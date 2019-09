Los ayuntamientos también sufren en sus arcas la falta de un Gobierno en Madrid

No solo los gobiernos de las comunidades autónomas sufren la falta de un Gobierno constituido en Madrid. Los ayuntamientos también se ven afectados por la prolongación de un Ejecutivo en funciones, con el agravante de que les afecta por partida doble. Primero, porque reciben entregas a cuenta de una cesta de impuestos y de fondos con los que financian buena parte de sus presupuestos y esta cesta está 'congelada', no crece como debiera ser por el incremento de la actividad económica. Y segundo, porque los presupuestos de la comunidad autónoma, al carecer de una previsión ajustada de la entregas del Estado, no son una referencia fiable para elaborar los presupuestos municipales, que también se nutren de estos.

España encarará una nueva cita electoral en noviembre, por lo que no habrá nuevo gobierno hasta el próximo año. Esto genera incertidumbres en los cálculos de ingresos de los ayuntamientos y de los gobiernos regionales. Los presupuestos municipales cuyos borradores se están confeccionando parten de una premisa de ingresos que es más virtual que real, y de hecho serán prórrogas de los de 2019 ya que, como en el caso de Santander, los créditos presupuestarios van a ser un calco de los actuales.

¿Por qué se produce esta situación? Parte importante de la financiación de gobiernos autónomos y ayuntamientos procede del Estado, bien por participación en impuestos, bien por participación en fondos y transferencias específicas. Anualmente el Estado adelanta el cálculo de los ingresos tributarios y posteriormente la ajusta, es decir, suplementa o resta el dinero aportado dependiendo de la recaudación efectiva. Pero esas entregas a cuenta no se actualizan porque no puede hacerlo un Gobierno de España en funciones. Así, los anticipos actuales son un calco de los de 2018 y en 2020 pasará otro tanto. No hay incrementos en definitiva.

Actualmente el Gobierno de Cantabria calcula que hay 175 millones de euros que Cantabria no recibirá por la falta de Gobierno central. Se trata de compromisos de financiación (Valdecilla, Dependencia y otros) y de las entregas a cuenta que el Estado realiza a las autonomías sobre cálculos de la recaudación tributaria que en el año afectado se van ajustando sobre las cifras reales. Como no hay gobierno y los presupuestos nacionales están prorrogados desde 2018 no hay actualizaciones de estas cifras, por lo que se genera un diferencial para Cantabria entre la previsión de 2018 y la que tendría que resultar para 2019 de 130 millones que no se pueden entregar.

En el caso de los ayuntamientos no hay cifras de cuánto les afecta la paralización del Estado. El Ayuntamiento de Santander, a día de hoy, desconoce incluso la liquidación efectiva de las transferencias de 2017, mucho menos puede calcular lo que les corresponde efectivamente de 2018 y lo que pueden esperar de 2019 y 2020. Maneja unos anticipos a cuenta para 2018, pero los anticipos de 2019 se desconocen. Por lo tanto, "es imposible valorar las cantidades que se han dejado de ingresar a fecha de hoy por dichos conceptos", según ha informado el equipo de gobierno PP-Cs.

Las cuentas de 2018

Santander, en 2018, preveía ingresar cuatro millones de euros del IRPF, 3,5 millones del IVA, 0,5 millones del impuesto a las bebidas alcohólicas, 0,4 millones por el tabaco y 0,6 millones por hidrocarburos, entre otros impuestos. En total, 8,6 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. A esta cifra había que sumar otros 39,9 millones más que llegaban del Estado vía Fondo Complementario de Financiación (35,3 millones) y compensaciones del IAE (4.6 millones). En total, el Ayuntamiento que preside Gema Igual tenía una entrega a cuenta en 2018, entre impuestos y fondos, de 48,5 millones de euros, cerca de la cuarta parte de sus ingresos totales y de su presupuesto de gastos.

La segunda ciudad de Cantabria también tiene comprometido parte importante de su financiación con el Estado. Las entregas a cuenta de 2018 a favor del Ayuntamiento de Torrelavega fueron de 13,9 millones, prácticamente 1,1 millones al mes.

Al no actualizarse la entrega a cuenta de 2019 y mantenerse la de 2018 no se puede recibir anticipadamente el diferencial que puede preverse del incremento de la actividad económica. Por lo que hay un margen que, al igual que le ocurre al Gobierno de Cantabria, no se recibirá antes, del mismo modo que los cálculos presupuestarios que se hagan ahora son prácticamente papel mojado, por obsoletos y poco fiables con la realidad.

Los ayuntamientos, sin embargo, no se están pronunciando al respecto, a diferencia de las autonomías, algunas de las cuales, como la catalana, han llevado al Estado a los tribunales para reclamar la actualización de su financiación. La exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra (PP), es de las pocas voces que han criticado abiertamente que el Gobierno de España todavía no haya dado una cifra de las transferencias que hará a los municipios para 2020 y que la del 2019 no se haya actualizado.

Mejora de liquidez