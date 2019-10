Revilla rechaza 'chantajes' y pregunta a CCOO de dónde sacará los cuatro millones que pide

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha rechazado "chantajes" como el que a su juicio ha realizado Comisiones Obreras al 'amenazar' con una huelga general en la administración si no se dotan económicamente las reivindicaciones del sindicato para los empleados públicos.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE ha asegurado que habrá partida en las cuentas de la Comunidad Autónoma para el próximo año, pero no de cuatro millones de euros. "Nosotros vamos a llevar una partida en los presupuestos, pero no de ese tenor", ha manifestado.

Revilla ha respondido así a preguntas de los periodistas durante una visita al Padre Menni y tras la advertencia de huelga del sindicato, cuyos representantes no han cuantificado el montante de sus peticiones pero han desvelado en cambio que el presidente les aseguró -en una reunión el pasado viernes en la que también participó el vicepresidente y líder del PSOE, Pablo Zuloaga- que "Cantabria está en la ruina".

El secretario general del PRC ha apuntado por su parte que desde CCOO piden "cuatro millones" de euros. "Me gustaría que me dijeran de dónde lo quitamos", ha apostillado, antes de apuntar que "podemos quitarnos los sueldos. Yo me puedo quitar el sueldo, pero me parece que de ahí no llegarán", ha ironizado al respecto.

Tras reiterar que el suyo es un Gobierno "austero" que "no despilfarra", ha insistido en que "hay unas prioridades", de modo que si cada colectivo que reciben en la sede de Peña Herbosa para que les traslade sus peticiones "viene con esos chantajes" -ha dicho en alusión a la amenaza de huelga de CCOO- entonces regionalistas y socialistas tendrán que exponer a los ciudadanos cuáles son sus "prioridades".

"Aquí no podemos gobernar a gusto de todos", ha evidenciado el presidente de un Gobierno "progresista" que tiene "prioridades marcadas" y cantidades de gasto de las que no se puede "pasar", porque "estamos en Europa y estamos en España", ha recordado.

Y con el "hándicap", además, de que el Gobierno del país está en funciones y no se pueden "reivindicar cosas", porque "dicen que te las van a hacer" pero "no las pueden hacer" debido, entre otras cosas, a que no hay presupuestos generales del Estado.

Así, espera que en los próximos meses se forme Gobierno central "como sea", porque la situación actual es "un desastre" y choca con el contexto europeo, donde hay ejecutivos "estables en todos los sitios".

Además, cree que no se puede someter a los ciudadanos a "la tortura de unas elecciones cada dos meses". Con todo ello, Revilla ha llamado a la ciudadanía a participar en los comicios del próximo 10 de noviembre, porque "el estar cabreado y no votar no es la solución".