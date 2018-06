Revilla mantiene abierto el debate sobre el calendario escolar de Cantabria

La Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT, se ha reunido este jueves con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para tratar la polémica del calendario escolar. Los representantes del profesorado han salido "relativamente satisfechos" del encuentro con el jefe del Ejecutivo y han afirmado que continúa la negociación y "el tema está abierto".

El colectivo que agrupa a los docentes ha planteado, como solución al bloqueo, incluir dentro de las horas lectivas todas aquellas actividades que los maestros hacen con presencia de alumnos. Enviarán la propuesta, de manera formal, a la Presidencia de Gobierno, que está actuando a modo de intermediario tras los desencuentros de los sindicatos con el responsable de la Consejería de Educación, Francisco Fernández Mañanes.

Estas horas que dedican a actividades o excursiones, "no sabe a quién imputárselas", ha declarado Jesús Aguayo, en representación de la Junta de Personal Docente. "Si computamos globalmente todas esas horas, superaremos las 875 horas lectivas anuales, que son las que hay que realizar", ha concluido, afirmando que esa es la "solución técnica" que se les está pidiendo: Lo aceptan, pero haciendo un cómputo de todas las actividades que hacen con presencia de alumnos. Revilla lo ha considerado, según la Junta, "razonable".

El documento con las propuestas, si bien no tiene fecha límite, lo deben presentar "lo antes posible". Debe ser antes de septiembre, aunque el calendario podría aprobarse ahora sin necesidad de incluir las jornadas de junio y septiembre, que se puede hacer a posteriori, según los sindicatos. Aguayo se ha mostrado optimista: "Todavía hay un amplio margen para llegar a un acuerdo y cerrar el conflicto antes de que comience el curso escolar".

A la reunión en la sede del Ejecutivo no ha acudido el consejero de Educación y Aguayo ha reconocido que no ha habido más contacto con Mañanes desde la última mesa sectorial, por lo que ha calificado de "sorpresa" que no estuviera presente. Los sindicatos han reconocido que el hecho de que no fuera " ha facilitado el diálogo" entre las partes. También han confiado en que "el presidente pueda convencer al consejero con razones jurídicas y pedagógicas".

El 12 de junio el consejero consideró cerrado el calendario escolar para el próximo curso, pero aún no ha salido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria. En ese sentido, la Junta de Personal considera que puede ser porque el consejero no esté convencido con la decisión: "Creo que las movilizaciones, a cualquiera que tenga cinco sentidos, le hacen reflexionar e intentar desbloquear la situación".

Esperan que el hecho de que no se haya publicado responda a un acto de "buena voluntad", porque, han aclarado,"no puede mantenerse inflexible teniendo a todo el profesorado en su contra". "Si el actor principal educativo está en su contra, o no puede seguir de consejero o tendrá que ser más flexible", han advertido los sindicatos.