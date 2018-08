Santander Sí Puede sienta las bases de una confluencia con Podemos e IU para las municipales y autonómicas de 2019

El partido municipalista Santander Sí Puede ha aprobado por unanimidad impulsar un proceso de confluencia con Podemos e IU de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el año que viene. Para ello, ha sacado adelante una hoja de ruta que se presentará en los próximos días a los diferentes partidos, colectivos y plataformas de Santander y de la comunidad.

El objetivo, según detallan desde esta formación, es promover el proceso en Santander y, si es posible, también a nivel regional. En el documento final, que consta de 50 páginas, se detallan toda una serie de cuestiones previas relativas a los inconvenientes y conflictos que se pueden generar en una confluencia, por lo que, tal y como explican desde este partido, "se profundiza en el 'quiénes somos' colectiva e ideológicamente como 'aviso a navegantes' y se hace un análisis sobre las expectativas electorales en 2019".

Para Antonio Mantecón, concejal del colectivo municipalista, "es de gran trascendencia no volver a cometer los mismos errores de 2015". "En ese momento no hubo acuerdo y volvió a gobernar el PP", recuerda, y "eso no puede volver a pasar", recalca. "No podemos permitirnos otros cuatro años con la extrema derecha parasitando el consistorio santanderino, de nuevo con el apoyo de la nueva derecha (C’s)", subraya el edil de Santander Sí Puede.

En relación a las expectativas de voto, Roberto Mazorra, uno de los ponentes del documento aprobado, cree que se podrían mejorar los resultados de 2015. Recuerda que entonces, la suma de los votos de los partidos que podrían ir en confluencia en 2019 fue cercana a los 12.000, lo que "hubiera representado cuatro concejales, es decir, uno más de los obtenidos por Santander Sí Puede por separado".

"Para obtener cinco ediles y competir con el PSOE por ser el partido más fuerte de la oposición habría que superar los 14.000 votos, algo perfectamente factible si se hacen las cosas con cabeza y, sobre todo, con un poco de corazón", sostiene Mazorra. Asimismo, el documento establece la estructura en el funcionamiento diario de la confluencia "mediante asambleas, grupos de trabajo y métodos directos de toma de decisiones, como que las consultas sean online o in situ", y diferencia un calendario para el proceso en Santander y otro para el de Cantabria.

Asamblea abierta

Así pues, una vez consensuados los puntos mínimos de la hoja de ruta que se presentará a los diferentes colectivos, será "debatida, enmendada y aprobada en asamblea abierta a toda la ciudadanía", tal y como detallan desde Santander Sí Puede. Aseguran que la fecha de esa asamblea está por concretar, pero que posiblemente se celebre a mediados de septiembre.

"A partir de esa asamblea se iniciará el camino donde se discutirán y aprobarán las diferentes propuestas y documentos sobre el funcionamiento de las confluencias antes, durante y después de las elecciones", sostienen. Por ahora, los documentos previstos son el manual de buenas prácticas, manifiesto, compromiso ético, documento económico-legal, reglamento de primarias y programa.

Todos ellos "se elaborarán, debatirán y aprobarán según una metodología participativa", recalcan desde el partido municipalista. "Si todo va bien, el proceso culminará en enero o febrero de 2019 con la elección mediante primarias abiertas y proporcionales de las candidaturas electorales", concluyen.