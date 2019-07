Los portavoces de Vox, en Santander, y PP, en Torrelavega, tienen más bienes que sus alcaldes

Es un lugar común pensar que los políticos de derechas disponen de más patrimonio que los de izquierda, pero no siempre es así. Del mismo modo, hay quien rige una Casa Consistorial pero no dispone de bienes inmobiliarios a su nombre o, caso insólito, también quien carece de préstamos y no debe nada a nadie.

Las declaraciones patrimoniales de los portavoces políticos de Santander y Torrelavega revelan la variopinta realidad de cualquier ciudadano de a pie. Hay quien tiene mucho y quien tiene menos, quien está más comprometido y quien menos. El concejal de Vox en Santander, Guillermo Pérez-Cosío, y la portavoz del PP en Torrelavega, Marta Fernández-Teijeiro, son los que tienen más patrimonio; mientras, que el portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, e Iván Martínez, portavoz de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (Acpt), los que menos declaran.

Antes de tomar posesión como ediles, los candidatos elegidos han de formalizar una serie de trámites en sus respectivas corporaciones, entre ellos hacer una declaración patrimonial, que es hecha pública en los respectivos portales de transparencia. Los grados de transparencia de las Corporaciones varían dependiendo de la diligencia en ofrecer los datos o el grado de información que ofrecen, no faltando ayuntamientos carentes de este servicio, al menos en su vertiente online.

Las declaraciones de bienes suelen agruparse en varios apartados: inmuebles, muebles (vehículos, cuentas bancarias, seguros de vida, planes de pensiones y participaciones accionariales) y pasivo (préstamos, hipotecas, deudas).

En Santander, quien más bienes tiene declarados es el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, cuyo patrimonio asciende a 288.394 euros según el valor catastral de los bienes inmuebles declarados. Pérez-Cosío también declara tener 412.523 euros en el apartado 'Otros bienes', básicamente depósitos bancarios y acciones y participaciones en empresas. En el capítulo de pasivo (préstamos, hipotecas, etc.) , el portavoz de Vox reconoce 85.144 euros

Si Pérez-Cosío es quien más declara, el que menos es el portavoz regionalista José María Fuentes-Pila, quien afirma disponer de 17.000 euros en cuentas, así como un pasivo de 14.000 euros. Fuentes-Pila es el único portavoz municipal, junto a la alcaldesa Gema Igual, que no tiene bienes inmuebles declarados. Ambos tienen la casilla a cero, como también tiene la casilla a cero, en este caso en cuanto a pasivos, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, único portavoz que no tiene deudas contraídas.

La alcaldesa Gema Igual declara disponer de bienes en cuentas y valores por importe de 143.809 euros y un pasivo de 21.695 euros. Su hombre de confianza y segundo de a bordo en el Grupo Popular, César Díaz, dispone de inmuebles por valor de 122.607 euros, 116.778 euros en otro tipo de bienes y préstamos contraídos por importe de 10.719 euros.

El portavoz socialista Pedro Casares ha declarado disponer de bienes inmuebles por valor de 218.172 euros y otro tipo de bienes por valor de 118.394 euros. 64.116 euros están contabilizados en el capítulo de préstamos e hipotecas.

El ya mencionado Ceruti ha declarado un patrimonio inmueble de 64.240 euros, al que suma 9.953 euros en otro tipo de valores.

El portavoz de Unidas Podemos, Miguel Saro, dispone de vivienda por valor de 132.641 euros y depósitos y acciones por valor de 52.825. Su pasivo asciende a 98.831 euros.

En Torrelavega

En Torrelavega, la información municipal recogida en el Portal de Transparencia es más detalla que la de Santander, ya que desagrega los datos e incorpora los vehículos propiedad de los concejales.

El alcalde de la Corporación, el regionalista Javier López Estrada, declara disponer de bienes inmuebles, al 50%, por un valor total de 79.159 euros, totalizando los bienes de otro tipo 12.294 euros. En seguros y productos financieros cuenta con valores por importe de 161.050 euros.

El socialista José Manuel Cruz Viadero, primer teniente de alcalde en el equipo de gobierno, reconoce disponer, al 50%, de valores inmobiliarios por un total de 224.897, a los que se suman 73.493 euros en seguros y plan de pensiones y otros 132.663 euros en depósitos y fondos de inversión, estos últimos al 50%.

Marta Fernández-Teijeiro, portavoz del Partido Popular, dispone de un patrimonio inmobiliario por valor de 574.952 euros, cuya propiedad es al 50%, bienes en entidades financieras por valor de 118.151 euros y un plan de pensiones por valor de 33.532 euros.

Iván Martínez, portavoz de ACPT, declara un patrimonio inmobiliario por valor de 10.432 euros y bienes en entidades financieras por importe de 2.230 euros.

Julio Ricciardiello, portavoz de Ciudadanos, dispone, al 50 % de la propiedad, bienes inmuebles por valor de 153.355 euros y otros bienes por valor de 1.902 euros.

Por último, Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, es quien menos datos ha facilitado en su declaración. No constan bienes inmuebles y hay dos referencias a herencias compartidas con otros familiares, en Novales, sin cuantificar. Declara por otra parte un plan de pensiones de 7.500 euros, seis títulos accionariales de una entidad financiera y un préstamo sin cuantificar para su vivienda habitual.