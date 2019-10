"No hay mejor referente que coincidamos en argumentos con la asociación que impugnó la anterior Vuelta Ostrera"

Rosa Díaz dirige el Ayuntamiento de Polanco por segunda legislatura consecutiva, esta vez en solitario tras la mayoría absoluta que cosechó el pasado 26 de mayo. La regidora defiende que los argumentos del Ayuntamiento contra la intención del Ministerio de ubicar la nueva depuradora de Vuelta Ostrera en el municipio "son objetivos". "No hay mejor referente que coincidamos en argumentos con la asociación que impugnó la anterior instalación", sostiene sobre el reciente posicionamiento de ARCA en este asunto.

La también diputada en el Parlamento de Cantabria señala que es posible compaginar ambos cargos "teniendo un buen equipo" como el que, según dice, tiene en el municipio, donde espera sacar adelante esta legislatura el parque Prado Infante, un espacio verde con área recreativa y zona de auditorio. "La calle nos lo reclama", afirma.

En esta legislatura gobiernan en solitario con mayoría absoluta. ¿Qué diferencias hay respecto a la anterior, en la que lo hacían en coalición con el PSOE?

La diferencia es notable, no en la estabilidad que se da a lo vecinos, sino por el hecho de tener un equipo de gobierno en el que todo depende del mismo partido. Las políticas que se aplican son las de nuestro programa electoral y cuando estás en coalición, en aquellas áreas que gestiona el socio no se hacen las cosas de la manera que uno quiere. Ni peor, ni mejor, simplemente diferente. Ahora estamos impulsando áreas que no habíamos gestionado en la anterior legislatura y en las que creíamos que se podían hacer más cosas, como por ejemplo en materia de igualdad y de mujer, que pasó desapercibida, o en medio ambiente.

Precisamente sobre igualdad, en agosto pusieron en marcha la redacción del primer Plan de Igualdad del municipio. ¿En qué punto se encuentra y cuáles serán sus principales ejes?

En agosto, la concejala informó a los grupos del plan para que fueran trabajando en ello, dándoles el mismo tiempo que nos estamos tomando nosotros. Ya tiene una parte que va a recibir el apoyo de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de la Mancomunidad Polanco-Miengo, y hemos contratado a una empresa especializada porque creemos que es importante. El objetivo es elaborar un plan que abarque hasta 2022 o 2023 y después ampliarlo con nuevas medidas. Queremos que sea un plan con soluciones realistas y que no se quede nada sin hacer. Por eso, nos han aconsejado que vayamos implantando poco a poco las medidas, y para la segunda quincena del mes de noviembre ya tendrenos un borrador y se trasladará a los grupos de la oposición para que puedan participar también.

¿Cuál es la relación con el resto de formaciones políticas en este momento?

Buena. Igual a los exsocios les cuesta un poco pasar de estar gobernando a la oposición, pero la relación es cordial y siempre pretendemos llevar las iniciativas con el máximo consenso. Cuando hemos estado en la oposición en un escenario de mayoría absoluta no nos ha gustado nunca el tema del rodillo, por lo que ahora intentamos hablar y que se pueda participar. Buena prueba de ello es la Ordenanza de Animales, que en la pasada legislatura quedó encima de la mesa para que fuese el nuevo equipo de gobierno el que la impulsase y en esta hemos ido de la mano los tres grupos consensuando un texto que se ha sacado a participación ciudadana. Los vecinos, a pesar de la mayoría absoluta, también piden diálogo y sentirse representados con todos los grupos.

Uno de los frentes que tiene Polanco actualmente tiene que ver con la intención del Ministerio de ubicar la nueva Vuelta Ostrera en la Isla de Solvay, una posibilidad sobre la que el Ayuntamiento se ha posicionado en contra, llegando incluso a invitar a la ministra a conocer in situ las alternativas. ¿Cree que finalmente serán atendidas sus propuestas?

Estamos consiguiendo que cada vez se escuchen más nuestros argumentos, que son objetivos, porque se basan en criterios técnicos, medioambientales y poblacionales. Y, además, acabamos de conocer que ARCA, a través de un comunicado, nos da la razón y no hemos tenido ningún contacto con ellos. Mejor referente que coincidamos en argumentos con la asociación que impugnó la anterior depuradora no hay. Son objetivos, vienen en el estudio de impacto ambiental, son los únicos informes técnicos que existen hasta la fecha y nos valoraban como la cuarta mejor opción de las ocho que se plantearon inicialmente. Poblacionalmente está cerca de Requejada. Dicen que pasa de los 100 metros, a 120 hay dos viviendas, y aunque el núcleo principal, donde hay unos 1.700 habitantes, está a 380, no hay nada que lo separe, es líneal, y creemos que el impacto en la población y las molestias van a ser importantes.

Entonces, ¿el hecho de que ARCA esté del lado del Ayuntamiento supone un espaldarazo a sus reivindicaciones?

Todo es bueno, y nosotros hemos valorado muy positivamente la contestación a la carta que le mandamos a la ministra por parte del secretario de Estado, Hugo Morán, en la cual insiste que van a seguir criterios estrictamente técnicos medioambientales. Si es así, hasta la fecha no es la mejor opción. Otra cosa es que haya otros criterios, pero, según nos dicen, es un procedimiento reglado, y así se recoge en la Ley de Igualación Ambiental, y los informes técnicos, tanto del Ministerio como de la Consejería, así lo dicen, que no es el lugar idóneo.

¿Cuáles son las principales necesidades que tiene el municipio?

Estamos trabajando, con la modificación puntual del plan, para la construcción de un parque con área recreativa y zona de auditorio en el centro de Polanco. Es una gran área verde que sería como una especie de Parque de Las Llamas pero con menos hormigón, conservando ese pulmón verde que tenemos en el centro. Además, se va a prolongar el día de mañana con la cesión de los terrenos que nos dará Solvay una vez que estén rellenos los cráteres y regeneradas esas zonas. Por tanto, creo que es una necesidad, no solo para los vecinos que tendrán donde realizar actividades, sino también para dinamizar la vida del municipio y que no seamos nosotros los que nos vamos a otros municipios de la cuenca y que también nos vengan a visitar. Por otro lado, tenemos una residencia muy pequeña que está llena, tan solo tiene 13 o 14 plazas, y un Centro de Día sería fundamental ahora mismo. Además, la ampliación que hemos pedido del centro de salud, tanto en la anterior legislatura como en esta, al consejero de Sanidad. Tenemos uno que va a cumplir 30 años, que es para dos municipios, Polanco y Miengo, y que ahora mismo está desfasado totalmente y tanto a los pacientes como los profesionales que trabajan allí están en condiciones que no son las oportunas.

¿Y cuál diría que es el proyecto de legislatura que está en sus manos llevar a cabo?

En nuestras manos, el parque Prado Infante con esa modificación puntual, para lo que vamos a intentar sentarnos con todos los agentes interesados en que salga adelante. Es una petición de los vecinos, la calle nos lo reclama. Y, además, el día a día de los vecinos, el atender sus necesidades. Yo creo que el éxito de la anterior legislatura ha sido la cercanía, el escuchar a los vecinos. El día a día son pequeñas cosas, no son grandes obras, pero que se valoran mucho por parte de los vecinos.

"Ahora lo que siento en la calle es que el voto útil es el PRC". R.A.

Cambiando de tercio, además de alcaldesa es diputada en el Parlamento de Cantabria, ¿cómo ve esta legislatura que acaba de arrancar?

Es una legislatura totalmente distinta a la anterior, en la que los grupos que sustentábamos al Gobierno no tenían mayoría. Ahora sí la hay, ha desaparecido un grupo y hay uno nuevo. Yo sigo con la misma ilusión. Cuando se presentaron las listas fue una satisfacción saber el lugar en el que estaba. Entiendo que, por parte de mi partido, se han valorado positivamente los cuatro años de mi actividad como diputada. Creo que se puede compaginar perfectamente con el cargo de alcaldesa. Lo he dicho así sobre todo en los dos últimos años en los que se ha preguntado bastante sobre la incompatibilidad que argumentan otros grupos. Yo creo que no es cuestión de acumulación de cargos o de cantidad, sino de capacidad, porque con un buen equipo, que yo lo tengo en Polanco, se pueden compatibilizar ambas cosas. Y son los vecinos los que tienen que decidir si lo he hecho bien o mal y creo que ya lo han dicho. Y por parte de mi partido, que entienda que puedo aportar al Parlamento.

Revilla dijo que estas elecciones, que ha ganado holgadamente, iban a ser las últimas para él. ¿Cuál cree que debería ser la mejor fórmula para su relevo?

Ahora mismo no nos queremos plantear nada de eso. Estamos a principio de legislatura con muchos proyectos que Cantabria tiene por delante y Miguel Ángel es un pilar fundamental del partido. Algún día llegará su relevo, pero ahora no estamos con la mente puesta ahí, sino en los grandes retos que tiene Cantabria como el PSIR de La Pasiega o la mina de zinc. De todas formas, creo que dentro del partido hay muchísima unidad, algo envidiable en otros, y no creo que vaya a haber ningún problema. Gente hay, mucha cantera, tanto de alcaldes como de gente que no está en primera fila.

¿Y entre esa gente y esa cantera se incluye? ¿Se ve como posible candidata?

No me lo planteo. En política no te puedes fijar metas a largo plazo. Hablábamos hace un momento de que en la anterior legislatura había partidos que eran el futuro de la política y que han desaparecido. Los plazos tienen que ser cortos. Ahora mismo no me planteo otra cosa que la Alcaldía y ser diputada aquí en el Parlamento. Igual dentro de tres años te puedo contestar, pero aún así creo que hay bastante gente más preparada que yo.

¿Cómo ve al PRC de cara a la inminente repetición electoral del 10N?

No me gusta ser muy optimista pero la sensación en la calle es muy buena. Nos costó mucho en las anteriores explicar que podíamos ir a Madrid porque la gente se pensaba que vota a Pedro Sánchez o a Pablo Casado, pero ahora la gente lo ha interiorizado. Hubo bastante gente que igual no nos votó pensando que no se iba a sacar el diputado y que era tirar el voto, pero ahora lo que siento en la calle es que el voto útil es el PRC y que a Mazón lo tiene que acompañar otro diputado. Sería excelente, es difícil porque son muchos votos, pero yo creo que lo podemos conseguir. Hay que hacer la campaña como hicimos la otra vez, puerta a puerta y hablando con la gente.