Podemos critica que Castro Urdiales no se persone en el caso 'La Loma' para recuperar lo sustraído "corruptamente"

Podemos Castro Urdiales ha criticado al Ayuntamiento por no personarse como acusación particular en el caso 'La Loma', cuyo juicio se ha paralizado tras la decisión de la Fiscalía de "contraer" la causa retirando la acusación a 39 de los 45 imputados. Para la formación morada, al Consistorio "no le importa" que la corrupción haya supuesto "una merma de ingresos", solo en este caso, "de 10 millones de euros".

De esta manera, cuestiona que no se persone "con la finalidad de recuperar para las arcas municipales lo presuntamente sustraído con métodos fraudulentos". La única acusación particular que queda en esta causa es la de la Junta Vecinal de Santullán, que ha modificado su escrito tras la nueva postura de la Fiscalía y que ahora acusa a 11 personas, de forma que serán juzgadas finalmente un total de 13 en este proceso.

Ante este escenario, la formación morada se pregunta si se "va a continuar la línea que vimos en el pasado con el juicio 'electricista' y el equipo de gobierno va a volver a enterrar la cabeza en el suelo, como los avestruces o defenderán como es su obligación los intereses de los vecinos".



En este sentido, desde este partido señalan que "tienen la sensación que las instituciones judiciales, en este caso la Fiscalía, no ponen ningún empeño en combatir la corrupción ni en defender los intereses generales de la ciudadanía ante la lacra que es la corrupción. Históricamente hemos visto como los creadores de la opinión pública han articulado relatos en los que los denunciantes de la corrupción, así como jueces y fiscales que la han perseguido, han sido los malos de la película".



Así, indican que en el año 2012, la Fiscal Maite Calvo, en su memoria anual, calificó la situación de Castro Urdiales de "estado delictivo generalizado", y recuerdan que, al año siguiente, fue apartada del cargo de Fiscal Jefe de Cantabria. Resulta curioso -señalan- que, durante los años anteriores, su predecesora, la Fiscal Pilar Martin Nájera, no observó ningún indicio de corrupción y "actualmente, esta Fiscal ostenta el cargo de Fiscal especial contra la violencia de Género en Madrid".



Seguidamente, Podemos hace un relato de los hechos acaecidos en torno a este casi desde su instrucción. En 2012, la fiscal María Jesús Cañadas solicita casi 200 años de penas de cárcel para 48 imputados en el sumario 'La Loma' por todo el abanico de delitos que engloba la corrupción, y calculó un perjuicio económico para Castro Urdiales por valor de 10 millones de euros. En el año 2015 ese escrito es ratificado por la Audiencia Provincial en todos sus términos menos en lo que se refiere al número de imputados que lo reduce en tres dejando la causa en 45 imputados.

Entre los años 2015 y 2019 este juicio "duerme el sueño de los justos" -tal y como detallan desde Podemos- y poco antes de iniciarse, se produce un cambio en la fiscalía, designando a la Fiscal Pilar Santamaría. Esta Fiscal, en la primera sesión del juicio de La Loma, anuncia que va a exculpar a 39 de los 45 acusados y solicita aplazamiento para la presentación de nuevo escrito de acusación.

Delitos que han desaparecido

En el nuevo escrito, "que resulta ser un copia pega del anterior, explican, descubrimos que la Fiscalía deja de acusar por nueve delitos de corrupción sin motivos y hace un relato distinto de los hechos", tal y como señaló este medio. Entre el primer escrito de acusación y el segundo "no solo se han introducido hechos nuevos sino que han desaparecido, sin motivo ninguno", los siguientes delitos:

Un delito contra la ordenación del territorio en el SUNP 3: Se concede licencia para construir 15 viviendas a la promotora NORSUR XXI SL, viviendas que se construyen en terreno no urbanizable. Los responsables de esta concesión han sido exculpados a sabiendas que lo firmaron conociendo su ilegalidad.

Tres delitos de malversación de Fondos Públicos, con un perjuicio global para el municipio por aprovechamientos urbanísticos no percibidos superiores a 9,6 millones de euros confirmados por la Audiencia Provincial de Cantabria en 2015.

Cuatro delitos de falsedad de Documento Público. En relación del informe de carreteras del SUNP3 sector 2. Certificado de infraestructuras del SUNP 4. Certificado de infraestructuras del SUNP 7. Certificado de infraestructuras del SUNP 12. D) Un delito de infidelidad de custodia de documentos públicos.

Finalmente, se aprecia que se han alterado los hechos de una manera sustancial, al menos, en tres asuntos: En primer lugar, en el SUNP 3, responsabilizando únicamente al Alcalde cuando la responsabilidad estaba delegada en la Comisión de Gobierno, como deja constancia la resolución de 9 de julio de 2003.

En segundo lugar, en relación al Plan Especial del Monte Cueto, dando a entender que en 2002 se había iniciado, y posteriormente paralizado, la construcción del depósito de agua, cuando no es cierto ya que la autorización -y el inicio de las obras de dicho depósito- han comenzado en septiembre de este año, como demostramos en la fotografía cenital adjunta de google maps en este mismo 2019. Aún no sabemos en qué lugar está situado el depósito que la Fiscal Pilar Santamaría, asegura en su escrito que se comenzó a construir en 2002.

Por último, se omite la relevancia que tiene que los planes se aprobaran en 2004 para así evitar la aplicación del POL, que hubiera elevado la cesión de aprovechamiento urbanístico del 10 al 25%.

Por todo ello, desde Podemos Castro Urdiales, se preguntan si el retraso del juicio, la dilación indebida de la justicia, el cambio de fiscal a última hora, la exoneración de técnicos municipales, promotores y constructores, tiene como fin último perseguir el "estado de corrupción generalizada" que denunció la Fiscal Maite Calvo o "va a servir de cobertura para que la corrupción y los corruptos resulten impune".