

Es habitual que en los mensajes públicos de las formaciones políticas se hable siempre de victoria en las urnas, pero no siempre se hace con la misma convicción ni credibilidad. Sin embargo, la formación cantabrista vive ahora momentos de júbilo, de confianza plena. Están convencidos de que esta vez sí, que ya toca. Cuando están a punto de cumplirse 40 años desde la fundación del PRC, los regionalistas aspiran a ser hegemónicos por primera vez en Cantabria y a conseguir un rotundo triunfo en las urnas en mayo de 2019.

"Tengo la impresión de que esta vez, por fin, ya no podrán decir que vaya a ser presidente sin haber ganado una elecciones". Así de claro y explícito se ha mostrado el propio Revilla en su primer encuentro con los medios tras confirmar que aspirará a la reelección como jefe del Ejecutivo autonómico el próximo año. "Mi vida ya no me pertenece", ha expresado el secretario general del PRC para explicar que la decisión que ha adoptado la afronta con "fuerza, ganas e ilusión" y "no depende de intereses personales o familiares".

En cuanto al momento que vive su partido, Revilla ha resaltado que "el PRC es un bloque, que no presenta fisuras" y donde sus miembros "no están enfrentados" como ocurre, aunque no ha aludido directamente a ello, en el seno de otras formaciones en Cantabria, con especial virulencia en el Partido Popular, en Podemos o en Ciudadanos.

"Resultado excepcional"

Con la misma confianza se han mostrado un buen número de altos cargos orgánicos y públicos del PRC, que han reafirmado este viernes el "apoyo unánime" a su secretario general en la presentación de una de las ponencias del Congreso que se celebrará el próximo 11 de noviembre, y que servirá a su vez para ratificar la candidatura de Revilla.

Entre otros, Guillermo Blanco, vicesecretario de Organización de la zona oriental, y Jesús Oria, miembro del Comité Ejecutivo, que también son, respectivamente, jefe de Gabinete de Revilla y consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, se han mostrado "seguros" de que el partido ganará las próximas elecciones y con un "resultado excepcional".

Competencia con sus socios

Ante este escenario, el PRC ha empezado a mostrar además sus preferencias y a expresar públicamente sus ambiciones de cara a la siguiente legislatura, donde se ven como fijos en la configuración del próximo Gobierno de Cantabria. Al igual que hicieran recientemente con las competencias en Educación, área en manos de sus socios del PSOE en la actualidad, donde ya recalcaron su intención de tomar las riendas, ahora el interés explícito está en la Consejería de Medio Ambiente, también bajo el mandato socialista.

A juicio de los regionalistas, si bien todas las materias son "transversales", existe "dispersión" entre algunas de ellas, que están repartidas en diferentes departamentos cuando, según su criterio, deberían ir en un solo bloque o Consejería. Es el caso del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que según los dirigentes del PRC tendrían que estar en un mismo ámbito de gestión junto con el urbanismo, ordenación del territorio y protección de los espacios naturales, para tener así una "visión única" de todas estos asuntos relacionados entre sí.

Por todo ello, el jefe de Gabinete de Revilla ha destacado la "solidez y unidad" de su partido, que, en su opinión, "está preparado para asumir de manera directa esa responsabilidad" y hacerse cargo también del medio ambiente y afrontar los retos del desarrollo sostenible.

Guiño del PSOE

A pesar de estas declaraciones públicas, que podrían ser entendidas por los socialistas como un ataque frontal, el secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha querido hacer un guiño a sus socios de Gobierno, con los que ha tenido encontronazos en otras ocasiones, y ha mostrado su alegría porque "la salud permita a Revilla enfrentarse a este nuevo reto".

Zuloaga ha puesto en valor el trabajo que el PSOE y el PRC han realizado en las legislaturas que han gobernando Cantabria en coalición y ha considerado que el líder de los regionalistas "es un rival interesante a nivel electoral".

"La historia demuestra que hemos trabajado muy bien juntos como dos partidos que hemos puesto por delante los intereses de los cántabros; y ahora nos toca enfrentarnos a un reto electoral, en el que el PSOE, evidentemente, como todos, sale a ganar y a recuperar la confianza de la mayoría progresista de Cantabria", ha señalado el también delegado del Gobierno tras una rueda de prensa en el cuartel de la Guardia Civil en Campogiro.