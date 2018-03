Las diputadas Rosana Alonso y Verónica Ordóñez presentan su candidatura a liderar Podemos en Cantabria

Habrá batalla por liderar Podemos Cantabria. La formación morada, que ha vivido una convulsa vida interna desde su nacimiento en la comunidad autónoma, siempre rodeada de conflictos, cuenta a estas alturas con hasta tres candidaturas para liderar el partido, después de que las diputadas Rosana Alonso y Verónica Ordóñez hayan anunciado este viernes su intención de competir por la Secretaría General en las primarias que culminarán el próximo 11 de abril.

Con tan solo unos minutos de diferencia, Ordóñez a través de un comunicado y Alonso mediante una rueda de prensa convocada la noche anterior, ambas han confirmado lo que adelantó este periódico hace unos días, después de que el otro aspirante, el concejal de Santa Cruz de Bezana Luis del Piñal, hiciera pública su candidatura: que las tensiones internas larvadas durante meses volvían a la luz pública con el arranque de las primarias de Podemos Cantabria.

Ambas, sin embargo, han coincidido en señalar en su presentación que buscarán "acuerdos" con el resto de candidaturas y han lanzado un llamamiento a la "estabilidad" y a la "unidad" para evitar errores pasados, para no repetir episodios como los que rompieron el partido en dos solo unas semanas antes de las elecciones de 2015, por ejemplo, o que provocaron las dimisiones de los dos primeros secretarios generales de Podemos Cantabria, con la marcha de José Ramón Blanco primero, y de Julio Revuelta después, en tan solo dos años.

"Afronto este proceso con la mirada puesta hacia adelante, siempre, y con la certeza de que Podemos es la herramienta esencial para aglutinar a todos los agentes, los movimientos sociales y fuerzas políticas de esta comunidad autónoma, por lo que llevamos un documento político para desarrollar el verdadero y auténtico cambio que necesita Cantabria", ha asegurado Alonso durante su comparecencia, en la que ha estado arropada por el diputado y exsecretario general, José Ramón Blanco, y por la líder del partido en Santander, Lydia Alegría.

Además, consciente de que los conflictos internos de Podemos han impedido consolidar la dirección autonómica desde su fundación, ha calificado de "imprescindible" revertir este hecho y ha considerado que "feminizar la política implica, además de otras muchas cuestiones, otras formas de relación, otras dinámicas de trabajo y otra visión del concepto de equipo", algo que se ve capacitada para llevar a cabo si accede a la Secretaría General.

"Creemos que la cooperación también debe marcar desde el inicio cada uno de nuestros pasos, y por ello también, quiero transmitir mi intención y deseo de reunirme con el resto de las candidaturas que se han presentado hasta ahora el domingo a las 18.00 horas para poder sentarnos a hablar sobre cómo podemos acercar posturas y cuál es la visión que tenemos de nuestro partido y de nuestra comunidad", ha explicado, en una solicitud de diálogo que aún debe ser respondida por los otros dos candidatos.

La parlamentaria nacional, que está en Podemos desde "el minuto cero, desde enero de 2014", y que encabezó al candidatura de la formación morada en Cantabria en las elecciones generales, ha destacado de su equipo "la energía y ganas de cambiar Cantabria" y ha explicado que su objetivo es que Podemos llegue "con mayor fuerza a todas las instituciones". Como retos para Cantabria, ha señalado el cambio de modelo productivo, la reforma del Estatuto de Autonomía y garantizar una mayor participación ciudadana.

La diputada autonómica de Podemos, Verónica Ordóñez, en la tribuna del Parlamento. | RUBÉN VIVAR

Puerta abierta a la integración

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria, Verónica Ordóñez, ha anunciado a través de un comunicado de prensa su intención de concurrir al proceso de primarias para ocupar la Secretaría General de la formación morada en la comunidad autónoma dejando abierta la puerta a un posible acuerdo con Luis del Piñal, miembro, como ella, del Consejo Autonómico Ciudadano saliente, y que ya ha anunciado su candidatura.

Ordóñez ha explicado en su comunicado que está manteniendo conversaciones con Del Piñal desde que este presentó su candidatura y que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa". "Voy a poner todo de mi parte para que lleguemos a un acuerdo", ha asegurado, aunque al tiempo ha señalado que estará "encantada de hablar con más gente para alcanzar consensos que nos permitan seguir trabajando para construir la Cantabria que nos merecemos".

"Hay posibilidades para una Cantabria más digna. Es hora de trabajar por un proyecto fuerte construido por y para la mayoría social. Frente a una sucesión de gobiernos que no han hecho si no precarizarnos y empobrecernos, se impone la necesidad de construir una alternativa amplia que se articule más allá, pero también a través, de una herramienta electoral para devolver nuestra tierra a su gente. No es un reto sencillo pero sí tremendamente ilusionante", ha afirmado la portavoz morada en su escrito.

En su opinión, Cantabria necesita un Gobierno que priorice las necesidades ciudadanas y respete sus compromisos. "Necesitamos una Renta Social Básica digna que no se convierta en una trampa de pobreza. Porque en Cantabria no solo es pobre quien no tiene un empleo sino que también quienes trabajan tienen alto riesgo de caer en la pobreza", ha subrayado.

También ha apostado por un Gobierno que defienda y garantice el derecho a la vivienda, destinando los recursos necesarios para tener un parque público de vivienda "en condiciones" y que respete las propuestas legislativas de la sociedad civil encaminadas a ello, así como por la defensa del patrimonio propio y su respeto, por no especular con el medio rural y por una Cantabria en la que "el feminismo sea la columna vertebral de todas las políticas públicas para construir un futuro entre iguales".